Anne Carson é a vencedora do Nobel de Literatura de 2026

A escritora canadense Anne Carson venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2026, anunciado nesta quinta-feira, 8. A autora foi reconhecida por sua obra “ousada e inventiva” e pelo diálogo com a tradição clássica que criou novas formas para a literatura contemporânea, segundo o comitê do prêmio.

Nascida em Toronto, em 1950, Carson combina poesia, tradução e ensino universitário. Sua produção atravessa diferentes gêneros e aproxima textos da Antiguidade de experiências e linguagens contemporâneas.

Entre suas obras estão “Autobiography of Red” (1998), romance em versos que recria o mito grego de Gerião, e “Nox” (2010), dedicado à memória de seu irmão. Seu trabalho também inclui traduções de Safo, Sófocles e Eurípides.

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Quem é Anne Carson?

Anne Carson nasceu em Toronto, no Canadá, em 1950. Ao longo da carreira, conciliou a escrita de poesia com o trabalho de tradução e o ensino em diferentes universidades. Em 1981, publicou sua tese de doutorado em estudos clássicos, intitulada “Odi et Amo Ergo Sum”.

A autora identifica a etimologia das palavras como ponto de partida de seu trabalho. Sua produção aproxima o estudo da linguagem da busca por novos sentidos na poesia. Entre suas traduções do grego clássico estão fragmentos de poemas de Safo, reunidos em “If Not, Winter” (2002), e tragédias de Sófocles e Eurípides.

Segundo Anders Olsson, presidente do Comitê do Nobel, Carson constrói encontros literários inesperados entre autores de diferentes épocas. Em “Economy of the Unlost” (1999), aproxima o poeta grego Simônides de Ceos de Paul Celan. Já em “Men in the Off Hours” (2000), coloca em diálogo o historiador Tucídides e a escritora Virginia Woolf.

Uma de suas obras de destaque é “Autobiography of Red: A Novel in Verse” (1998). O romance em versos parte de fragmentos do poeta grego Estesícoro para transformar o monstro alado Gerião em um jovem sensível, dedicado à mãe, que se apaixona por Héracles.

Em “Nox” (2010), Carson homenageia seu irmão Michael, morto na Dinamarca em 2000. A obra assume a forma de uma caixa com páginas dobradas em sanfona, que reúnem fotografias, cartas e outros textos. Também inclui sua tradução de uma elegia do poeta romano Catulo dedicada ao próprio irmão morto.

A experimentação aparece ainda em “Float” (2016), composto por 22 pequenos volumes que podem ser lidos em qualquer ordem, e em “Wrong Norma” (2024), que combina textos e transita por diferentes campos artísticos e acadêmicos. Carson também colabora com artistas visuais, coreógrafos e diretores de ópera e teatro.

Exemplares de livros da autora canadense Anne Carson estão em exposição na Academia Sueca, em Estocolmo, Suécia, após uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (Jonathan Nackstrand / AFP)

Quais livros de Anne Carson foram publicados no Brasil?

O método Albertine (2017): Edições Jabuticaba, com tradução de Vilma Arêas e Fernando Guimarães.

(2017): Edições Jabuticaba, com tradução de Vilma Arêas e Fernando Guimarães. Autobiografia do vermelho: um romance em versos (2021): Editora 34, com tradução de Ismar Tirelli Neto.

(2021): Editora 34, com tradução de Ismar Tirelli Neto. Falas curtas (2022): Relicário, em edição bilíngue, com tradução de Laura Erber e Sergio Flaksman.

(2022): Relicário, em edição bilíngue, com tradução de Laura Erber e Sergio Flaksman. Eros, o doce-amargo (2022): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz.

(2022): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz. Sobre aquilo em que eu mais penso: ensaios (2023): Editora 34, com tradução de Sofia Nestrovski e organização de Sofia Nestrovski e Danilo Hora.

(2023): Editora 34, com tradução de Sofia Nestrovski e organização de Sofia Nestrovski e Danilo Hora. A beleza do marido: um ensaio ficcional em 29 tangos (2024): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz e Emanuela Siqueira.

(2024): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz e Emanuela Siqueira. Vidro, ironia e deus (2026): Relicário, com tradução de Adriana Lisboa.

(2026): Relicário, com tradução de Adriana Lisboa. Antigonick (2026): Bazar do Tempo, com tradução de Julia Raiz.

A Secretária Permanente da Academia Sueca, Ingrid Carlberg (ao centro), concede uma coletiva de imprensa para anunciar o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2026 na sede da Academia Sueca, em Estocolmo (Jonathan Nackstrand / AFP)

Quais foram os últimos vencedores do Nobel de Literatura?