A história por trás do desfile de Pharrell Williams para a Louis Vuitton

A água da onda de oito metros do desfile foi fornecida pela Eau de Paris e devolvida ao sistema de esgotos da cidade em circuito fechado após o show (Divulgação)
Jonalista colaborador
Publicado em 25 de junho de 2026 às 14h02.
Com Paris enfrentando temperaturas em torno de 40°C, Pharrell Williams usou uma imensa queda d'água para criar a impressão de uma onda se formando como pano de fundo do desfile masculino da Louis Vuitton primavera-verão 2027. A construção tinha oito metros de altura e mais de 37 metros de largura, e a água foi fornecida pela Eau de Paris, empresa responsável pela rede aquática da cidade.
O chão da Cité Internationale Universitaire de Paris foi coberto de areia fina para a ocasião — a passarela cortava o espaço no estilo de um boardwalk. Do outro lado da onda, dunas esculpidas com o nome Louis Vuitton emolduravam uma trailer prateada de aspecto futurista, evocando a liberdade de viver na estrada em busca da próxima grande ondulação.
Na plateia, estavam presentes os embaixadores da marca Jeremy Allen White, Jackson Wang e J-Hope. O calor extremo que paralisava a capital transformou a névoa da onda num alívio involuntário e certeiro. Depois do show, a areia foi doada para as quadras de vôlei de praia do próprio campus da universidade.
A coleção trouxe os primeiros wetsuits assinados pela maison, com o monograma estampado em equipamentos de mergulho funcionais. Os modelos saíram da onda carregando pranchas de surf sob medida revestidas pelo monograma icônico da grife. Casacos de malha canelada e casacos robe de bouclé foram inspirados nos agasalhos que surfistas vestem depois de uma sessão fria. Camisas havaianas e bermudas jeans dividiam os looks com paletós de alfaiataria estruturados e ternos relaxados, a combinação que já virou assinatura de Pharrell à frente da casa.
Pharrell desenvolveu fios de cashmere em parceria com a Loro Piana para construir malhas e introduziu parkas de couro macio junto de grafismos em trompe l'oeil. As decorações de superfície traziam bordados intensos, monogramas multicoloridos e pele de cobra. Entre as peças de couro, havia jaquetas de pitão pintado à mão e um crocodilo azul empoado.
Nos acessórios, saíram Keepall duffels em rosa desbotado, uma bolsa em formato de sapo e Alma satchels em amarelo manteiga. Alguns dos fios de cashmere foram desenvolvidos com a Loro Piana, terceira maior grife do grupo LVMH, atrás da Louis Vuitton e da Dior.
Sobre a coleção, Pharrell resumiu sua lógica em poucas palavras: "Se eu não consigo fazer o melhor do que é possível, estou desperdiçando o tempo de Bernard Arnault e o meu próprio. Não faço por moda, faço por padrão."
O cenário ambicioso de cada desfile virou marca registrada do período de Pharrell à frente da casa. Na edição primavera-verão 2026, o processo de pesquisa na Índia resultou numa versão gigante de Cobras e Escadas criada em parceria com Bijoy Jain, do Studio Mumbai, no Centre Pompidou, show que depois virou documentário. A temporada anterior foi ambientada em torno de um hotel prefabricado projetado com o estúdio japonês Not a Hotel, instalado no Bois de Boulogne. As cadeiras de madeira usadas no desfile desta semana foram reaproveitadas daquela edição.
Após o show, a grife revelou que a Coral Gardeners, organização de conservação oceânica da Polinésia Francesa, fará parte da agenda da marca como parte do roadmap Regeneration 2030. A iniciativa prevê o plantio de mil corais no sítio de restauração Tiaia e a recuperação de 250 metros quadrados de habitat de recife em 2026. Atletas da World Surf League vão monitorar os esforços de restauração durante o Tahiti Pro, em agosto, dando à grife um retorno direto de quem vive mais próximo do oceano.