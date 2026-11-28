Um dos medicamentos mais populares da atualidade tem uma origem pouco convencional: a saliva de um lagarto. Nativo dos desertos dos Estados Unidos e do México, o monstro-de-gila foi o ponto de partida para uma descoberta científica que transformaria o tratamento do diabetes e da obesidade.

Em 1992, pesquisadores identificaram no animal a exendina-4, uma substância semelhante ao hormônio humano GLP-1, capaz de reduzir a glicose no sangue em experimentos com camundongos diabéticos.

A descoberta levou ao desenvolvimento da exenatida, comercializada em 2005, e abriu caminho para uma nova classe de medicamentos: os agonistas de GLP-1. Décadas depois, moléculas inspiradas nesse mecanismo estão por trás de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, que ganharam popularidade mundial pelos resultados no controle do peso.

Do intestino ao cérebro

O GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelo intestino após a ingestão de alimentos. Entre suas funções estão estimular a liberação de insulina, ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, retardar o esvaziamento gástrico e aumentar a sensação de saciedade.

O problema é que o hormônio natural é rapidamente degradado pela enzima DPP-4. Para prolongar seus efeitos, os cientistas desenvolveram moléculas capazes de imitar sua ação e permanecer ativas por mais tempo no organismo.

A tecnologia evoluiu ao longo dos anos. Depois da exenatida e da liraglutida, chegou a semaglutida, presente no Ozempic e no Wegovy, com aplicação semanal. Mais recentemente, a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, ampliou a estratégia ao atuar sobre dois receptores hormonais: GLP-1 e GIP.

A próxima geração já está em desenvolvimento. A retatrutida, ainda experimental, atua sobre três receptores: GLP-1, GIP e glucagon. Em estudos clínicos, apresentou perda de peso superior a 25% em 68 semanas. Também estão em investigação moléculas capazes de atuar sobre quatro ou cinco receptores simultaneamente.

Uma revolução que saiu dos consultórios

O sucesso dos medicamentos também transformou as canetas em um fenômeno social. Influenciadores, redes sociais e relatos de resultados expressivos contribuíram para popularizar o uso, inclusive entre pessoas sem indicação clínica.

No Brasil, estima-se que 750 mil pessoas utilizem esses medicamentos, segundo dados do Ministério da Saúde. Pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 62% dos entrevistados conhecem alguém que já utilizou ou utiliza as canetas. Um terço afirma ter alguém em tratamento dentro de casa. Nos Estados Unidos, estimativas indicam que 15% da população adulta já fez uso desses medicamentos.

O crescimento da procura, porém, também trouxe riscos. Há relatos de comercialização irregular em grupos de WhatsApp e estabelecimentos de beleza, além da circulação de versões manipuladas e contrabandeadas sem aprovação da Anvisa. A expectativa de medicamentos mais baratos, com a queda da patente da semaglutida, deve ampliar o acesso, mas não elimina a necessidade de acompanhamento médico.

A preocupação é especialmente relevante porque a obesidade é uma doença crônica, influenciada por fatores genéticos, metabólicos e ambientais. Estima-se que 2,6 bilhões de adultos no mundo apresentem sobrepeso, incluindo 940 milhões com obesidade. Além disso, o organismo possui mecanismos naturais de defesa contra a perda de peso, que podem aumentar a fome e favorecer a recuperação dos quilos eliminados.

As canetas podem tratar outras doenças?

Uma das frentes mais promissoras de pesquisa envolve os possíveis efeitos dos agonistas de GLP-1 em órgãos e sistemas além do metabolismo. Algumas aplicações já possuem indicações clínicas específicas. A semaglutida, por exemplo, demonstrou reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves em determinados pacientes. A tirzepatida também recebeu indicação, nos Estados Unidos, para o tratamento da apneia obstrutiva do sono em adultos com obesidade.

Outras possibilidades ainda estão em investigação, incluindo doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, condições inflamatórias, osteoartrite e diferentes tipos de câncer.

Uma das hipóteses é que essas substâncias tenham propriedades anti-inflamatórias. Pesquisadores investigam, por exemplo, possíveis benefícios em pacientes com psoríase e osteoartrite. Entretanto, os estudos ainda são limitados e não permitem conclusões definitivas.

O cérebro também entrou no radar científico. Como os medicamentos parecem atuar em circuitos relacionados ao sistema de recompensa, pesquisadores investigam sua influência sobre comportamentos compulsivos e dependências. Além de reduzir o chamado food noise, expressão utilizada para descrever pensamentos constantes sobre comida, pacientes relataram menor vontade de consumir álcool, nicotina e outras substâncias.

Um estudo com mais de 600 mil pessoas com diabetes identificou menor frequência de registros relacionados ao consumo de substâncias entre usuários de agonistas de GLP-1. Apesar dos resultados promissores, ainda não existem evidências suficientes para considerar esses medicamentos tratamentos comprovados contra dependências.

A pesquisa sobre Alzheimer também serve de alerta contra expectativas exageradas. Um ensaio clínico da Novo Nordisk com semaglutida oral não encontrou diferenças significativas na progressão da doença em comparação com placebo. O resultado reforça que associações identificadas em estudos observacionais nem sempre se confirmam em testes clínicos.

O que a ciência ainda precisa descobrir

Apesar dos avanços, os medicamentos apresentam efeitos colaterais, principalmente náuseas, vômitos, diarreia e desconfortos gastrointestinais. A redução do apetite também pode dificultar a ingestão adequada de nutrientes. Além disso, a perda de peso pode envolver diminuição de massa muscular e óssea.

Outro desafio é a manutenção dos resultados: muitos pacientes recuperam parte do peso após interromper o tratamento. Ainda não há respostas definitivas sobre a duração ideal da terapia ou a necessidade de uso contínuo.

A revolução também movimenta a economia. A Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, chegou a ultrapassar US$ 1 trilhão em valor de mercado, impulsionada pela expectativa de crescimento desse segmento. Os efeitos começam a alcançar outros setores: restaurantes, por exemplo, já experimentam porções menores e rodízios reduzidos, apelidados de "cardápio Mounjaro". Mas, apesar das perspectivas, os agonistas de GLP-1 não representam uma solução isolada para a obesidade, que continua relacionada a fatores como alimentação, sedentarismo e qualidade do sono.