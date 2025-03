A moda de Ricardo Almeida para o Dia Internacional da Mulher

Reconhecido por sua alfaiataria masculina e feminina, Ricardo Almeida celebra o Dia Internacional da Mulher com uma campanha que fortalece o lado feminino da marca.

A coleção conta com roupas que revisitam o clássico, mas trazem modernidade em suas modelagens. Para a campanha, a marca decidiu apresentar a mulher como uma guerreira, exaltando sua capacidade de transformar tudo de maneira leve, já que nesse caso as armas vêm representadas por flores.

“Essa campanha reflete muito bem a luta das mulheres. Estamos constantemente batalhando, por espaço e voz. Para 2025, apostamos nesse discurso, uma batalha, mas empunhada por flores, vibrantes como nossas histórias, delicadas e destemidas como nós”, diz Carolina Piza, Diretora de Marketing da Ricardo Almeida.

As peças, feitas sob medida, possuem construção leve e fluida e transitam entre os tons neutros e coloridos, que vão do bege ao azul e terrosos como o marrom. As camisas, calças, blazer e saias podem ser encontradas com exclusividade no Studio da marca.

Confira algumas das peças: