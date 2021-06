Truques e dicas de guarda-roupas para organização de quartos pequenos

Sabemos que a área interna de algumas casas é mais reduzida por conta da necessidade de otimizar os espaços urbanos nas cidades. Porém, não quer dizer que os imóveis compactos não possam ser bem aproveitados e bonitos, oferecendo o máximo de conforto. A arquitetura e o design de interiores prova justamente que tudo é uma questão de planejamento. E imagine o que seria recomendado para decoração de quarto.

O texto a seguir deve fazer uma análise sobre os modelos de guarda-roupa utilizados para completar o layout de ambientes pequenos. Também vamos entender como organizar melhor esses armários, pensando em facilitar as atividades do dia a dia. Continue lendo para não perder as boas dicas e exemplos que nós trouxemos para você.

Formato, cor e proporções dos armários ideais para quartos pequenos

Todos nós sabemos que a cama é o móvel mais importante para o funcionamento de qualquer quarto. Mas, por necessidade, também vamos acrescentar nas decorações destes cômodos outras peças mais. Obviamente o guarda-roupa entra nesta lista. Mas qual seria o modelo certo para um ambiente de medidas reduzidas?

Bem, não é difícil responder esta pergunta. Na verdade, o guarda-roupa ideal para um quarto pequeno, por exemplo, é aquele que, descontada a sua área, não irá complicar a circulação no local.

Além disso, ele ainda deve deixar espaço disponível para outras peças necessárias ou desejadas para o layout do cômodo – como uma cômoda. Este seria o equilíbrio perfeito para a decoração do quarto.

Escolhendo o guarda-roupa

Primeiro você precisa saber quanto de área tem disponível no quarto para um guarda-roupa. Depois, precisa entender o que provavelmente irá guardar dentro deste móvel no quarto.

Por fim, se este cômodo compacto poderá permitir um modelo normal de armário, com portas de bater, levando em consideração as suas medidas. Tais questões devem definir o modelo de guarda-roupa a ser adquirido para completar a decoração.

Muitos projetistas de interiores defendem que os guarda-roupas com portas de correr ajudam a otimizar melhor áreas de quartos pequenos.

E muitos modelos prontos ou projetados sob medida recebem placas de espelhos nas portas como uma estratégia para ajudar a ampliar virtualmente estes cômodos. E ainda podemos apostar nas peças modulares, ajustadas ao desenho de área livre disponível.

Por exemplo, tendo a possibilidade de montar um roupeiro em partes, você pode usar as peças para criar desenhos diferentes com este móvel. Inclusive, aproveitar mais cantinhos com formatos complexos.

Dividir o guarda-roupa em lados opostos à cama. Criar uma solução em que a cama fique embutida dentro dele – uma solução que é bem estilosa. Ou ainda montar um esquema em que um desenho em L forme um closet pequeno de canto.

Modelos alternativos de guarda-roupa para quartos pequenos

Guarda-roupa com cama embutida ou guarda-roupa com portas de correr não são as únicas alternativas para armário de roupas dentro de quartos pequenos. Podemos ver algumas soluções um tanto quanto diferentes em imagens neste texto.

Para começar, temos os armários organizados dentro de pequenos cômodos adjacentes – como os famosos 'closets' ou até 'walk in closets' americanos.

Também podemos destacar os exemplos de armários de guarda-roupa construídos de modo improvisado com aradas e gaveteiros, com um fechamento de cortinado.

Outra opção é a dos módulos vendidos como peças multiusos – inicialmente, às vezes, funcionando de sapateira – no lugar de um móvel comum. Com planejamento, outras soluções podem substituir peças de guarda-roupa com 3 até 6 portas.

Melhor organização de roupas para armários compactos em cômodos pequenos

Uma coisa é certa, nem tudo precisa ficar guardado no seu quarto. Alguns de seus pertences pessoais podem ser deixados nas lavanderias, banheiros, quartos de hóspedes ou quartos extras.

E até para amenizar a necessidade de um roupeiro no ambiente, podemos aproveitar as opções de gaveteiro e as áreas debaixo de camas. No mínimo estas alternativas iriam abrir mais espaço para guarda-roupas nos quartos principais de casa.

Agora, se não há como buscar outra solução, o jeito é aproveitar o espaço de guarda-roupa que se tem. Bolsas, cintos, echarpes e chapéus devem ir para ganchos de parede em outros pontos do ambiente.

Dentro do armário, o centro deve servir para os cabideiros de casacos, vestidos e calças. Nas laterais, as prateleiras de camisetas e blusões. No nível inferior, as gavetas com roupas íntimas. E, no superior, nichos com travesseiros e edredons.

Em cada um destes módulos - resultantes das subdivisões do armário – pode-se também fazer uma organização baseada em categorias.

Estas categorias podem respeitar uma lógica de formalidade, ocasião, cor, estação ou outra qualquer que for mais adequada para facilitar o dia a dia pensando na montagem dos looks. E é com base nisto que os designers estabeleceram um padrão de medidas para guarda-roupas.

São dimensões gerais de guarda-roupas comuns – parâmetros:

Caixa externa = 100 a 100 cm de largura, 180 a 235 cm de altura, e 40 a 55 cm de profundidade.

Cabideiro maior = 100 a 150 cm de largura, 95 a 120 cm de altura, e 50 a 55 cm de profundidade.

Cabideiro menor = 60 a 90 cm de largura, 95 a 120 cm de altura, e 50 a 55 cm de profundidade.

Nichos de prateleiras = 22 a 40 cm de altura.

Gavetas comuns = 15 a 20 cm de altura.

