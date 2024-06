Prédio de 100 metros em SC tem gramado no topo; apartamentos custam R$ 2,5 milhões

O skyline de Itajaí, em Santa Catarina, tem chamado atenção nos últimos meses não só pelas belezas naturais, mas também pelas construções. Uma das mais recentes delas é o Space Soul, da Procave Incorporações. O edifício, com mais de 100 metros de altura, destaca-se não apenas pela sua imponência, mas também por um detalhe singular: um gramado no topo, proporcionando uma área verde elevada com vistas panorâmicas de tirar o fôlego.

Com apartamentos avaliados em R$ 2,5 milhões, o empreendimento tem opções de plantas que vão de 86 metros quadrados a 114 metros quadrados. No total, são 105 metros de altura, com 33 andares e uma área construída superior a 20,5 mil metros quadrados. São 81 apartamentos, com opções de 2 e 3 suítes.

A área de lazer do Space Soul conta com um rooftop, um verdadeiro oásis urbano, repleto de áreas verdes para contemplação e relaxamento, além de uma vista panorâmica deslumbrante da cidade e do Rio Itajaí-açu.

Há também duas piscinas aquecidas, sendo uma externa e outra interna, e salões de festas equipados com cozinhas profissionais. A academia e a sala de jogos do empreendimento têm aparelhos modernos para incentivar a prática de atividades físicas e o entretenimento saudável.

Space Soul, da Procave Incorporações: apartamento decorado. (Divulgação/Divulgação)

Conceito inteligente

O conceito inteligente do empreendimento, chamado SOUL (Smart Option for Urban Life ou opção inteligente na vida urbana, em tradução livre), busca aliar conveniência e qualidade de vida sustentável com a possibilidade de acessar a pé uma série de atrações e serviços, de shopping a colégios, de espaços públicos a beira-rio, além da proximidade com importantes destinos turísticos como a vizinha Balneário Camboriú, aeroportos, marina e acesso rodoviário.

"O empreendimento também inova ao lançar no mercado opções de apartamentos para os diversos perfis, como é o caso dos 100% mobiliados, decorados e com eletrodomésticos de altíssimo padrão”, explica o diretor comercial da Procave, Clóvis de Albuquerque Filho.