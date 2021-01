Não sabe que vinhos comprar para o verão? Anote as sugestões da Evino

O ano passado foi ótimo para o mercado de vinhos no Brasil. Estima-se que o consumo de produtos do tipo tenha crescido 35% em 2020. E o ano começa promissor. Um dos motivos é o verão, que tradicionalmente impulsiona as vendas de vinhos refrescantes.

Investir no mercado financeiro é mais simples do que você imagina. Saiba mais

Não sabe ainda que rótulos tomar nos dias mais quentes do ano? Ou tem dúvidas sobre quais vinhos melhor harmonizam com cada tipo de prato? Recorremos à sommelière da Evino, Jessica Marinzeck, para tirar essas e outras dúvidas.

Confira o vídeo que gravamos com a especialista, que indica cinco rótulos para o calor que custam a partir de R$ 12,90. O site do e-commerce é evino.com.br

Assista o vídeo com a Jessica Marinzeck:

Os vinhos indicados pela sommelière da Evino para o calor:

Palácio de Cristal Brut: à venda na Evino Palácio de Cristal Brut: à venda na Evino

Podador Vinho Verde: à venda na Evino Podador Vinho Verde: à venda na Evino

Vibra! branco: à venda na Evino Vibra! branco: à venda na Evino

Breezette Côtes de Provence: à venda na Evino Breezette Côtes de Provence: à venda na Evino

Vivid: à venda na Evino Vivid: à venda na Evino