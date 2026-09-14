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Seara dobra vendas no Rock in Rio e amplia estratégia de marca no festival

Marca ampliou operação na Cidade do Rock, vendeu o dobro de produtos ante 2024 e teve seu maior volume de conversas digitais em um evento

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11h20.

Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 11h22.

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A Seara dobrou o volume de produtos vendidos no Rock in Rio em comparação com a edição de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pela companhia em exclusividade à EXAME. O resultado ocorreu após a marca ampliar sua operação no festival, com presença em todos os palcos, aumento do número de pontos de venda e expansão do portfólio oferecido ao público.

A estratégia mostra como festivais de música também funcionam como canais de venda e experimentação de produtos para marcas de alimentos. Em sua quarta participação no Rock in Rio, a Seara combinou pontos comerciais com espaços de ativação de marca e uma operação voltada ao atendimento do público durante os dias de evento.

O frango registrou volume de vendas 2,5 vezes maior do que no festival anterior e foi a categoria mais comercializada pela Seara nesta edição. O Crispy Chicken, produto vendido pela primeira vez no evento, liderou os pedidos nas lojas da empresa. Os cachorros-quentes tiveram crescimento de 12% nas vendas na comparação com a edição anterior.

A companhia também estreou uma operação de churrasco no festival. O formato respondeu por um em cada quatro itens comercializados pela Seara na Cidade do Rock, de acordo com a empresa. O cardápio incluiu ainda empanados, opções vegetais e produtos da linha Seara Protein.

A ampliação do portfólio faz parte da estratégia da empresa para atender diferentes ocasiões de consumo dentro do festival. Ao colocar novos produtos em circulação durante o evento, a marca também utiliza os pontos de venda como espaços para apresentar itens ao consumidor e acompanhar a demanda durante os dias de programação.

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Operação começou meses antes do festival

Estande Seara Gourmet em área VIP do Rock in Rio 2026

Estande Seara Gourmet em área VIP do Rock in Rio 2026 (Divulgação)

A estrutura comercial ficou sob responsabilidade da Seara Food Solutions, divisão da companhia direcionada ao mercado de alimentação fora do lar e responsável pela estratégia de execução da alimentação da marca no festival. Segundo a empresa, o planejamento começou meses antes do evento e envolveu desenvolvimento de produtos, definição das ativações, relacionamento com parceiros e estrutura logística.

“Uma operação dessa escala exige planejamento, integração e muita capacidade de resposta. Na Seara Food Solutions, nosso trabalho começa meses antes, passa pelo desenvolvimento dos produtos, pela construção das ativações, pelo planejamento com nossos parceiros e chega até uma logística preparada para reagir rapidamente às necessidades do festival”, afirma Joice Fernandes, diretora da Seara Food Solutions.

Segundo a executiva, a companhia busca conectar a exposição da marca ao resultado comercial. “É assim que transformamos experiência de marca em negócio: criando valor para os nossos clientes e entregando ao consumidor momentos relevantes, consistentes e memoráveis”, diz Fernandes.

A presença da Seara não ficou restrita aos pontos de venda. A empresa instalou um espaço no Palco Mundo e outro na área VIP, este dedicado à linha Seara Gourmet. Os locais receberam ativações, distribuição de brindes e convidados da marca.

A edição marcou a quarta participação da Seara no Rock in Rio e concentrou a maior operação da empresa no festival até agora, segundo a companhia. “Toda a movimentação que vimos nos nossos espaços ao longo dos últimos dois finais de semana e os números de vendas mostram que conseguimos o nosso objetivo”, afirma Tannia Fukuda Bruno, diretora de Marketing da Seara.

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Sucesso nas redes

Além do desempenho de vendas, a Seara encerrou sua participação no Rock in Rio com o maior volume de conversas sobre a marca nas redes sociais já registrado pela empresa durante um evento. Segundo a companhia, o número de menções durante o festival ficou 61% acima do registrado ao longo de quatro meses de participação no principal reality show do Brasil, em 2025.[/grifar]

Dados da plataforma Stilingue, ferramenta de monitoramento e análise de conversas em ambientes digitais, apontam que a Seara concentrou o maior volume de menções positivas entre as marcas monitoradas durante o Rock in Rio. O resultado ficou 21% acima do registrado pela segunda colocada. A empresa também ocupou a primeira posição em usuários únicos, com um volume 2,2 vezes maior do que o da marca que apareceu na sequência do levantamento.

Os indicadores digitais acompanharam uma ampliação da operação física da companhia no festival. No espaço instalado próximo ao Palco Mundo, a Seara registrou crescimento de 114% no número de visitantes em relação à participação anterior. O local concentrou ativações e distribuição de brindes durante os dias de programação.

A Seara Gourmet, por sua vez, recebeu três vezes mais visitantes em seu espaço na comparação com o The Town 2025, evento no qual a marca estreou uma operação na área VIP. No Rock in Rio, a estrutura contou com um restaurante reservado para convidados, degustação de produtos do portfólio da marca e distribuição de uma minicâmera digital Full HD como brinde.

A estratégia de presença no festival também incluiu a participação de nomes do entretenimento. Passaram pelos espaços da marca Vitória Strada, Fátima Bernardes, Sabrina Sato, Mariana Ximenes, Nathalia Dill, Tati Machado e Pedro Scooby.

Os dados apresentados pela empresa colocam a edição como a maior participação da Seara no Rock in Rio tanto em volume de conversas nas redes sociais quanto na circulação de público em seus espaços. A estratégia combinou pontos de venda, ativações presenciais, distribuição de brindes, presença de convidados e ações destinadas à repercussão digital da marca.

"Este foi um Rock in Rio histórico para a Seara. Ocupamos toda a Cidade do Rock com nossos espaços e lojas, que foram bastante movimentados durante todos os dias do festival. E não foi diferente no digital, onde fechamos nossa participação com recorde de menções à marca em um evento", afirma Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara.

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