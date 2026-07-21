Fifa vende anéis de campeão da Copa do Mundo por US$ 12 mil

A conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha marcou o gramado do MetLife Stadium, mas também cravou uma mudança nos bastidores da Fifa. Pela primeira vez nos 96 anos do torneio, os campeões mundiais voltarão com 30 anéis de campeão (championship rings) personalizados, avaliados em US$ 12 mil cada (cerca de R$ 65 mil). E qualquer pessoa pode comprar um igual a partir da última segunda-feira, 20.

Feitos em ouro amarelo 18 quilates, com 89 diamantes e 36 safiras, os anéis trazem a Taça do Mundo gravada de um lado e um design sob medida da seleção vencedora do outro. A entrega oficial replica uma das tradições mais antigas e lucrativas do esporte norte-americano, famosa em ligas como a NLF, de futebol americano, NBA, de basquete e MLB, de beisebol.

Disponível para a venda

A novidade faz parte de um pacote de costumes dos Estados Unidos que a Fifa incorporou ao torneio de 2026. Na final do mundial, disputada no último domingo, 19, também houve um show de intervalo estendido no estilo Super Bowl e comerciais transmitidos durante as paradas para hidratação.

Mas a entidade levou a tradição um passo adiante no modelo de negócios. Ao contrário das ligas americanas, que produzem anéis estritamente exclusivos para atletas e comissão técnica, a Fifa colocou 1.996 réplicas dos anéis à venda para o público geral, pelo mesmo valor de US$ 12 mil.

Cada peça foi numerada individualmente, ajustada sob medida e entregue com certificado de autenticidade. Imediatamente após a final, o capitão e o técnico da seleção vencedora receberam anéis temporários para comemorar a ocasião. Cada um dos 30 anéis dos vencedores será devidamente personalizado antes de ser apresentado oficialmente em uma data posterior, garantindo o ajuste vitalício perfeito para uma conquista que ecoará pela eternidade.

Embora a comercialização em massa reduza o valor de raridade e colecionismo das peças no mercado de leilões, a aceitação entre os atletas profissionais tende a ser alta. Nos últimos anos, astros como Didier Drogba e Antoine Griezmann já haviam mandado confeccionar anéis de luxo por conta própria para presentear companheiros de equipe após títulos importantes.

Para os jogadores, a joia é vista como uma forma mais prática e ostensiva de carregar a conquista no dia a dia do que uma medalha guardada no estojo.