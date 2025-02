A CMO Carol Piza traz um olhar feminino para a Ricardo Almeida

Carol Piza tem uma trajetória longa na moda e no mercado de luxo. Ela já passou por marcas como C&A, Cavalera, Loungerie, Martha Medeiros, Adriana Degreas e Basico&CO. dois anos atrás, ela aceitou o desafio mais recente de sua carreira: cuidar da comunicação e do marketing da maior referência em alfaiataria masculina do país.

Não que a Ricardo Almeida não atenda também às mulheres. A coleção feminina da marca tem crescido, assim como a segunda marca RA2, mais jovem, tocada pelos filhos de Ricardo, Arthur e Ricardo. Mas foi com o corte masculino de ternos e costumes ao longo de mais de 40 anos que o alfaiate construiu sua reputação.

Falamos com a executiva sobre o momento da marca.

Quais têm sido as principais mudanças na marca nesses últimos anos após sua chegada?

O mercado de luxo tem cada vez mais olhado para experiências e estamos alinhados com essa tendência. Com minha chegada miramos grande parte da nossa atenção em criar momentos memoráveis para os nossos clientes. Estamos em constante evolução, unindo tradição com inovação para reafirmar nossa comunidade e nossos valores.

O que você identificou como desafios e como oportunidades na comunicação da marca?

Ao longo de sua trajetória a Ricardo Almeida contou e conta com um público muito fiel. Encaro esse cenário, um desafio, pois precisamos estar constantemente buscando oportunidades e novidades, sem abandonar aquilo que os clientes esperam de nós. Gosto também de olhar esse ponto como uma oportunidade, transformar possíveis adversidades em novas possibilidades, dando chance para sermos mais criativos e inovadores.

A linha feminina tem ganhado espaço, mas a marca ainda é essencialmente conhecida pelo masculino. Como é para uma mulher trabalhar a comunicação da Ricardo Almeida?

A Ricardo Almeida tem um time formado por mais de 400 mulheres e na gestão, de 11 lideranças, 8 são femininas. Sinto muito orgulho em fazer parte desse time, é gratificante estar em um ambiente que te respeita, valoriza seu trabalho, dá espaço e mais do que tudo, acredita nas suas ideias! Considero minha posição de gestão um enorme desafio e compromisso com todos os funcionários, principalmente para as mulheres. Quero me tornar um exemplo para elas e uma referência. Nós precisamos acreditar que somos capazes e que podemos crescer pessoal e profissionalmente sempre.

Como você tem trabalhado a comunicação da marca? O que destaca como principais ações?

A comunicação da marca é sempre trabalhada visando uma estratégia 360 de marketing, passando por branding, trade, visual merchandising e criação. Tudo alinhado para gerar conexões com stakeholders. Nesses dois anos à frente da direção de marketing já pude vivenciar grandes projetos, mas posso destacar os 40 anos da marca e o desfile em 2024.

Como vê a marca em cinco ou dez anos?

De forma abrangente, tenho certeza de que a Ricardo Almeida estará cada vez mais conectada com seus clientes e impulsionada por inovações nos próximos anos. Todo o trabalho é feito para garantimos a perpetuidade da marca, que tem mais de 40 anos e é pioneira de luxo no Brasil. Olho um horizonte muito amplo, repleto de oportunidades de crescimento, onde iremos avançar sempre respeitando o nosso DNA, nossos valores, compromisso com nossos consumidores e com o que imaginamos de novidade para o setor. Vejo a marca quebrando paradigmas, trazendo coisas inéditas para o mercado brasileiro, assim como já fizemos ao criar o Studio, na Cidade Matarazzo, e a marca RA2. E mais do que tudo, mantendo nosso relacionamento e preocupação, não só com nosso público, mas também com os colaboradores, parceiros e fornecedores.