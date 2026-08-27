Yayoi Kusama, ícone da arte pop japonesa, morre aos 97 anos

Yayoi Kusama: artista japonesa, conhecida pelas obras com bolinhas e pelas “Infinity Rooms”, morre aos 97 anos (Reprodução/Instagram)
Repórter
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07h21.
Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 07h32.
A artista japonesa Yayoi Kusama, conhecida pelas obras cobertas de bolinhas, padrões repetitivos e pelas instalações imersivas “Infinity Rooms”, morreu aos 97 anos.
Ela morreu em 14 de agosto, em um hospital de Tóquio, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 27 pelo museu e pela fundação que levam seu nome. A causa da morte não foi informada.
Kusama construiu uma carreira de mais de sete décadas e passou por diferentes linguagens, incluindo pintura, escultura, performance, literatura e instalações.
Segundo o The New York Times, sua produção ajudou a aproximar a arte de vanguarda da cultura popular e, nas últimas décadas, transformou seu trabalho em um fenômeno global.
Nascida em 22 de março de 1929, em Matsumoto, no Japão, Kusama começou a pintar ainda criança. Aos 20 anos, contrariando a família, mudou-se para os Estados Unidos e se estabeleceu em Nova York, onde passou a participar da cena artística de vanguarda.
No fim dos anos 1950 e início dos anos 1960, ganhou atenção com as pinturas que chamou de “Infinity Nets”, formadas por milhares de pequenas pinceladas repetidas. O trabalho chamou a atenção de artistas como Donald Judd e colocou Kusama entre os nomes que ajudavam a renovar a arte americana.
Ela também passou a produzir esculturas e instalações com elementos repetidos. Uma de suas séries mais conhecidas daquele período usava objetos cotidianos cobertos por centenas de formas fálicas feitas de tecido.
As bolinhas se tornaram a marca mais reconhecível de Kusama. O padrão apareceu em pinturas, esculturas, roupas, ambientes e performances, tornando-se parte central da identidade visual da artista.
Na década de 1960, Kusama também realizou performances em Nova York marcadas pela nudez e pela pintura de corpos com bolinhas. Os eventos tinham caráter artístico e político e incluíram manifestações contra a Guerra do Vietnã.
A artista dizia que a repetição dos padrões estava relacionada a experiências que a acompanhavam desde a infância. Em vez de esconder essas experiências, transformou-as em parte de seu processo criativo.
Depois de retornar ao Japão em 1973, Kusama continuou produzindo pinturas, colagens, esculturas e textos. A partir do fim dos anos 1990, retomou as instalações em grande escala e desenvolveu as salas espelhadas que se tornariam sua produção mais popular.
Nas chamadas “Infinity Rooms”, espelhos, luzes e elementos repetitivos criam a sensação de um espaço sem fim. As instalações se tornaram atrações de museus e galerias em diferentes países e passaram a fazer parte da cultura das redes sociais.
O sucesso também se refletiu no mercado de arte. Em 2014, uma pintura “Infinity Net” de 1960 foi vendida por US$ 7,1 milhões em um leilão da Christie's, então um recorde para uma obra de uma artista mulher viva.
Kusama também se tornou um nome ligado à moda por meio de duas colaborações com a Louis Vuitton. A primeira aconteceu em 2012, sob direção criativa de Marc Jacobs, e levou bolinhas e o padrão "Infinity Nets" a bolsas, roupas, sapatos e vitrines da grife.
Em 2023, a marca lançou um segundo capítulo da parceria, dez anos após a primeira. A coleção passou por womenswear, menswear, bolsas e acessórios e foi apresentada durante o desfile Cruise 2023, assinado por Nicolas Ghesquière no Salk Institute, em San Diego.
A campanha da coleção de 2023 foi fotografada por Steven Meisel e teve Gisele Bündchen entre os nomes escalados. A Louis Vuitton também instalou um manequim gigante de Kusama na fachada de sua loja na Champs-Élysées, em Paris, durante a Semana de Moda de janeiro daquele ano.
Kusama representou o Japão na Bienal de Veneza de 1993 e recebeu, em 2006, o Praemium Imperiale, um dos principais prêmios internacionais de arte. Em 2017, foi inaugurado em Tóquio o Yayoi Kusama Museum, dedicado à sua produção.
Ao longo do século 21, sua imagem também passou a aparecer em produtos e campanhas comerciais, enquanto exposições de sua obra atraíam grandes públicos. O próprio fenômeno de popularidade da artista chegou a ser chamado de “Kusamania”.
Mesmo com o reconhecimento internacional, a obra de Kusama continuou sendo discutida também a partir de sua trajetória pessoal. Em 2023, a artista pediu desculpas publicamente por comentários racistas feitos em sua autobiografia de 2002, que haviam voltado a provocar críticas.
Kusama continuou produzindo até os últimos anos de vida. Em comunicado sobre sua morte, a fundação afirmou que ela permaneceu dedicada à pintura até seus últimos dias.
"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Yayoi Kusama, ocorrido em um hospital de Tóquio no dia 14 de agosto de 2026, aos 97 anos.
Ao longo de uma vida extraordinária inteiramente dedicada à criação artística, Kusama construiu uma carreira de renome internacional como artista de vanguarda pioneira, cuja prática criativa abrangeu artes visuais, performance, ficção e poesia.
Ela continuou a pintar até os seus últimos dias, sem jamais largar o pincel, e manteve-se firme na convicção, que norteou toda a sua vida, de que o amor pode salvar o mundo.
Daremos continuidade aos desejos de Kusama e, por meio da arte, seguiremos levando esperança e força para o futuro a pessoas de todo o mundo.
Informamos que a exposição "KUSAMA’s POP" prosseguirá conforme programado até o dia 30 de agosto.
Museu Yayoi Kusama
Fundação Yayoi Kusama"
*Com EFE