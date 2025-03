A nova tendência de hospedagem é dormir dentro de um barco; veja os preços

Imagine acordar com a vista do mar, sentir a brisa suave enquanto toma seu café da manhã e, no final do dia, relaxar em uma suíte confortável, sem precisar sair do local onde está hospedado. E não estamos falando de um navio de cruzeiro, mas de um iate privado. Essa experiência exclusiva tem se tornado cada vez mais popular em marinas ao redor do Brasil, especialmente na Marina Itajaí, em Santa Catarina.

Com o aumento das passagens aéreas e a busca por alternativas mais econômicas e exclusivas para as férias, a tendência de hospedar-se em embarcações de luxo está ganhando força. Esses barcos oferecem suítes espaçosas, camas confortáveis, e uma enorme dose de privacidade. Nas marinas, os hóspedes podem desfrutar não apenas da comodidade da hospedagem flutuante, mas também de serviços e infraestrutura, como restaurantes especializados, internet de alta velocidade e segurança 24 horas.

Na Marina Itajaí, por exemplo, é possível alugar embarcações de 45 pés com capacidade para pernoite, com diárias a partir de R$ 417, o que oferece uma experiência única e muito mais acessível do que hotéis boutique em Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, onde as diárias podem ultrapassar R$ 1.600. Além disso, as marinas oferecem uma relação custo-benefício excepcional para quem busca uma experiência diferente, com o privilégio de acordar ao lado do mar e desfrutar de uma vista panorâmica exclusiva.

Aumento de hóspedes

Em 2024, a marina registrou sua maior taxa de ocupação desde 2022, e 40% dos barcos estavam equipados com cabines para pernoite, um claro reflexo do crescente interesse por esse tipo de hospedagem.

Carlos Gayoso de Oliveira, diretor da Marina Itajaí, destaca que a marina tem recebido cada vez mais embarcações maiores, com estrutura de alto padrão para a estadia dos turistas.

Com o aumento do turismo doméstico, especialmente após os altos custos das viagens internacionais, as marinas estão se tornando um verdadeiro refúgio para quem deseja explorar o Brasil de maneira única. Se você está buscando um descanso com exclusividade e luxo, hospedar-se em um barco é, sem dúvida, uma tendência que está conquistando cada vez mais adeptos no Brasil.