Chinesa Dalian Haosen fecha contrato de US$139,6 milhões com a Volvo para produção de baterias

A empresa chinesa, Dalian Haosen Equipment Manufacturing, especializada em equipamentos inteligentes para fábricas, anunciou a assinatura de um contrato significativo no valor de US$139,6 milhões com a montadora sueca, Volvo Car. Essa parceria abrange o fornecimento de linhas de produção inteligentes destinadas à fabricação de baterias para veículos movidos a energia renovável.

As ações da Dalian Haosen Equipment Manufacturing tiveram uma alta notável nesta quinta-feira (1), registrando um crescimento de até 8,4%, após o anúncio.

De acordo com a Haosen Equipment, a sua unidade Haosenread Equipment Manufacture será responsável pela entrega de instalações de produção para duas etapas distintas do processo de fabricação das baterias utilizadas em automóveis elétricos. O acordo foi firmado entre as duas partes em 30 de maio. Embora não tenham sido revelados detalhes específicos sobre a capacidade anual, prazos de entrega e outros aspectos relevantes.

Projeto 'chave na mão'

A empresa, sediada em Dalian, na província nordeste de Liaoning, enfatizou que esse contrato impulsiona positivamente a sua expansão no mercado internacional. O pedido se refere a um projeto “chave na mão” localizado em Gotemburgo, na Suécia, onde a Volvo está construindo uma fábrica de baterias em parceria com a renomada fabricante sueca de baterias, a Northvolt.

Conforme divulgado pela Volvo, a construção da planta de baterias, fruto dessa parceria estratégica, terá início ainda neste ano. Após sua conclusão, espera-se que a fábrica possua uma capacidade de produção anual de 50 gigawatt-horas, o suficiente para alimentar 500.000 veículos elétricos puros.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Securities Daily