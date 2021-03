A Evino lançou dois vinhos próprios e a Wine agora apresenta o seu — com a Miolo

Ambev e Heineken. Diageo e Pernod Ricard. Wine e Evino. Como os dois grupos cervejeiros e os gigantes do mundo dos destilados, os dois e-commerces de vinhos ocupam trincheiras opostas na disputa pelos consumidores brasileiros. E apostam em estratégias bem parecidas: ambos ostentam rótulos em promoção dia sim, dia também e administram clubes de associados, quem têm direito a preços mais em conta.

Em outubro do ano passado, a Evino inovou ao lançar uma marca própria de vinhos, a Vibra!. É composta de quatro variedades, todas envasadas em latinhas de 269 mililitros (cada uma custa 12,90 reais). A produção está a cargo da vinícola Góes, de São Roque, no interior de São Paulo. Em dezembro o e-commerce voltou à carga e lançou seu segundo vinho próprio, o Vivid, um rosé produzido na França e que pode ser saboreado com pedras de gelo (cada garrafa custa 59,90 reais).

Ballade Cabernet Rosé Ballade Cabernet Rosé

O contra-ataque da Wine acaba de ser anunciado. Falamos do Ballade, primeiro vinho próprio do e-commerce nascido no Espírito Santo em 2008. Por trás da novidade está ninguém menos que o grupo Miolo, que produz cerca de 10 milhões de litros de vinho por ano. Fundado em 1987, ele tem quatro vinícolas, localizadas em diferentes regiões. Três situam-se no Rio Grande do Sul — a Miolo no Vale dos Vinhedos, a Seival na Campanha Meridional e a Almadén na Campanha Central. A Terranova, a quarta vinícola, fica no Vale do São Francisco, na Bahia. Tudo somado, os vinhedos do grupo se espalham por 1.000 hectares.

A linha Ballade é composta de cinco rótulos, um merlot, um cabernet sauvignon, um riesling, um frisante moscatel e um rosé (cada garrafa custa 34,90 reais). À exceção do frisante, elaborado no Vale do São Francisco, todos os outros são produzidos na região da Campanha Central, no Rio Grande do Sul.

Ballade Cabernet Sauvignon Ballade Cabernet Sauvignon

“Nossa expertise e entendimento do consumidor de vinhos, aliados ao conhecimento da Miolo, resultaram nesta linha incrível que se destaca também pela relação custo-benefício”, declarou German Garfinkel, diretor de supply e B2B da Wine, ressaltando que se tratou de um projeto a quatro mãos.

“O Ballade é um vinho que acompanha seu ritmo, seu jeito e seu momento”, afirmou Adriano Miolo, diretor-superintendente, enólogo e um dos donos do grupo que leva o sobrenome dele. “É ideal para o agora, seja ele onde ou como for. Pode ser no jantar de hoje ou no momento descontraído do final de semana”.

Em março, quatro dos rótulos da linha Ballade serão destinados aos associados do Clube Winebox do Seu Jeito — o merlot, o cabernet sauvignon, o riesling e o frisante moscatel. O rosé será despachado em abril. Em seguida, todos poderão ser adquiridos por qualquer pessoa no site da Wine e apenas lá.