Seara dobra vendas no Rock in Rio e amplia estratégia de marca no festival

A Seara dobrou o volume de produtos vendidos no Rock in Rio em comparação com a edição de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pela companhia em exclusividade à EXAME. O resultado ocorreu após a marca ampliar sua operação no festival, com presença em todos os palcos, aumento do número de pontos de venda e expansão do portfólio oferecido ao público.

A estratégia mostra como festivais de música também funcionam como canais de venda e experimentação de produtos para marcas de alimentos. Em sua quarta participação no Rock in Rio, a Seara combinou pontos comerciais com espaços de ativação de marca e uma operação voltada ao atendimento do público durante os dias de evento.

O frango registrou volume de vendas 2,5 vezes maior do que no festival anterior e foi a categoria mais comercializada pela Seara nesta edição. O Crispy Chicken, produto vendido pela primeira vez no evento, liderou os pedidos nas lojas da empresa. Os cachorros-quentes tiveram crescimento de 12% nas vendas na comparação com a edição anterior.

A companhia também estreou uma operação de churrasco no festival. O formato respondeu por um em cada quatro itens comercializados pela Seara na Cidade do Rock, de acordo com a empresa. O cardápio incluiu ainda empanados, opções vegetais e produtos da linha Seara Protein.

A ampliação do portfólio faz parte da estratégia da empresa para atender diferentes ocasiões de consumo dentro do festival. Ao colocar novos produtos em circulação durante o evento, a marca também utiliza os pontos de venda como espaços para apresentar itens ao consumidor e acompanhar a demanda durante os dias de programação.

Operação começou meses antes do festival

Estande Seara Gourmet em área VIP do Rock in Rio 2026 (Divulgação)

A estrutura comercial ficou sob responsabilidade da Seara Food Solutions, divisão da companhia direcionada ao mercado de alimentação fora do lar e responsável pela estratégia de execução da alimentação da marca no festival. Segundo a empresa, o planejamento começou meses antes do evento e envolveu desenvolvimento de produtos, definição das ativações, relacionamento com parceiros e estrutura logística.

“Uma operação dessa escala exige planejamento, integração e muita capacidade de resposta. Na Seara Food Solutions, nosso trabalho começa meses antes, passa pelo desenvolvimento dos produtos, pela construção das ativações, pelo planejamento com nossos parceiros e chega até uma logística preparada para reagir rapidamente às necessidades do festival”, afirma Joice Fernandes, diretora da Seara Food Solutions.

Segundo a executiva, a companhia busca conectar a exposição da marca ao resultado comercial. “É assim que transformamos experiência de marca em negócio: criando valor para os nossos clientes e entregando ao consumidor momentos relevantes, consistentes e memoráveis”, diz Fernandes.

A presença da Seara não ficou restrita aos pontos de venda. A empresa instalou um espaço no Palco Mundo e outro na área VIP, este dedicado à linha Seara Gourmet. Os locais receberam ativações, distribuição de brindes e convidados da marca.

A edição marcou a quarta participação da Seara no Rock in Rio e concentrou a maior operação da empresa no festival até agora, segundo a companhia. “Toda a movimentação que vimos nos nossos espaços ao longo dos últimos dois finais de semana e os números de vendas mostram que conseguimos o nosso objetivo”, afirma Tannia Fukuda Bruno, diretora de Marketing da Seara.

Sucesso nas redes

Além do desempenho de vendas, a Seara encerrou sua participação no Rock in Rio com o maior volume de conversas sobre a marca nas redes sociais já registrado pela empresa durante um evento. Segundo a companhia, o número de menções durante o festival ficou 61% acima do registrado ao longo de quatro meses de participação no principal reality show do Brasil, em 2025.[/grifar]

Dados da plataforma Stilingue, ferramenta de monitoramento e análise de conversas em ambientes digitais, apontam que a Seara concentrou o maior volume de menções positivas entre as marcas monitoradas durante o Rock in Rio. O resultado ficou 21% acima do registrado pela segunda colocada. A empresa também ocupou a primeira posição em usuários únicos, com um volume 2,2 vezes maior do que o da marca que apareceu na sequência do levantamento.

Os indicadores digitais acompanharam uma ampliação da operação física da companhia no festival. No espaço instalado próximo ao Palco Mundo, a Seara registrou crescimento de 114% no número de visitantes em relação à participação anterior. O local concentrou ativações e distribuição de brindes durante os dias de programação.

A Seara Gourmet, por sua vez, recebeu três vezes mais visitantes em seu espaço na comparação com o The Town 2025, evento no qual a marca estreou uma operação na área VIP. No Rock in Rio, a estrutura contou com um restaurante reservado para convidados, degustação de produtos do portfólio da marca e distribuição de uma minicâmera digital Full HD como brinde.

A estratégia de presença no festival também incluiu a participação de nomes do entretenimento. Passaram pelos espaços da marca Vitória Strada, Fátima Bernardes, Sabrina Sato, Mariana Ximenes, Nathalia Dill, Tati Machado e Pedro Scooby.

Os dados apresentados pela empresa colocam a edição como a maior participação da Seara no Rock in Rio tanto em volume de conversas nas redes sociais quanto na circulação de público em seus espaços. A estratégia combinou pontos de venda, ativações presenciais, distribuição de brindes, presença de convidados e ações destinadas à repercussão digital da marca.

"Este foi um Rock in Rio histórico para a Seara. Ocupamos toda a Cidade do Rock com nossos espaços e lojas, que foram bastante movimentados durante todos os dias do festival. E não foi diferente no digital, onde fechamos nossa participação com recorde de menções à marca em um evento", afirma Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara.