Boeing precisa ‘colocar a casa em ordem’ antes de lançar novo avião, diz CEO

A Boeing vai continuar com sua única aposta no modelo de aeronaves de corredor único, o 737 MAX, durante "mais alguns anos" até que consiga reorganizar suas finanças, segundo o CEO Kelly Ortberg. A rival Airbus, por outro lado, já tem data marcada para lançar seu próximo modelo em 2030.

"Primeiro, precisamos estar prontos, e parte disso envolve colocar a casa em ordem financeiramente; estamos trabalhando nisso. Levará mais alguns anos para chegarmos onde queremos estar", diz o presidente-executivo em fala à CNBC.

Ele assumiu o comando da Boeing depois de deixar a aposentadoria para conter uma sequência de crises de manufatura e qualidade, entre elas o episódio de janeiro de 2024, quando um painel da fuselagem se soltou em pleno voo e quase resultou em acidente grave.

As ações da Boeing sobem 0,94% na pré-abertura do mercado de Nova York nesta segunda-feira, 20, a US$ 216,05. Já os papéis da Airbus (AIR) caem 0,84% em Paris, a 192,68 euros, por volta das 7h15 (horário de Brasília).

Três condições antes de um novo avião

A Boeing precisa cumprir três frentes antes de comprometer recursos com um novo programa de aeronaves, em que a primeira é esse ajuste financeiro. A segunda envolve o amadurecimento tecnológico necessário para fabricar um novo modelo, e a terceira depende da demanda de mercado.

Ortberg afirmou que as próprias companhias aéreas clientes têm pedido à Boeing que concentre esforços em melhorar a confiabilidade e a produção da linha atual, em vez de correr para lançar um avião inédito.

Fontes consultadas pela CNBC veem, ainda, pouca probabilidade de um lançamento no segmento de corredor único da Boeing antes do final desta década.

Airbus mira novo modelo para 2030

Em contrapartida, o CEO da Airbus, Guillaume Faury, disse que a europeia está mirando um jato de corredor único de nova geração com lançamento previsto para por volta de 2030 e entrada em operação na segunda metade daquela década.

"Somos líderes no segmento de corredor único e queremos manter essa posição", declarou no evento Farnborough International Airshow, no Reino Unido, mesma ocasião em que Ortberg deu seus posicionamentos.

Faury destacou que a prioridade imediata da fabricante também passa por aumentar a produção dos modelos já existentes. Ambas as fabricantes enfrentam, desde a pandemia, gargalos de fornecimento que dificultam atender à demanda represada por novas aeronaves.

Mercado observa recuperação da Boeing

No caso do modelo Air Force One da Boeing para 2028, a companhia aumentará os gastos e reforçará equipes de engenharia e produção para manter as entregas da próximas geração na data prevista, buscando evitar novos atrasos, visto que o projeto estava previsto para ser entregue em 2024, conforme Ortberg.

A Boeing recua 6,03% em 2026 e 6,67% nos últimos 12 meses. Ao longo deste ano, o sentimento em relação à Airbus também tem piorado no mercado de ações, com os papéis acumulando queda de 5,35%. Nos últimos 12 meses, porém, eles sobem 3,64%.

As duas empresas devem divulgar os resultados do segundo trimestres neste mês.