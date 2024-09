3 dicas para entender as pequenas indulgências da Gen Z – e como conquistá-la com elas

"Então você tá me dizendo que o mundo é assim e eu tenho que abrir um perfil no LinkedIn e procurar um emprego?" a nova trend no TikTok, usada de forma satírica pelos jovens, destaca um aspecto muito importante para a Geração Z: o desejo pelo equilíbrio. A questão é, como buscar equilíbrio enquanto se constrói uma carreira?

Para muitos jovens, a resposta está nos pequenos prazeres

Entre os quatro perfis comportamentais identificados no relatório "WGSN Future Consumer 2026", os "gleamers" — ou "deslumbrados" — representam uma tendência futura entre millennials e a Geração Z. Eles buscam uma vida mais simples, especialmente após terem experimentado burnouts.

Conforme o estudo indica, com o aumento do custo de vida global, esse grupo encontra felicidade em pequenos momentos e rejeita a cultura do "hustling", preferindo celebrar suas conquistas em um ritmo mais lento.

Porém, a busca por uma agenda mais tranquila, embora desejável, muitas vezes entra em conflito com as exigências da vida adulta, como a necessidade de trabalhar e conquistar a independência financeira.

Nesse sentido, como alternativa, gosto muito do conceito de "FIKA"

"Fika" é uma palavra sueca que significa "tomar café" ou "coffee break" em inglês, mas que possui um significado além. "Fika" é um ritual que convida à pausa, à conexão e ao bem-estar. É um momento para se sentar com amigos, familiares ou colegas, saborear um café e um doce, e conversar. É uma tradição que celebra a desaceleração e a valorização dos pequenos prazeres da vida.

Enquanto no passado falava-se em cortar o cafezinho, a cultura do "café superfaturado" hoje é quase indispensável para a Geração Z. Esses pequenos prazeres são percebidos como uma motivação extra para encarar as tarefas do dia a dia, funcionando como recompensas e até como uma forma de escapismo, mesmo que por alguns instantes.

E não se trata apenas de café: doces, brunches em padarias hypadas e compras menores, como uma blusinha ou lipbalms, também se enquadram nessa categoria.

A lógica é simples: se os altos custos de vida não permitem comprar uma casa, por que não melhorar o dia com um "pequeno mimo"?

Esse foco maior no presente é uma tendência em crescimento, e por isso requer uma mudança significativa nas estratégias de marketing a longo prazo. Para conquistar um grupo mais imediatista, é essencial reavaliar estratégias de fidelização e investir em marketing de comunidade.

Aqui, quero destacar 3 estratégias que considero essenciais nesse novo cenário:

1. Investir em "terceiros espaços"

Realize eventos de marca ou faça parcerias com comunidades já existentes para participar de ativações presenciais e fortalecer a conexão com esse público.

2. Incorporar a cultura dos "pequenos momentos"

Ofereça produtos que funcionem como "pequenas indulgências". Pode ser um produto de entrada ou um brinde especial em compras, contanto que se encaixe na rotina dos seus consumidores.

3. Valorizar o atendimento humanizado

A gentileza será cada vez mais valorizada na Era da IA. Exemplos como o Trader Joe's, um supermercado dos Estados Unidos conhecido por seus atendentes ultra-simpáticos e queridinho entre os millenials, mostram como o cuidado beneficia a preferência na escolha das marcas pelos mais jovens, e facilita o processo de fidelização.

Em um mundo cada vez mais acelerado – e competitivo para os negócios –, a Geração Z busca um equilíbrio entre as demandas profissionais e os pequenos prazeres da vida. Os pequenos momentos de indulgência, como um café superfaturado ou uma compra impulsiva, se tornam refúgios em meio à rotina corrida. As marcas que compreendem essa necessidade e oferecem experiências que vão além do produto têm a oportunidade de construir relacionamentos duradouros com esse público.

