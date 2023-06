A força dos carros chineses: híbrido mais vendido do Brasil é da GWM

A GWM mal começou a operar no Brasil e já tem um resultado para se orgulhar. Em seu balanço de resultados, a montadora chinesa divulgou ter emplacado 960 unidades do modelo Haval H6 no mês de maio, antes mesmo do lançamento da campanha publicitária e da inauguração de sua rede de concessionárias.

Os carros já foram entregues aos clientes. Com o resultado, o modelo se tornou o carro híbrido mais vendido do país, à frente de montadoras estabelecidas no Brasil, como Audi, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz e Volvo.

“Somos a montadora número 1 do Brasil em carros eletrificados”, disse Oswaldo Ramos, Chief Commercial Officer da GWM. “Só temos motivos para comemorar. Somos uma autotech, uma startup, mas o sucesso do nosso produto nos mostra o que o consumidor quer, SUVs eletrificados. Estamos revolucionando o mercado brasileiro na nossa forma de operar.”

A versão Haval GT também é o modelo híbrido plug-in mais vendido do País, com 440 unidades. Um dos motivos do sucesso, segundo os executivos da marca, é que a GWM estudou profundamente o mercado brasileiro para oferecer carros específicos às necessidades locais.

O carro certo para o consumidor brasileiro

O mesmo modelo é oferecido na versão híbrida (HEV) e na híbrida plug-in (PHEV), com vários modos de direção, sistemas de transmissão e gerenciamento eletrônico. “É um carro pensado para o consumidor brasileiro”, diz Ramos.

A GWM oferece um programa de recompra por meio de sua rede de concessionárias para carros financiados em até dois anos, em 85% do valor da tabela Fipe, dois anos de conectividade do 4G e um ano da tag para todos os carros.

Para o mês de junho a expectativa também é alta. Além dos mil carros em fase de nacionalização e já vendidos, outros mil veículos das versões PHEV e GT estão com disponibilidade imediata no site Mercado Livre.

Também neste mês serão inaugurados 35 centros de distribuição regionais, localizados próximos das concessionárias, com estoque de carros para pronta-entrega. “Até o final de julho pretendemos entregar um veículo em até 24 horas”, afirma Ramos.

Um investimento de R$ 10 bilhões no Brasil

Segundo Alexandre Oliveira, diretor de vendas e desenvolvimento da rede, de seis concessionárias e 35 lojas em shoppings inauguradas em maio a GWM passa agora a ter 25 revendas completas e 38 lojas funcionando no mês de junho.

As ações publicitárias começarão em breve. Estão previstos um Track Day, uma paródia no TikTok e vídeos para as redes sociais. O DJ Alok será embaixador da marca. Diz o músico: “Toda vez que me conecto com uma marca, é muito importante que ela tenha os mesmos valores que os meus. E de muita qualidade. E o H6 tem tudo a ver com os nossos pilares de sustentabilidade e tecnologia.”

No fim de abril a montadora chinesa anunciou, em dois eventos na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo, os ambiciosos planos para o Brasil, que preveem um investimento de R$ 10 bilhões e a única unidade de produção exclusiva de carros eletrificados. Pelo visto os resultados estão vindo antes do que o público esperava.