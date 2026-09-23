Riachuelo finca os pés na Oscar Freire com loja em homenagem a São Paulo

RESUMO ＋ A gigante do varejo Riachuelo inaugura nesta quarta-feira, 24, uma loja-conceito de 416 m² na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Com três andares dedicados a moda, arte e convivência, a unidade servirá de modelo para modernizar mais de 300 lojas. No segundo semestre de 2026, a companhia prevê abrir 14 unidades e reformular outras sete.

Conhecida por traduzir o consumo sofisticado em São Paulo, a Rua Oscar Freire recebeu nesta quarta-feira, 24, o mais novo capítulo na evolução da Riachuelo. A marca abre as portas de uma loja-conceito de 416 m² que combina moda, curadoria de arte e desaceleração da jornada de compra. Em homenagem a São Paulo, estado com maior consumo da marca no país, diga-se de passagem.

O projeto consolida a nova matriz de experiência que a gigante do varejo pretende levar para todo o Brasil. "É a celebração do novo momento da marca, que está mais voltado para as sutilezas brasileiras, para esse cliente que só existe aqui", comentou Andre Farber, CEO da marca, em entrevista à Casual EXAME na inauguração do espaço.

O formato foi testado e amadurecido na Pop-Up Store de Pinheiros e agora, em versão full, servirá de modelo para a modernização das mais de 300 unidades da rede. O movimento acompanha um plano acelerado de expansão: apenas no segundo semestre de 2026, a companhia prevê a abertura de 14 novas lojas e a reformulação de outras 7.

"São Paulo tem um papel central nesse movimento. "Aqui, unimos uma oportunidade de negócio a um projeto que traduz a cidade e cria uma nova forma de o consumidor vivenciar a marca", complementa ele.

Design paulistano e três andares de experiência

Distribuído em três níveis, o projeto arquitetônico estabelece um diálogo direto com a identidade da capital paulista. O mobiliário traz formas inspiradas nas curvas do Edifício Copan, acompanhado do tradicional piso de calçada paulista e sinalizações urbanas. Nas paredes, uma galeria exibe obras dos fotógrafos Fernando Mendes, Tauana Sofia e Pedro Napolinário, com perspetivas singulares de São Paulo.

Cada pavimento foi desenhado para convidar o cliente a explorar diferentes universos da marca. O piso térreo é dedicado a seleções de produtos com renovação quinzenal e conta com uma estação para personalização de presentes e quadros bordados à mão por artesãs de Timbaúba dos Batistas (RN). No mezanino, o espaço é voltado para a moda jovem da linha Pool. Traz um provador planejado para criação de conteúdo (look do dia), área de convivência com vitrola e discos de vinil, além de um ponto do Pool Loop, coletor voltado para a reciclagem e logística reversa de peças jeans.

O terceiro e último andar recebe a primeira Store in Store da D-Ultras, linha da Riachuelo focada em tecidos básicos tecnológicos e funcionais. O ambiente é arrematado por um lounge com café autosserviço.

A nova unidade também materializa a narrativa Incrivelmente Brasil, posicionamento que orienta a fase atual da companhia. Elementos de cenografia, como carretéis e máquinas de costura, homenageiam a força de produção nacional e os mais de 30 mil colaboradores da rede, que incluem mais de 3 mil costureiras.