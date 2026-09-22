Panda tem mandíbula corrigida com tratamento ortodôntico inédito na China

Especialistas chineses corrigiram a mandíbula torta de um panda-gigante com uma técnica adaptada da ortodontia humana. Segundo os responsáveis pelo caso, foi a primeira vez que esse tipo de tratamento para modificar o crescimento da mandíbula foi aplicado à espécie.

O paciente foi Beixia, um panda macho nascido em 2022. Ele sofreu uma lesão na mandíbula pouco depois do nascimento e, por volta dos três meses, a parte inferior começou a se desviar para a esquerda. O problema provocava vazamento de leite e poderia dificultar a mastigação de bambu no futuro.

Como o animal ainda estava em fase de crescimento, veterinários e ortodontistas decidiram aproveitar o desenvolvimento natural da mandíbula para tentar corrigir a assimetria. A equipe digitalizou a boca de Beixia e produziu um aparelho fixo personalizado.

O dispositivo utilizava três elásticos ortodônticos para exercer uma tração suave e direcionar o crescimento da mandíbula. A técnica foi adaptada de tratamentos usados em humanos para corrigir alterações durante o desenvolvimento dos ossos da face.

O tratamento durou cerca de seis meses. Os elásticos eram retirados antes de cada alimentação e recolocados depois. No início, Beixia tentava empurrá-los com a língua ou levava a pata à boca, o que exigiu acompanhamento dos cuidadores para evitar que as peças se soltassem ou fossem engolidas.

Nos exames posteriores, a equipe constatou que o desvio da mandíbula havia sido amplamente corrigido. As funções de sucção, mastigação e deglutição também foram restauradas. Aos quatro anos, Beixia consegue se alimentar normalmente e permanece ativo.

O procedimento foi realizado pela Base de Pesquisa de Chengdu para Criação de Pandas Gigantes em parceria com o Hospital de Estomatologia da China Ocidental. A pesquisa sobre o caso foi publicada em julho no periódico especializado The Angle Orthodontist.

A base também pretende criar registros mais sistemáticos sobre a saúde bucal dos pandas-gigantes e ampliar as pesquisas e aplicações clínicas nesta área. No fim de 2025, a população de pandas-gigantes mantidos em cativeiro na China havia chegado a 808 indivíduos.

Fonte: News.cn