As churrascarias que resolveram ir até a casa dos clientes para driblar a crise

Veneradas no Brasil, as churrascarias também amargam meses difíceis desde o início desta interminável quarentena. Quando tiveram sinal verde para voltar a abrir os salões para os clientes, precisaram engolir horários reduzidos e limitação de mesas, entre outras medidas para ajudar a frear a disseminação do novo coronavírus. E ainda há o receio que muita gente continua a ter, com toda razão, de sair de casa para almoçar ou jantar.

Para driblar a crise, diversas casas de carne – e até aquelas que adotam o sistema de rodízio – resolveram apostar em algo que pareceria impensável, por exemplo, em janeiro do ano passado: ir até a casa dos clientes. Em outras palavras, aderiram ao delivery e parecem decididas a continuar despachando para a casa deles cortes grelhados (dá até para escolher o ponto da carne). A seguir, saiba como garantir o churrasco do final de semana sem sair de casa ou encostar na churrasqueira.

Corrientes 348

A rede Corrientes 348, que pertence a Jair Coser, cofundador da Fogo de Chão, aderiu ao delivery em maio. A cadeia especializada em grelhados à moda argentina passou a despachar pedidas como bife ancho (162 reais) e de chorizo (110 reais). Os cortes, que podem saciar duas pessoas, viajam em embalagens vedadas e costumam ser entregues em temperatura aceitável — é só não demorar para sentar e comer. Opções de acompanhamento: farofa com ovos (34 reais) e polenta com queijo (49 reais). De entrada o restaurante expede, por exemplo, suas afamadas empanadas (12 reais cada); de sobremesa, panqueca de doce de leite com sorvete de creme (38 reais). Também é possível retirar os pedidos nas unidades da rede. São três em São Paulo e duas no Rio de Janeiro (e há uma também em Dallas, nos Estados Unidos).

Fraldinha do Cór Fraldinha do Cór

Cór

Do Cór, cujo cardápio é assinado pelo assador peruano Renzo Garibaldi, é possível solicitar a entrega da bisteca dry-aged com quarenta dias de maturação, acompanhada de arroz birô-biro e farofa de ovos com bacon (125 reais). Outras sugestões do restaurante no Alto de Pinheiros, em São Paulo, que também aposta do take-away: bife de chorizo (79 reais), fraldinha (79 reais), filé-mignon (68 reais), todos com os mesmos acompanhamentos da bisteca. A costela assada por 12 horas custa 120 reais e o hamburguer dry-aged, 52 reais.

Pobre Juan

Com treze unidades no país, a rede entrega cortes como bife ancho (88,40 reais), ojo del bife (80,90 reais) e bife de chorizo (76,90 reais). Eles ganham acompanhamentos como arroz biro-biro e panelinha de vegetais. Para abrir o apetite as croquetas de jamón (11,90 reais) são uma ótima escolha, assim como as empanadas (24,90 reais cada). Os churros com doce de leite (19,79 reais) e a torta de chocolate (22 reais) fecham a refeição à altura.

Feed

Misto de restaurante e açougue refinado, o Feed, no Itaim, entrega aperitivos como linguiça na brasa (75 reais), pão de alho (32,90 reais) e dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (32,90 reais). Para compartilhar com duas ou três pessoas, uma boa escolha é a tábua que reúne fraldinha, bife de chorizo e picanha e mais três acompanhamentos à escolha, caso da farofa de bacon com ovos (249,90 reais). O Feed também vende kits para quem quer promover um churrasco em casa, mas não exatamente pilotar a churrasqueira. O que é para cinco pessoas, a 399 reais, reúne três cortes (pode ser fraldinha, chorizo e bife ancho, por exemplo), cinco acompanhamentos e uma garrafa de vinho. A clientela pode até escolher o ponto da carne.

Tábua do Feed Tábua do Feed

Barbacoa

Do Barbacoa, uma das churrascarias rodízio mais disputadas de São Paulo, dá para pedir desde a porção de pão de queijo (25 reais), um clássico da casa, até a incensada costela (115 reais). Para quatro pessoas, a paleta de cordeiro (295 reais) chega acompanhada de arroz biro-biro, salada de batata, vinagrete e geleia de hortelã. Além da matriz, no Itaim Bibi, a rede dispõe de mais cinco unidades no Brasil, essas à la carte (e mais oito no Japão e uma na Itália, em Milão).

Endereços:

Feed Açougue — Rua Mario Ferraz, 547, Itaim Bibi, São Paulo. Tel. (11) 5627-4700/99290-2708. Aplicativos de delivery: iFood/UberEats/Rappi

Corrientes 348 — Rua Comendador Miguel Calfat, 348, Vila Olímpia, São Paulo. Tel. (11) 96642-4986. Aplicativo de delivery: Rappi.

Pobre Juan — Rua Comendador Miguel Calfat, 525, Vila Olímpia, São Paulo. Tel. (11) 2397-0099/98349-3399. Aplicativo de delivery: iFood

Cór — Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, São Paulo. Tel. (11) 3726-2908. Aplicativo de delivery: iFood

Barbacoa — Rua Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim, São Paulo. Tel. (11) 3168-5522. Aplicativo de delivery: iFood