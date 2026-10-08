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Anne Carson é a vencedora do Nobel de Literatura de 2026

Autora canadense foi reconhecida pela obra que une experimentação e tradição clássica para criar novas formas na literatura contemporânea

Anne Carson: nascida em Toronto, em 1950, Carson combina poesia, tradução e ensino universitário (Nobel/Divulgação)

Anne Carson: nascida em Toronto, em 1950, Carson combina poesia, tradução e ensino universitário (Nobel/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08h07.

Última atualização em 8 de outubro de 2026 às 08h28.

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A escritora canadense Anne Carson venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2026, anunciado nesta quinta-feira, 8. A autora foi reconhecida por sua obra “ousada e inventiva” e pelo diálogo com a tradição clássica que criou novas formas para a literatura contemporânea, segundo o comitê do prêmio.

Nascida em Toronto, em 1950, Carson combina poesia, tradução e ensino universitário. Sua produção atravessa diferentes gêneros e aproxima textos da Antiguidade de experiências e linguagens contemporâneas.

Entre suas obras estão “Autobiography of Red” (1998), romance em versos que recria o mito grego de Gerião, e “Nox” (2010), dedicado à memória de seu irmão. Seu trabalho também inclui traduções de Safo, Sófocles e Eurípides.

Quem é Anne Carson?

Anne Carson nasceu em Toronto, no Canadá, em 1950. Ao longo da carreira, conciliou a escrita de poesia com o trabalho de tradução e o ensino em diferentes universidades. Em 1981, publicou sua tese de doutorado em estudos clássicos, intitulada “Odi et Amo Ergo Sum”.

A autora identifica a etimologia das palavras como ponto de partida de seu trabalho. Sua produção aproxima o estudo da linguagem da busca por novos sentidos na poesia. Entre suas traduções do grego clássico estão fragmentos de poemas de Safo, reunidos em “If Not, Winter” (2002), e tragédias de Sófocles e Eurípides.

A escritora canadense Anne Carson participa do 75º National Book Awards no Cipriani Wall Street em 20 de novembro de 2024 na cidade de Nova York. A canadense Anne Carson ganha o Prêmio Nobel de Literatura de 2026, foi anunciado em 8 de outubro de 2026.

Segundo Anders Olsson, presidente do Comitê do Nobel, Carson constrói encontros literários inesperados entre autores de diferentes épocas. Em “Economy of the Unlost” (1999), aproxima o poeta grego Simônides de Ceos de Paul Celan. Já em “Men in the Off Hours” (2000), coloca em diálogo o historiador Tucídides e a escritora Virginia Woolf.

Uma de suas obras de destaque é “Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998). O romance em versos parte de fragmentos do poeta grego Estesícoro para transformar o monstro alado Gerião em um jovem sensível, dedicado à mãe, que se apaixona por Héracles.

Em “Nox” (2010), Carson homenageia seu irmão Michael, morto na Dinamarca em 2000. A obra assume a forma de uma caixa com páginas dobradas em sanfona, que reúnem fotografias, cartas e outros textos. Também inclui sua tradução de uma elegia do poeta romano Catulo dedicada ao próprio irmão morto.

A experimentação aparece ainda em “Float” (2016), composto por 22 pequenos volumes que podem ser lidos em qualquer ordem, e em “Wrong Norma” (2024), que combina textos e transita por diferentes campos artísticos e acadêmicos. Carson também colabora com artistas visuais, coreógrafos e diretores de ópera e teatro.

Exemplares de livros da autora canadense Anne Carson estão em exposição na Academia Sueca, em Estocolmo, Suécia, após uma coletiva de imprensa realizada em 8 de outubro de 2026 para anunciar sua vitória no Prêmio Nobel de Literatura de 2026. O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido à poeta canadense Anne Carson, ensaísta e especialista em estudos clássicos que traz uma abordagem moderna ao misticismo e à antiguidade em seus escritos sobre amor, desejo e desespero. A escritora de 76 anos foi homenageada

Exemplares de livros da autora canadense Anne Carson estão em exposição na Academia Sueca, em Estocolmo, Suécia, após uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (Jonathan Nackstrand / AFP)

Quais livros de Anne Carson foram publicados no Brasil?

  • O método Albertine (2017): Edições Jabuticaba, com tradução de Vilma Arêas e Fernando Guimarães.
  • Autobiografia do vermelho: um romance em versos (2021): Editora 34, com tradução de Ismar Tirelli Neto.
  • Falas curtas (2022): Relicário, em edição bilíngue, com tradução de Laura Erber e Sergio Flaksman.
  • Eros, o doce-amargo (2022): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz.
  • Sobre aquilo em que eu mais penso: ensaios (2023): Editora 34, com tradução de Sofia Nestrovski e organização de Sofia Nestrovski e Danilo Hora.
  • A beleza do marido: um ensaio ficcional em 29 tangos (2024): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz e Emanuela Siqueira.
  • Vidro, ironia e deus (2026): Relicário, com tradução de Adriana Lisboa.
  • Antigonick (2026): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz.
A Secretária Permanente da Academia Sueca, Ingrid Carlberg (ao centro), concede uma coletiva de imprensa para anunciar o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2026 na sede da Academia Sueca, em Estocolmo, Suécia, em 8 de outubro de 2026. O Prêmio Nobel de Literatura foi concedido à poeta canadense Anne Carson, ensaísta e especialista em estudos clássicos que traz uma abordagem moderna ao misticismo e à antiguidade em seus escritos sobre amor, desejo e desespero. A escritora de 76 anos foi homenageada

A Secretária Permanente da Academia Sueca, Ingrid Carlberg (ao centro), concede uma coletiva de imprensa para anunciar o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2026 na sede da Academia Sueca, em Estocolmo (Jonathan Nackstrand / AFP)

Quais foram os últimos vencedores do Nobel de Literatura?

  • 2026: Anne Carson
  • 2025: László Krasznahorkai
  • 2024: Han Kang
  • 2023: Jon Fosse
  • 2022: Annie Ernaux
  • 2021: Abdulrazak Gurnah
  • 2020: Louise Glück
  • 2019: Peter Handke
  • 2018: Olga Tokarczuk
  • 2017: Kazuo Ishiguro
  • 2016: Bob Dylan
  • 2015: Svetlana Alexievich
  • 2014: Patrick Modiano
  • 2013: Alice Munro
  • 2012: Mo Yan
  • 2011: Tomas Tranströmer
  • 2010: Mario Vargas Llosa
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