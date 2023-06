A grande estreia de Pharrell Williams para a Louis Vuitton

Sucedendo a revolucionária passagem de Virgil Abloh pela Louis Vuitton, Pharrell Williams apresentou ontem, 20, sua primeira coleção para a marca francesa. O produtor musical e empresário de streetwear, de 49 anos, ganhou fama no final dos anos 1990, como parte da dupla de produtores de hip-hop Neptunes. Nascido no estado da Virginia, nos Estados Unidos, era amigo de Abloh, que foi o primeiro negro a ser nomeado como estilista chefe de uma marca de luxo da Europa.

O desfile aconteceu na Pont Neuf, a ponte mais antiga de Paris, conectando Paris e Virgínia (EUA), o estado natal de Williams. Na apresentação, o Sol, como a fonte universal de vida foi o ponto de início para a coleção, que deu o tom na paleta de cores e com raios nas peças.

A escola que abrigou o designer na infância, em Virginia Beach, também apontou referências nas peças. As conhecidas iniciais da Louis Vuitton apareceram nos detalhes, tornando o emblema de uma nova cultura de LVERS através da cultura de uma comunidade global diversa. LVERS também acena com o slogan do estado natal de Pharrell Williams: “Virginia is for lovers”.

Também foi inserida na coleção o "damoflage", estampa que combina o padrão Damier da Louis Vuitton com camuflagem, em um reflexo de dois domínios de estilo diversos, em homenagem simultânea aos amigos de longa data de Pharrell Williams em Paris.

A estampa aparece em cores primárias, em interpretações de pérolas, pied de poule e uma versão Atari pixel de 8 bits por ET Artist.

Dentre os acessórios, uma nova interpretação da bolsa Louis Vuitton Speedy apareceu como uma peça para todas as esferas da vida.

Transitando entre a moda e a música, a trilha sonora do desfile foi uma composição original: Peace Be Still de Pharrell Williams feat. Lang Lang; "Chains & Whips” por Clipse; e JOY (Unspeakable) por Voices of Fire feat. Pharrell Williams.