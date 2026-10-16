A cafeteira italiana de 1933 voltou a ferver e quer conquistar o mundo

Quem entra hoje em uma loja da Bialetti na Itália encontra a velha cafeteira octogonal de alumínio em versões que Alfonso Bialetti dificilmente imaginaria quando criou a Moka Express em Omegna, no Piemonte, em 1933. Há modelos em rosa Barbie, outros com as cores de clubes de futebol e edições assinadas pela Dolce & Gabbana, todos mantendo o mesmo desenho que transformou o objeto em um dos símbolos do design industrial italiano.

A partir do ano que vem, essas prateleiras devem chegar também a outros países. A empresa planeja abrir em 2027 suas primeiras lojas fora da Itália, principalmente na China, na Europa e nos Estados Unidos, dentro de um plano de cinco anos para ampliar a participação do mercado internacional, que hoje representa 36% do faturamento. Até agora, toda a rede de 96 pontos de venda, entre 78 unidades próprias e 18 franquias, está concentrada no país de origem.

A expansão vem pouco mais de um ano depois de a companhia mudar de mãos em meio a uma longa crise financeira. Em 2025, primeiro ano sob o novo controle, a receita cresceu 10,8% e chegou a 165,7 milhões de euros (cerca de R$ 986 milhões), enquanto a dívida líquida recuou de 114,5 milhões de euros para 69,6 milhões de euros. O resultado também voltou para o azul, com lucro de 0,3 milhão de euros (R$ 1,8 milhão) depois do prejuízo de 1,1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões) registrado em 2024.

Da crise à nova controladora

A situação da Bialetti vinha se complicando havia anos. Desde 2021, a empresa operava sob um acordo de reestruturação aprovado pelo Tribunal de Brescia e tinha até 30 de abril de 2025 para encontrar novos investidores e chegar a um entendimento com os credores. Parte do desgaste veio da tentativa de crescer para além da cafeteira em um período em que as máquinas de cápsula ganhavam espaço nas cozinhas. De acordo com o Financial Times, a companhia investiu em panelas, eletroportáteis, cápsulas e fábricas na Turquia e na Romênia, mas essas linhas tinham margens menores e nunca alcançaram o peso comercial da Moka.

A saída veio em abril de 2025, quando a NUO, holding de investimentos sediada em Milão e ligada à família Pao-Cheng, de Hong Kong, acertou a compra de 78,6% das ações por 53 milhões de euros (R$ 315 milhões). Depois da conclusão do negócio, o grupo fez uma oferta pelas ações restantes e tirou a empresa da Euronext Milan. A holding, que tem 480 milhões de euros (R$ 2,86 bilhões) aplicados em 15 companhias, como Bending Spoons, Venchi e Scarpa, reúne entre seus investidores a família Guerrand, dona da Hermès, e os Loro Piana.

O café no centro da estratégia

Versões coloridas da cafeteira fazem parte da estratégia da marca para atrair um público mais jovem (Reprodução/Instagram)

Com Giuseppe Morici, ex-diretor de marketing da Barilla, na presidência e Egidio Cozzi no comando executivo, a Bialetti voltou a apostar no produto que a tornou conhecida e no café que vai dentro dele. A área de café cresceu 14,7% no ano passado e as cafeteiras avançaram 11%, com a Moka respondendo por cerca de dois terços do faturamento. Segundo o FT, foram vendidas perto de 4,5 milhões de unidades em 2025, 2,5 milhões delas fora da Itália. "Somos uma empresa de café e queremos ser reconhecidos assim, da China aos Estados Unidos", disse Morici ao jornal britânico.

As coleções feitas em parceria com marcas como Barbie, Starbucks, The North Face e a série Stranger Things, da Netflix, além de uma linha para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, fazem parte desse esforço para atrair um público mais jovem. Segundo Morici, esses lançamentos elevam o preço médio da Moka entre 40% e 50%. A estratégia também ajudou nos Estados Unidos, onde a empresa cresceu 13% mesmo com o aumento das tarifas sobre cafeteiras importadas, enquanto as vendas na Europa subiram 12,5%.

Uma grande empresa em um país de pequenas

Com pouco menos de mil funcionários, a Bialetti faz parte de um grupo restrito, o de 0,1% das empresas italianas com mais de 250 empregados. Segundo dados da OCDE citados pelo Financial Times, quase 95% das companhias do país têm menos de dez funcionários, uma característica que Morici associa à dificuldade histórica da Itália em transformar suas invenções em negócios globais. "Da pizza aos móveis e ao café, a Itália é famosa por eles, mas nunca conseguimos dominar esses mercados no mundo", afirmou ao FT.

Para 2027, além das lojas no exterior, a empresa pretende ampliar o catálogo com novos produtos para o preparo de café, incluindo modelos portáteis voltados ao outdoor e ao ciclismo. Em 2026, o faturamento segue crescendo acima de 10%, e projeções ainda não confirmadas pela companhia indicam alta de 20% no próximo ano. "A empresa gera caixa e, resolvida a questão do endividamento, não faltam recursos para o desenvolvimento", disse Morici ao ItaliaOggi.