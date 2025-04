Reino Unido exige autorização de viagem para turistas brasileiros; veja valor e o que muda

Desde janeiro de 2025, o Reino Unido implementou uma nova exigência para turistas brasileiros que desejam visitar suas terras: a Autorização Eletrônica de Viagem (ETA- estimated time of arrival). Essa medida visa fortalecer a segurança nas fronteiras britânicas para permitir que o governo tenha um controle mais eficaz sobre quem entra e sai do país.

O que é a ETA?

A ETA é um documento digital obrigatório para todos os viajantes que não possuem nacionalidade britânica e pretendem permanecer no Reino Unido por menos de seis meses. Ela pode ser solicitada online por meio do site do governo britânico ou por meio de um aplicativo específico.

Incialmente, a taxa para obter uma ETA era de 10 libras esterlinas, aproximadamente R$ 77. No entanto, a partir de 9 de abril de 2025, o valor aumentará para 16 libras, cerca de R$ 120. A autorização é válida por até dois anos, mas é importante notar que ela não garante a entrada no Reino Unido; ainda é necessário passar pela imigração britânica.

Tammy Cavaleiro, advogada especialista sobre cidadania europeia destaca que o processo deve ser mais fácil para quem já possui cidadania europeia. Segundo a especialista, quem tem dupla cidadania, como portuguesa, espanhola ou italiana, ainda encontra algumas facilidades na chegada ao Reino Unido, como o uso dos e-gates nos aeroportos. No entanto, também está sujeito à exigência da autorização prévia, o que diminui a diferença prática em relação aos brasileiros que viajam apenas com o passaporte do Brasil.

A medida é parecida com o sistema norte-americano do ESTA, aplicado a turistas de países isentos de visto, e antecipa a implementação do ETIAS pela União Europeia, prevista para os próximos meses. "No fundo, trata-se de uma resposta tanto às questões de segurança quanto a uma lógica de reciprocidade diplomática: se britânicos precisarão pedir autorização para visitar a Europa, o mesmo passa a valer para quem deseja entrar no Reino Unido."

Como solicitar uma ETA?

Para obter uma ETA, você precisará de um passaporte válido, acesso ao seu e-mail e um cartão de crédito ou débito. O pedido deve ser feito online, enviando uma imagem digitalizada do passaporte e uma foto do rosto. É recomendável solicitar a autorização com até três dias de antecedência da viagem.

Essa nova exigência não é exclusiva para brasileiros; ela se aplica a todos os viajantes de países não europeus que não necessitam de visto para entrar no Reino Unido. Recentemente, a medida também foi estendida para cidadãos europeus, que agora precisam de uma ETA para visitar o país