A volta dos anos 2000? Pinterest revela as 'novas' tendências e gostos da GenZ

Quando rolamos o feed do Instagram ou TikTok, temos a impressão que aquele conteúdo foi pensado exatamente para cada um de nós. Mas, é comum estarmos em uma roda de conversa e perceber que várias publicações que aparecem para você, aparecem também para seu colega, seja sobre humor, moda e hobbies — e assim vão surgindo tendências.

O consumo de conteúdos atravessa o online e acaba se tornando aspirações também em nossa vida real. Seja um destino de viagem, uma peça de roupa ou um corte de cabelo. Se olhamos um estilo de decoração, é muito provável que um conteúdo semelhante comece a aparecer milhares (e milhares) de vezes em seu feed.

O Pinterest, plataforma usada pelos usuários como 'vitrine de compras' e repositório de ideias, divulgou recentemente um relatório de tendências para a próxima estação, principalmente o que diz respeito aos novos gostos da Geração Z neste semestre.

Em entrevista à EXAME, Rogério Nicolai, diretor de negócios do Pinterest, diz que mais de 520 milhões de usuários recorrem ao aplicativo para encontrar ideias e novidades que os ajudem a planejar algo que esteja relacionado a grandes momentos da vida, como uma mudança de casa ou um novo look para um festival. Segundo o executivo, essas pistas permitem à plataforma "prever o futuro".

"Os insights se baseiam no crescimento que observamos nas buscas por um determinado termo nos últimos doze meses e nos indicam que vamos começar a ver essa tendência não só no Pinterest, mas também nas ruas. Elas representam uma evolução temática no comportamento do consumidor, no clima cultural geral e uma novidade que rompe com a norma".

Um dos principais destaques do levantamento é a preferência das pessoas por atividades em grupo, com aumento de 130% em pesquisas por "clube do livro de receitas" e 700% por "clube de corrida".

Se você não faz parte de um clube de corrida, por exemplo, provavelmente conheça alguém que faz — e que só fale sobre isso. A tendência é só uma das novas formas que a Geração Z vem encontrando para fazer novos amigos.

"Os usuários do Pinterest querem compartilhar seus hobbies e paixões com os outros, buscando se conectar com pessoas com o mesmo interesse e que dividem os mesmos ideais. Um dos fatores que estimula essa preferência é a vontade de construir uma rotina mais saudável, tanto física quanto emocional, em um ambiente que promove apoio mútuo e acolhimento", esclarece Rogério.

'A geração mais solitária da história' perdeu anos de socialização durante a pandemia e agora busca novas formas de convívio, que se expressam em clubes do livro, aulas de academia em grupo, entre outros. E isso não é uma tendência 'nova'. Após a Primeira Guerra Mundial e a pandemia de gripe na década de 1910, as pessoas também experenciaram um boom de socialização, que calhou em uma explosão econômica em 1920.

Fora do âmbito social, o consumo por moda também nos leva para outra década: pesquisas por animal print, saia balonê e roupas camufladas vêm direto dos anos 1990 e 2000. Mas, para Rogério Nicolai, para além do movimento de retomada de tendências, o Pinterest pode ser utilizado como 'vantagem competitiva' pelas empresas pois funciona como um antecipador de vontades do mercado consumidor.

"Os dados preditivos permitem que os profissionais de marketing e anunciantes otimizem suas estratégias de desenvolvimento de produto e também de vendas, auxiliando no planejamento de estoque e coleções futuras com maior eficácia", afirma.

O diretor de negócios da plataforma também garante que esse recurso pode contribuir para conhecimento aprofundamento sobre o perfil dos consumidores. "Considerando que mais da metade dos nossos usuários vêm ao Pinterest com intenção de compra, esses insights são extremamente valiosos para as marcas que buscam alcançar e engajar esse público".

Veja a seguir a lista de tendências do Pinterest sobre moda, beleza, decoração, gastronomia e hobbies:

Qual será a moda dos próximos meses?

Nesta temporada as estampas inspiradas na natureza e as sobreposições de peças de roupa em diferentes proporções terão destaque. As preferências serão direcionadas aos looks ousados com jeans de estampa de leopardo e camuflagem. Os amantes de moda também ficarão apegados ao volume com saias bufantes e casacos oversized.

Para a primavera, haverá combinação de camisas com saias e até o uso de agasalhos com estampa de lagosta. As tendências na moda se baseiam no propósito dos usuários em exalar confiança, ao mostrar sua criatividade e individualidade.

Moda da natureza:

Jeans com estampa de leopardo +2.990%

Roupa camuflada +2.295%

Meia-calça estampada +205%

Casaco estampado +73%

Casaco de cachorro +60%

Casaco de lagosta +55%

Volume em alta:

Look de saia de balão +1.765%

Look de saia puff +1.015%

Saia poofy +175%

Look com jaqueta puffer +70%

Camadas e mais camadas:

Look de camisa com saia +2.000%

Look de saia sobre jeans +695%

Vestido sobre saia +295%

Agasalho com bermuda +105%

Saia longa em camadas +125%

Look japonês de saia longa +85%

Qual é a tendência para cabelo e maquiagem?

As tendências mais recentes de beleza misturam ousadia e modernidade. O Pinterest registrou uma crescente busca por conteúdos relacionados a unhas decoradas com influências japonesas e cabelos ruivos que destacam franjas. A maquiagem no estilo "quanto mais, melhor" está em alta novamente, valorizando looks luminosos e brilhantes que não passam despercebidos.

Unhas cheias de detalhes

Unhas com design de borboleta +2.220%

Unhas com inspiração japonesa +600%

Unhas de deusa grega +1.975%

Unhas curtas decoradas +1.540%

Traças ruivas

Cabelo avermelhado +1.530%

Cachos de cabelo castanho mel +7.770%

Tranças de cabelo castanho mel sem nós +3.845%

Cabelo cherry blonde +6.300%

Cabelo ruivo em tom cereja profundo +920%

Cabelo vermelho cherry cola +520%

Presença iluminada

Maquiagem baddie suave +700%

Maquiagem japonesa igari +460% (look de maquiagem natural)

Looks de maquiagem em tons frios +360%

Maquiagem brilhante e luminosa +185%

Maquiagem de lábios brilhantes +175%

Maquiagem de olho de gato suave +105%

Boca de corretivo +92%

O retorno da franja

Franjas laterais japonesas +1.645%

Franja lateral dos anos 2.000 +150%

Corte longo pixie com franja +1.630%

Franja sutil +1.090%

Penteado liso para trás com franja +345%

Minifranjas +185%

Qual é a tendência para decorações?

As pessoas têm buscado inspiração no Pinterest para transformar suas casas em verdadeiros oásis de paz. Focadas no conforto, elas estão explorando decorações com salas florais, iluminação suave e paletas de cores delicadas. O estilo japonês também está em alta, influenciando tendências com a presença de arte vintage japonesa. O aumento de 405% nas pesquisas por "casa zen" evidencia que a principal tendência é equilibrar conforto, estilo e tranquilidade nos ambientes domésticos.

Cantinhos aconchegantes

Estética de quarto floral +370%

Vela buquê +720% (velas de flores)

Quarto dos sonhos +255%

Obra de arte de fantasia +680%

Plantas purificadoras de ar +850%

Solário aconchegante +930%

Iluminação acolhedora +200%

Sala de leitura aconchegante +140%

Estilo japonês harmonioso

Arte vintage japonesa +270%

Quarto de futon japonês +245%

Banheiro zen +200%

Jardim zen japonês +120%

Design japonês de sala de estar +135%

Cozinha zen +160%

Exterior japonês +60%

Móveis japoneses +60%

Tons suaves

Paleta de cores suaves +110%

Espuma do mar +200%

Paleta de cores sálvia e azul+570%

Quarto azul e creme +200%

Banheiro azul antigo +120% Decoração verde +2.670%

Banheiro verde-escuro +350%

Escritório verde em casa +260%

Casa verde estilo floresta +220%

Quarto roxo marcante +350%

Estilo de quarto lavanda +110%

O que as pessoas querem comer?

O Pinterest mostra que as pessoas estão cada vez mais interessadas em incluir ingredientes terrosos, como cogumelos e manteiga de pistache em suas refeições. O propósito é trazer profundidade e riqueza aos pratos.

Os usuários também estão experimentando geleias de sabores variados para criar sobremesas sazonais. O interesse por "comidas japonesas" aumentou 50%, com destaque para pratos como karaage de frango e curry katsu.

Sabores da terra

Água de quiabo +470%

Risoto de cogumelo morel +240%

Risoto de cogumelo portobello +80%

Tempero de gengibre +240%

Pudim de quinoa +140%

Manteiga de pistache +240%

Clara em neve +130%

Ashwagandha +80%

Obsessão por geleias

Geleia de ameixa +140%

Receita de geleia de mirtilo +160%

Geleia de pêssego +120%

Receita de geleia de amora +90%

Geleia de leite +90%

Geleia de framboesa +75%

Sabores do japão

Receita de mochi fácil +75%

Doces japoneses +70%

Sushi desconstruído +370%

Karaage de frango +80%

Curry katsu +100%

Sushi tempura +70%

Qual é a tendência de hobbies da Geração Z ?

Os usuários nascidos nos últimos anos da década de 1990 - conhecidos como Geração Z - estão atrás de atividades criativas que fortaleçam o senso de pertencimento e suas relações com a comunidade. Além de experiências únicas.

No Pinterest, as buscas por hobbies como criação de bijuterias e design de bolsas artesanais mostram que os projetos "faça você mesmo" estão ganhando popularidade. Há também um aumento no interesse por atividades em grupo, como "clubes de leitura, drama e corrida". Isso sugere que a Geração Z está buscando combater a monotonia dos dias cinzentos por meio de hobbies inovadores e conexões significativas na vida real.

Bijuterias com miçangas, fios e resina

Ideias de pulseiras com miçangas pequenas +2.000%

Combinações de cores de pulseiras com linhas +705%

Ideias de pulseira para melhor amigo +330%

Bijuteria de resina de madeira +300%

Bijuterias quilling de papel +280%

Pulseira com pingentes "faça você mesmo" +205%

Tutorial de bijuterias de porcelana quebrada +180%

Fabricação de bolsas

Bolsa de crochê japonês +380%

Bolsa de laço de crochê +975%

Bolsa feita à mão com miçangas +330%

Bolsas jeans "faça você mesmo" +225%

Bolsas de retalhos "faça você mesmo" +170%

Pintura em bolsa de lona +245%

Pingentes para bolsas "faça você mesmo" +130%

Clubes de tudo

Clube do livro +180%

Livros japoneses +100%

Clube de receitas +130%

Clube de corrida +700%

Estética de clube de golfe +230%

Clube de drama +73%

Clube de tênis +50%