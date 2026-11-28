Um terremoto de magnitude 5,0 atingiu o litoral da Califórnia, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado, 28. Foi sentido em Los Angeles e nas cidades vizinhas, segundo a emissora CBS.

O tremor fez pessoas saírem correndo de lojas em Santa Monica e derrubou placas do teto em um terminal do Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). Até agora, não há relatos de feridos nem de danos estruturais importantes.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo aconteceu às 9h30 no horário local (14h30 em Brasília). O epicentro ficou a cerca de 6 quilômetros a oeste-sudoeste de Manhattan Beach, a aproximadamente 12 quilômetros de profundidade, e o tremor foi sentido em boa parte da região metropolitana.

Bombeiros avaliam danos em Los Angeles

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles (LAFD) entrou em modo de resposta a terremotos e mobilizou equipes das 106 estações da cidade para avaliar possíveis impactos por terra, ar e mar, segundo emissoras locais, a CNN e a CBS. A operação inclui a inspeção de infraestruturas críticas e de áreas consideradas sensíveis.

Segundo a porta-voz do departamento, Lyndsey Lantz, não havia relatos iniciais de danos estruturais ou feridos.

A prefeita Karen Bass disse que as equipes municipais seguirão monitorando a situação. "Até agora, não há relatos de danos importantes, mas o LAFD está em modo de resposta a terremotos para avaliar possíveis impactos em toda a cidade", escreveu no X.

Correria em Santa Monica e placas caídas no aeroporto

Em Santa Monica, moradores e clientes deixaram as lojas às pressas quando o tremor começou. Prédios sacudiram e árvores balançaram.

No LAX, a jornalista Sara Sidner, da CNN, contou que o terminal começou a tremer e publicou um vídeo que mostra placas do teto caindo enquanto alarmes soavam. As autoridades ainda avaliam os possíveis efeitos sobre a infraestrutura da região.

Especialista vê baixo risco de danos significativos

A sismóloga Lucy Jones, pesquisadora associada do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e diretora do Centro de Resiliência a Desastres da instituição, disse às emissoras que o terremoto foi relativamente profundo e sentido em grande parte da região metropolitana.

Segundo ela, o abalo está entre os maiores registrados na área de Los Angeles em muito tempo. O último com magnitude acima de 5 na região metropolitana teria sido o de La Habra, em 2014, de magnitude 5,1.

Em entrevista coletiva, Jones afirmou considerar altamente improvável que o tremor cause danos significativos. "O tremor diminui muito rapidamente com a distância. Por ter ocorrido no mar, isso foi reduzido até certo ponto", disse. A região, porém, segue sob atenção dos cientistas: um estudo recente apontou que as falhas de San Andreas e San Jacinto acumulam a maior tensão em mil anos.

Réplicas e risco de tsunami

Depois do tremor principal, o USGS registrou pelo menos seis réplicas, com magnitudes preliminares entre 2,5 e 3,8.

A agência de serviços de emergência da Califórnia informou que trabalha com as autoridades locais para avaliar os impactos e alertou para a possibilidade de novos tremores. O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos EUA descartou risco de tsunami.

As autoridades recomendam que os moradores fiquem atentos às réplicas e sigam as orientações de segurança. Em abril do ano passado, um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a região de San Diego e também foi sentido em Los Angeles.