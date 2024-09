A nova 'mania' da Geração Z que vem irritando autoridades nos aeroportos

Os aeroportos mal começaram a introduzir novas máquinas de escaneamento, dispensando a necessidade de desempacotar bagagens de mão, e já surgiu uma nova tendência que está incomodando algumas pessoas: tirar fotos dos itens soltos nas bandejas de segurança.

Segundo reportagem da CNN, o “estilo bandeja de aeroporto” explodiu no TikTok, Instagram e Pinterest, com fotos artisticamente organizadas de óculos de sol, sapatos, artigos de higiene pessoal e material de leitura nas bandejas de polipropileno.

É a mais recente de uma série de tendências da Geração Z na qual as pessoas expõem seus pertences combinando organização e estética, isso acontece com prateleiras de livros, mesas de cabeceira e até mesmo no interior das geladeiras.

Tirar fotos em das bandejas de aeroportos, no entanto incomoda muita gente, já que a fila de segurança é um dos lugares onde não se pode perder tempo.

Jornais como o New York Post criticaram a tendência como uma perda de tempo que atrapalha as filas da TSA (Transportation Security Administration). Já o Metro, do Reino Unido, destacou que o comportamento pode fazer você ser a pessoa mais odiada no aeroporto. Um sentimento nada nobre.

Comentários em vídeos no TikTok, como o da Shop Pursue, mostram o descontentamento com jovens organizando suas bandejas enquanto se preparam para viagens: “As pessoas atrás de vocês devem se irritar por ficarem esperando”.



Entretanto, como acontece com muitas coisas online, nem tudo é o que parece. Em um vídeo com 82 mil curtidas, a influenciadora Chelsea as of Late ensina como seguir a tendência sem incomodar. O segredo, segundo ela, é fazer isso após passar pela segurança: encontrar um lugar tranquilo e, se tiver tempo, montar algumas bandejas. Sem incomodar e ainda mobilizar seus seguidores. Uma mistura perfeita.

Muitos da Geração Z que aderiram à tendência podem não estar cientes de algo problemático: um estudo europeu, de 2018, descobriu que as bandejas de aeroportos são a parte menos higiênica do local, carregando mais germes do que os banheiros. Embora o álcool em gel não apareça nas fotos, deveria ser um item mais lembrado nas próximas postagens.