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Riachuelo finca os pés na Oscar Freire com loja em homenagem a São Paulo

Primeiro espaço no formato 'full' de 416 m² na renomada rua paulistana marca o plano de expansão da gigante do varejo, que prevê 14 aberturas e 7 reformas ainda neste segundo semestre

Riachuelo na Oscar Freire: nova loja conceito traz essência paulistana para moda (Divulgação)

Riachuelo na Oscar Freire: nova loja conceito traz essência paulistana para moda (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19h00.

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A gigante do varejo Riachuelo inaugura nesta quarta-feira, 24, uma loja-conceito de 416 m² na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Com três andares dedicados a moda, arte e convivência, a unidade servirá de modelo para modernizar mais de 300 lojas. No segundo semestre de 2026, a companhia prevê abrir 14 unidades e reformular outras sete.

Conhecida por traduzir o consumo sofisticado em São Paulo, a Rua Oscar Freire recebeu nesta quarta-feira, 24, o mais novo capítulo na evolução da Riachuelo. A marca abre as portas de uma loja-conceito de 416 m² que combina moda, curadoria de arte e desaceleração da jornada de compra. Em homenagem a São Paulo, estado com maior consumo da marca no país, diga-se de passagem.

O projeto consolida a nova matriz de experiência que a gigante do varejo pretende levar para todo o Brasil. "É a celebração do novo momento da marca, que está mais voltado para as sutilezas brasileiras, para esse cliente que só existe aqui", comentou Andre Farber, CEO da marca, em entrevista à Casual EXAME na inauguração do espaço.

O formato foi testado e amadurecido na Pop-Up Store de Pinheiros e agora, em versão full, servirá de modelo para a modernização das mais de 300 unidades da rede. O movimento acompanha um plano acelerado de expansão: apenas no segundo semestre de 2026, a companhia prevê a abertura de 14 novas lojas e a reformulação de outras 7.

"São Paulo tem um papel central nesse movimento. "Aqui, unimos uma oportunidade de negócio a um projeto que traduz a cidade e cria uma nova forma de o consumidor vivenciar a marca", complementa ele.

Design paulistano e três andares de experiência

Distribuído em três níveis, o projeto arquitetônico estabelece um diálogo direto com a identidade da capital paulista. O mobiliário traz formas inspiradas nas curvas do Edifício Copan, acompanhado do tradicional piso de calçada paulista e sinalizações urbanas. Nas paredes, uma galeria exibe obras dos fotógrafos Fernando Mendes, Tauana Sofia e Pedro Napolinário, com perspetivas singulares de São Paulo.

Cada pavimento foi desenhado para convidar o cliente a explorar diferentes universos da marca. O piso térreo é dedicado a seleções de produtos com renovação quinzenal e conta com uma estação para personalização de presentes e quadros bordados à mão por artesãs de Timbaúba dos Batistas (RN). No mezanino, o espaço é voltado para a moda jovem da linha Pool. Traz um provador planejado para criação de conteúdo (look do dia), área de convivência com vitrola e discos de vinil, além de um ponto do Pool Loop, coletor voltado para a reciclagem e logística reversa de peças jeans.

O terceiro e último andar recebe a primeira Store in Store da D-Ultras, linha da Riachuelo focada em tecidos básicos tecnológicos e funcionais. O ambiente é arrematado por um lounge com café autosserviço.

A nova unidade também materializa a narrativa Incrivelmente Brasil, posicionamento que orienta a fase atual da companhia. Elementos de cenografia, como carretéis e máquinas de costura, homenageiam a força de produção nacional e os mais de 30 mil colaboradores da rede, que incluem mais de 3 mil costureiras.

'Perguntas frequentes'

Como é a nova loja-conceito da Riachuelo na Oscar Freire? ＋

A nova loja-conceito da Riachuelo tem 416 m² distribuídos em três andares, com espaços de moda, arte, personalização de produtos e convivência. O projeto reúne referências arquitetônicas e culturais de São Paulo.

Por que a Riachuelo escolheu a Rua Oscar Freire? ＋

A Riachuelo escolheu a Rua Oscar Freire para homenagear São Paulo, estado com o maior consumo da marca no país. Segundo o CEO Andre Farber, a unidade combina uma oportunidade de negócio com um projeto que traduz a cidade.

A nova loja será modelo para outras unidades da Riachuelo? ＋

Sim. O formato, testado e aperfeiçoado na Pop-Up Store de Pinheiros, servirá de modelo para a modernização das mais de 300 unidades da rede no Brasil.

O que há em cada andar da loja da Riachuelo na Oscar Freire? ＋

O térreo recebe seleções de produtos com renovação quinzenal e uma estação de personalização, enquanto o mezanino reúne a linha Pool, provador para criação de conteúdo, vitrola e o coletor de jeans Pool Loop. O terceiro andar abriga a primeira Store in Store da D-Ultras e um lounge com café autosserviço.

Quais referências de São Paulo aparecem no projeto da loja? ＋

O mobiliário tem formas inspiradas nas curvas do Edifício Copan, além de piso de calçada paulista e sinalizações urbanas. A galeria nas paredes exibe obras dos fotógrafos Fernando Mendes, Tauana Sofia e Pedro Napolinário sobre São Paulo.

Quantas lojas a Riachuelo pretende abrir em 2026? ＋

A Riachuelo prevê abrir 14 novas lojas e reformular outras sete apenas no segundo semestre de 2026. O plano acompanha a expansão da nova matriz de experiência da varejista pelo Brasil.

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