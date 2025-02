Conheça o navio de 19 andares que passa pelo Brasil na temporada de cruzeiros

É comum em Santos, no litoral de São Paulo, ver os grandiosos navios de cruzeiro chegando e saindo do porto, sempre atraindo uma multidão de curiosos que se encantam com a imponência das embarcações. Um dos que mais chama a atenção é o MSC Seaview, que, com seus 19 andares, é um dos maiores e mais modernos cruzeiros a circular pela costa brasileira.

Com 323 metros de comprimento, 74,8 metros de altura e capacidade para mais de 5.000 hóspedes, o MSC Seaview se destaca pela sua grandiosidade. O navio possui um atrium de quatro andares e uma promenade externa com passarelas de vidro, que permitem aos passageiros uma vista única do oceano. Ele também conta com diversas opções de entretenimento e lazer para todas as idades, como parque aquático, cinco piscinas, 13 hidromassagens e até tirolesas de 105 metros.

A bordo, é possível aproveitar ainda mais atrações, como boliche, cinema XD, simuladores de Fórmula Racer, teatro com shows de alta qualidade, discoteca e um spa luxuoso, além de espaços exclusivos para crianças, em parceria com a Lego e a Chicco. Para aqueles que buscam algo ainda mais sofisticado, o MSC Yacht Club oferece uma experiência privativa, com restaurante, bares, piscina exclusiva e um atendimento personalizado.

Temporada Brasileira

Durante a temporada 2024/2025, o MSC Seaview realiza minicruzeiros de 3 a 4 noites, com embarques em Santos e escalas em Búzios, Porto Belo e Balneário Camboriú. Além disso, haverá roteiros mais longos de 7 noites, com paradas em cidades como Salvador, Ilhéus e Rio de Janeiro. Ainda há cabines disponíveis, com valores promocionais a partir de R$ 3.503 para o primeiro passageiro em um cruzeiro de sete dias.

Para a próxima temporada, 2025/2026, os cruzeiros serão oferecidos de 6 a 8 noites, com embarques em Santos, além de visitas alternadas em destinos como Búzios, Salvador, Maceió e Ilha Grande.

1 /11 (MSC Seaview)

2 /11 (MSC Seaside, Bridge of Sighs)

3 /11 (MSC Seaview, Sports Bar)

4 /11 (MSC Seaview, Odeon Theatre)

5 /11 (MSC Seaview, The Billiard Room)

6 /11 (MSC Seaview, MSC Yacht Club Top Sail Lounge)

7 /11 (MSC Seaview, Forest Aquaventure Park)

8 /11 (MSC Seaview, Golden Sand Restaurant)

9 /11 (MSC Seaview, Jungle Beach Bar)

10 /11 (MSC Seaview, atrium)

11/11 (MSC Seaview, MSC Yacht Club)

Setor de Cruzeiros em Alta

Entre 2022 e 2028, 44 novos navios serão lançados globalmente, ampliando a capacidade total para 746.000 passageiros — um crescimento de 19%, segundo a Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos (CLIA, na sigla em inglês).

A retomada do setor não apenas superou os desafios da pandemia, mas também vem estabelecendo novos recordes. Em 2023, o número de passageiros atingiu 31,7 milhões no mundo todo, e a projeção é de 34 milhões em 2024 (número ainda não divulgado), com expectativa de ultrapassar 40 milhões até 2027. O Brasil acompanha esse movimento: a última temporada, entre novembro de 2023 e abril de 2024, injetou 5,18 bilhões de reais na economia, consolidando o país como um dos mercados emergentes para o turismo marítimo.

Esse crescimento pode ser explicado pelo apelo que os cruzeiros exercem sobre diferentes perfis de viajantes. O formato de viagem, que combina multidestinos sem a necessidade de deslocamentos extras, atrai tanto aqueles que buscam conforto quanto os que desejam explorar novos lugares sem se preocupar com logística. O conceito de "hotel flutuante" ganhou força, e as companhias passaram a investir em experiências ainda mais exclusivas, como ilhas privadas e destinos restritos aos passageiros.