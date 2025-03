8 tendências de turismo que transformarão completamente sua forma de viajar até 2030

Imagine a cena: você decide viajar e, em vez de passar horas pesquisando voos, hotéis e roteiros, simplesmente pergunta a um assistente de inteligência artificial qual é a melhor época para visitar uma capital do Nordeste. João Pessoa, por exemplo. Você informa que prefere praias pouco exploradas, com boa estrutura e a preços acessíveis. Em segundos, o sistema sugere duas opções, organiza passagens, hospedagem e passeios — tudo de forma intuitiva, em uma conversa rápida.

Hoje essa possibilidade está mais próxima da realidade. A transformação digital que tomou conta de diferentes setores está revolucionando também o turismo. Até 2030, esse cenário será comum. E muitas dessas mudanças já estão acontecendo agora, em 2025. Esse é um dos principais destaques de um estudo conduzido pelo Kayak, em parceria com o The Future Laboratory, apresentado no fim de janeiro.

O levantamento, que ouviu mais de 9.000 viajantes de oito países, incluindo o Brasil, todos com o hábito de fazer pelo menos uma viagem internacional a lazer por ano, mostra a inteligência artificial como um divisor de águas. “Ainda estamos entendendo como essa transformação vai impactar as empresas do setor. O que sabemos é que será muito rápido”, afirma Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil.

Mais destinos, mais experiências

As transformações não se limitam à tecnologia. A pesquisa também aponta para um novo comportamento dos viajantes, cada vez mais interessados em explorar múltiplos destinos em uma mesma viagem. A tendência das chamadas viagens multidestinos está ganhando força. “Um turista pega um voo até a Cidade do Panamá, faz um stopover,­ depois segue para Miami, fica alguns dias e, em seguida, embarca para Nova York”, explica Raphael de Lucca, country manager da Copa Airlines no Brasil, que oferece esse serviço de parada longa na capital panamenha sem custo adicional.

A estratégia de conectar mais cidades em um mesmo roteiro tem levado companhias aéreas a ampliar essa oferta. A Copa Airlines, por exemplo, lançou recentemente um voo direto de Florianópolis para o Caribe e expandiu as operações em Brasília, com planos de adicionar novas rotas em breve. “Curitiba é um dos mercados em que estamos de olho”, revela De Lucca. Os cruzeiros também entram nesse movimento, oferecendo a possibilidade de conhecer vários destinos em uma única viagem, sem a necessidade de múltiplos deslocamentos.

Brasil em alta: para onde os viajantes querem ir?

Outra pesquisa, realizada pelo booking.com, empresa do mesmo grupo do Kayak, apontou João Pessoa como a única cidade brasileira entre os destinos mais promissores para 2025. Em outros levantamentos, Maceió e Fortaleza aparecem ao lado da capital paraibana como tendências — somando-se ao Rio de Janeiro, presença constante entre os destinos mais desejados do país.

A Gol já sente o reflexo dessas mudanças. Para atender à alta demanda pelo Nordeste, a companhia aérea precisou ampliar em 28% sua malha aérea na região durante janeiro. Já para o Rio de Janeiro, houve um aumento de 10%. Da mesma forma, grandes marcas internacionais da rede hoteleira pretendem abrir neste e nos próximos anos novas unidades não só em São Paulo como também em destinos brasileiros menos convencionais.

O turismo do futuro será mais consciente

Os viajantes de hoje estão repensando como e para onde viajar. Segundo a pesquisa do ­booking.com, 83% dos brasileiros querem explorar lugares menos turísticos, enquanto 78% buscam retiros focados em bem-estar e longevidade. Outros 57% afirmam que estão dispostos a modificar seus horários de passeio, optando por atividades noturnas para fugir das altas temperaturas.

O estudo do Kayak reforça essa visão: as viagens de carro por estradas cênicas e cidades menos frequentadas devem ganhar ainda mais força, segundo relatório da plataforma. Parques naturais como Chapada dos Veadeiros (em Goiás) e Chapada dos Guimarães (em Mato Grosso) já despontam como destinos em alta para quem busca experiências mais imersivas e ao mesmo tempo sustentáveis.

A viagem do futuro não será apenas sobre deslocamento. Será sobre experimentar, sentir e viver cada destino de forma mais profunda. A tecnologia está eliminando barreiras, tornando tudo mais acessível e personalizado. Mas, ao mesmo tempo, os viajantes estão buscando algo bem além da conveniência: experiências verdadeiras, enriquecedoras e inesquecíveis.

Futuro (e presente) das viagens

Oito principais tendências do turismo até 2030

Agentes de IA: ferramentas de inteligência artificial serão cada vez mais precisas, auxiliando desde o planejamento até a tomada de decisão.

Multidestinos: viagens que combinam vários destinos em um mesmo roteiro ganharão popularidade, com itinerários que começam e terminam em diferentes aeroportos.

Bem-estar como motivação: o turismo voltado para a melhoria da qualidade de vida se tornará ainda mais relevante, com spas e retiros liderando essa tendência.

Feedbooking: as redes sociais se consolidarão como ferramentas para inspiração e reserva de viagens, com influenciadores desempenhando um papel-chave.

Viagens virtuais: experiências imersivas, como tours 4D, concierges holográficos e viagens simuladas, transformarão a forma de explorar destinos.

Turismo fora da rota: destinos pouco explorados se tornarão os preferidos de muitos turistas, promovendo um turismo mais consciente e exclusivo.

Escapadas espirituais: retiros silenciosos, meditação e buscas genealógicas ganharão destaque como opções para quem busca conexões mais profundas.

Programa de deslealdade: no futuro, a escolha por companhias aéreas e serviços não dependerá mais de programas de fidelidade, e sim da melhor oferta disponível.

Fonte: Kayak.