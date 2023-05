A Deus Ex Machina cresce no Brasil e inaugura segunda loja própria

A Deus Ex-Machina fez barulho ao chegar ao Brasil, há quase dois anos. O espaço no bairro de Pinheiros, em São Paulo, chamou atenção, até por se tratar da única loja licenciada do mundo da marca de origem australiana que une surfe, moda, design e motos, tudo numa estética vintage.

Pelo visto os australianos estão satisfeitos com o desempenho da marca no Brasil. Os sócios responsáveis pela chegada da Deus ao Brasil estão abrindo nesta semana o segundo ponto de venda, desta vez dentro do Shopping Morumbi, um dos maiores e mais conceituados da capital paulista.

A partir deste mês, os fãs da marca (e eles são muitos) terão por lá um novo espaço customizado. Localizado no corredor principal do piso térreo, com decoração característica da marca, o ponto promete trazer o que há de melhor no templo Deus Mansion of Munificence, nome do conceito da loja.

Arquitetura de concreto aparente e madeira

Além dos lançamentos da marca para a coleção de outono 2023, com camisetas e moletons feitos em malhas de algodão reciclado e orgânico, os clientes encontrarão também por lá as peças já características da marca. Espere encontrar muitos moletons, bonés, sneakers e botas de estilo retrô.

Para celebrar a abertura da loja no Morumbi, a Deus Ex Machina terá uma coleção cápsula com produtos exclusivos e limitados. Entre as peças estão a Camiseta Round Out, em malha orgânica e modelagem regular, na cor verde militar, e a camiseta Byron Address, em modelagem Box Fit com estampa colorida. Dentro desse mix também entra o Boné Trucker Canyons preto em sarja com bordado frontal exclusivo.

‘’A loja do Morumbi marca uma nova fase da marca no país, que inicia seu processo de expansão através de lojas menores, se comparadas à flagship de Pinheiros, mas formatadas para expor todas as nossas linhas de produto”, diz , Gustavo Belloc, sócio da Deus Ex Machina no Brasil.

“Estamos seguindo a linguagem global de ‘visual merchandising’ da marca com uma pegada bastante contemporânea, mas com um conceito de mobiliário customizado com exclusividade para este novo formato de loja, utilizando vergalhões e chapas de aço, concreto aparente e madeira, além de uma curadoria especial com algumas peças de mobiliário vintage para compor o ambiente. Este novo formato deve refletir o padrão das próximas lojas que estão por vir, sejam elas próprias ou franquias’’, afirma.

Produtos Deus Ex Machina na Backyard

Esse não é o único movimento de expansão da franquia. A Deus Ex Machina, presente no Brasil desde agosto de 2021, iniciou a venda de seus itens para além de sua loja proprietária. A partir deste mês, os fãs da Deus Ex Machina encontrarão também parte do seu vasto portfólio nas lojas Backyard.

Com duas unidades em São Paulo, nos bairros de Pinheiros e Vila Madalena, os estabelecimentos dispõem de espaços dedicados ao coworking, cokitchen, bar, café e rooftop. A venda em multimarcas segue uma estratégia global de crescimento da marca.

Nas lojas da Backyard estarão à venda uma linha de produtos composta por camisetas, bonés e moletons, além de peças mais conceituais, como jaquetas e bermudas, complementando o mix de produtos do espaço.

A Deus Ex Machina foi criada em 2006 pelos australianos Dare Jennings e Carby Tuckwell. Logo se transformou em uma espécie de filosofia, com milhares de fãs ao redor do mundo. Atualmente, seus famosos templos, expressão usada para nomear os espaços que contemplam todos os pilares da marca, estão presentes em países como Itália, Espanha, Coreia, França, Indonésia, África do Sul, Japão, entre outros.