Dia das Mulheres: 11 dicas sobre liderança feminina, segundo profissionais de destaque

No Dia Internacional da Mulher, mais do que celebrar conquistas, é essencial destacar o impacto da liderança feminina no mundo dos negócios. Segundo o último levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria), as mulheres ocupam 39,1% dos cargos de liderança no Brasil, mesmo representando mais da metade da população.

Para marcar a data, executivas que ocupam posições estratégicas compartilham aprendizados, desafios superados e conselhos inspiradores para quem busca crescimento profissional.

As reflexões vão desde a importância do autoconhecimento e da construção de rede de apoio até estratégias para equilibrar carreira e vida pessoal, reforçando como a diversidade na liderança impulsiona inovação e gera impactos positivos para empresas e sociedade.

1. Invista em si mesma

Fernanda Barrocal, CFO da Kraft Heinz Brasil

Fernanda Barrocal, CFO da Kraft Heinz Brasil — detentora das marcas Heinz, Quero, Hemmer e BR Spices — destaca que muitas mulheres são levadas a acreditar que possuem menos valor do que os homens, o que pode gerar insegurança e impactar seu crescimento profissional.

"Acredite no seu potencial e não se subestime. Muitas vezes, somos mais críticas conosco do que necessário, o que pode nos impedir de aproveitar oportunidades valiosas. Esteja aberta a novos desafios e confie na sua capacidade de superá-los. Lembre-se de que, às vezes, os outros enxergam nosso potencial antes de nós mesmas”, aconselha.

2. Construa uma rede de apoio profissional

Carol Dias, diretora de People & Performance da Kraft Heinz Brasil

Carol Dias, diretora de People & Performance da Kraft Heinz Brasil, reforça a importância da troca de experiências com outras mulheres de diferentes áreas, cargos e empresas.

"Construa sua rede de apoio. O desenvolvimento profissional não acontece sozinho – mentorias, trocas com outras líderes e um ambiente corporativo que valorize a equidade são fundamentais. Nenhuma vivência é única, e dividir dificuldades, aprendizados e experiências ajuda no crescimento conjunto, em uma evolução e apoio constantes. Além disso, estar próxima dos demais setores da empresa é essencial para ter uma visão 360° da companhia”, destaca Carol.

3. Tenha autoconfiança e se dedique

Liliane Baldacci, Diretora Executiva de Administração e Finanças da Seguros Unimed

Liliane Baldacci, Diretora Executiva de Administração e Finanças da Seguros Unimed, destaca que, ao longo de sua carreira, a autoconfiança, a dedicação e a perseverança foram essenciais para romper barreiras e conquistar novas oportunidades, especialmente em um setor predominantemente masculino como o de seguros.

“Muitas vezes, somos mais exigentes conosco do que com os outros, o que pode nos impedir de enxergar nosso verdadeiro potencial. A minha dica é: confie em si mesma e nos seus talentos. Nunca permita que as inseguranças definam seu caminho”, aconselha, ressaltando que acreditar em si é o primeiro passo para alcançar o sucesso profissional.

4. Colaboração é a chave

Maria Siqueira, Co-diretora do Instituto Pacto Contra a Fome

Maria Siqueira, Co-diretora do Instituto Pacto Contra a Fome, tem trilhado um caminho admirável como liderança de impacto socioambiental, com foco na redução de desigualdades e na agenda de alimentação. Sua trajetória mostra como a construção de pontes entre diferentes setores pode transformar a realidade brasileira.

“Ao longo da minha carreira, aprendi que a colaboração entre governo, sociedade civil e empresas é chave para superar desafios complexos de maneira estruturante, construindo, assim, mudanças de sociedade. No Instituto Pacto Contra a Fome, reunimos estes atores em prol de um objetivo comum: nenhuma pessoa no Brasil com fome até 2030 e todas as pessoas com alimentação adequada até 2040.“, afirma Maria.

5. Autoconhecimento, Diversidade e Equilíbrio são pilares fundamentais

Fernanda Candeias, Diretora Institucional e de Relacionamento com as Comunidades da Ternium

“Ao longo da minha trajetória, aprendi que o sucesso não é um destino, mas sim a jornada. O autoconhecimento é essencial para tomar decisões assertivas, assim como a construção de uma rede de apoio, fundamental para superar desafios. Equilibrar carreira e vida pessoal não é simples, mas com planejamento e priorização, é totalmente possível.

Acredito que a diversidade na liderança enriquece as discussões, impulsiona a inovação e gera impactos positivos tanto para as empresas quanto para a sociedade.

Meu conselho para quem deseja crescer: invista em si mesmo, celebre suas conquistas, esteja sempre aberto a aprender com cada experiência e, acima de tudo, aproveite a jornada!”

6. Autoconfiança e Empoderamento

Patrícia Nolasco, Líder de Comunicação Estratégica de Marketing LATAM da Lubrizol

A participação feminina na liderança é essencial para trazer novas perspectivas aos negócios e às decisões estratégicas. Segundo Patrícia, a experiência de estar em uma posição de liderança feminina vai além de ocupar um cargo estratégico, pois envolve a responsabilidade de promover mudanças, abrir portas para outras mulheres e transformar a cultura corporativa.

“Ao longo da minha trajetória, aprendi que autoconfiança, resiliência e uma rede de apoio são fundamentais para o crescimento. Estar conectada com outras mulheres, trocar experiências e investir constantemente no meu desenvolvimento foram passos decisivos para minha evolução profissional e podem ser importantes na jornada de todas as mulheres”.

7. Tenha aliadas

Milena Brito, Diretora Comercial da Comgás

Milena Brito, Diretora Comercial da Comgás, maior distribuidora de gás natural da América Latina, acredita no poder da união feminina e da mentoria para impulsionar a presença de mulheres em cargos de liderança.

“Um dos maiores aprendizados que tive foi a importância de construir redes de apoio e compartilhamento. Na Comgás, criamos constantemente rodas de conversa e espaços seguros para discutir anseios, frustrações e buscar soluções juntas. Acredito que a vulnerabilidade e a empatia são ferramentas poderosas para nos fortalecermos e crescermos juntas. E a colaboração e o apoio mútuo são fundamentais para superar os desafios e alcançar o sucesso”, afirma.

8. Não tenha medo de errar

Adriana Anido, Vice-Presidente de Marketing na Colgate-Palmolive

Adriana Anido, Vice-Presidente de Marketing na Colgate-Palmolive, ressalta a importância da representação feminina em posições de liderança. "A liderança feminina é crucial na criação de um futuro mais equitativo, e me orgulho de contribuir para essa transformação na Colgate-Palmolive, que valoriza a diversidade e a colaboração."

9. Entenda como a liderança feminina tem um significado mais amplo do que o peso do cargo em si

Silvia Cabral, Diretora de Regulação, Comercialização e Sustentabilidade da Norte Energia

“Eu vejo a liderança como uma atitude de cooperação, de criar ambientes cooperativos de trabalho onde os colaboradores trabalham de forma colaborativa, com uma escuta ativa com viés de resolução de conflitos, de buscar conseguir atender e entender as expectativas pessoais das pessoas, de entender as ambições e o papel de cada um na corporação e de conseguir conciliar todos esses fatores em busca dos melhores resultados para uma empresa. Nesse sentido, vejo que a liderança feminina tem uma visão estratégica, de longo prazo e sólida. E é importante que as mulheres estejam nesses cargos representando essa fatia da sociedade, trazendo os olhares femininos e influenciando, assim, novas profissionais que entram no mercado”, explica.

10. Invista na capacitação das profissionais mulheres

Régia Barbosa, Superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia

“Iniciativas de capacitação devem contemplar especialmente pessoas que estão no início da carreira, para possibilitar maior adesão de mulheres no mercado e desenvolvê-las, de forma a fazê-las ocupar também cargos também de liderança”.

Ela também destaca a ação de colocar em evidência a importância da liderança feminina no seu setor. "Assumir uma posição de liderança em um setor majoritariamente masculino como o elétrico é um avanço importante. A Neoenergia é comprometida com a inclusão feminina em todas as instâncias da companhia, incluindo os cargos de liderança”.

11. Preparo, apoio e bom ambiente de trabalho são fundamentais

Lilian Giorgi, Diretora Executiva de Recursos Humanos da A&M Brasil

“Ser uma mulher no mundo corporativo é saber que o caminho está cheio de oportunidades, mas também de desafios. E eu não apenas os aceito – eu os abraço. Crescer na carreira exige preparo, rede de apoio e um ambiente que impulsione nosso desenvolvimento. Na minha trajetória, tenho investido nessas frentes diariamente. E sei que me manter relevante significa estar sempre atenta às mudanças do mercado e da tecnologia, porque o futuro não espera – e eu também não”.

