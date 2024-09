Geração Z impulsiona crescimento do marketing de Halloween em 2024

O Halloween está passando por uma fase de crescimento impulsionada pela geração Z, que vem transformando a data festiva em uma grande oportunidade de consumo para as marcas. A temporada, tradicionalmente associada a crianças e doces, agora atrai a atenção de empresas que buscam criar conexões com o público jovem adulto, ávido por experiências e produtos que dialoguem com suas referências culturais e presença nas redes sociais. As informações são do Adage.

Marcas como Chipotle, Bath & Body Works e The Home Depot estão intensificando suas campanhas de Halloween em 2024, com ações que vão desde o lançamento de fantasias temáticas até a criação de decorações para festas e eventos. A colaboração da Chipotle com a Spirit Halloween é um exemplo de como as marcas estão utilizando o humor e as tendências virais para se conectar com o público. A linha de fantasias da franquia de comida mexicana inclui versões de seus produtos, como burritos e copos de água, e faz parte de uma estratégia maior da marca para engajar seus consumidores de maneira descontraída durante o Halloween.

Outro exemplo de campanha focada no público jovem é o lançamento de uma nova linha de decorações inspiradas no filme "Beetlejuice, Beetlejuice", em parceria com marcas como Progressive Insurance e CarMax. Essas campanhas aproveitam o lançamento da sequência do filme para criar um vínculo com a geração Z, que valoriza a cultura pop e está sempre em busca de novidades que combinem entretenimento e consumo.

Público jovem gasta mais no Halloween

O envolvimento da geração Z com o Halloween também se reflete em dados de consumo. Segundo a YPulse, uma pesquisa realizada com jovens de 12 a 26 anos revelou que 91% desse público planeja celebrar o Halloween, com grande parte deles investindo em fantasias e decorações. Esse grupo também é responsável por popularizar tendências como o "Summerween", uma celebração antecipada do Halloween que começa no verão, gerando um ciclo de consumo que se estende por meses.

As marcas estão utilizando as redes sociais para capitalizar essa tendência. A Home Depot, por exemplo, ampliou sua linha de decorações de Halloween e lançou uma campanha com um esqueleto de 12 pés, que viralizou no TikTok. Joann e Five Below também estão utilizando a plataforma para promover seus produtos, enquanto Target está apostando na popularidade de seu personagem "Lewis the Pumpkin Ghoul", que se tornou um sucesso entre os consumidores de Halloween após ser introduzido em 2023.

O aumento das vendas de decorações externas também tem sido um fator importante no crescimento do mercado de Halloween. As decorações para quintais e fachadas têm atraído consumidores que desejam criar ambientes temáticos em suas casas, levando marcas como The Home Depot a investir mais em publicidade e ampliar sua oferta de produtos. A Spirit Halloween, especializada em produtos sazonais, aumentou o número de lojas temporárias em 2024 para atender à crescente demanda.