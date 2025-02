Curiosidades sobre os indicados ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Figurino

No domingo, 2, serão anunciados os vencedores do Oscar 2025. Para além dos olhos atentos ao filme Ainda Estou Aqui, quem acompanha o mundo da moda também prestará atenção à categoria de Melhor Figurino, que neste ano levará o público da mágica Terra de Oz à Roma Antiga.

Concorrem na categoria os filmes Wicked, Um Completo Desconhecido, Nosferatu, Conclave e Gladiador II. Ainda que Wicked tenha sido um sucesso de bilheteria, Gladiador II tem fortes chances de levar a categoria, já que Janty Yates venceu o Oscar de Melhor Figurino em 2001 pelo primeiro Gladiador.

Confira curiosidades das roupas dos filmes que concorrem na categoria de Melhor Figurino.

Wicked

Figurinista: Paul Tazewell (segunda indicação ao Oscar)

A relação de Paul Tazewell com o mundo de Oz não é recente. Em entrevista ao The New York Times, Tazewell disse que sua conexão com o filme começou cedo, ao desenhar os figurinos para uma produção escolar de The Wiz. No longa, os destaques das roupas de Glinda são os tons pastel e a cor-de-rosa, que colore o vestido longo da personagem de Ariana Grande. As cores foram escolhidas para trazer feminilidade e doçura à bruxa.

A natureza também é o ponto central da criação de Tazewell, que se inspirou na textura e nas formas de cogumelos e fungos presentes na natureza para criar o vestido de Elphaba, com sobreposições de tecidos e plissados delicados. Foram produzidos mais de 1.000 figurinos para o longa.

Um Completo Desconhecido

Figurinista: Arianne Phillips (quarta indicação ao Oscar)

O filme biográfico sobre Bob Dylan, interpretado por Timothée Chalamet, narra quatro anos da vida do cantor nos anos 1960. Para recriar os looks de Dylan, Arianne Phillips foi atrás dos arquivos da época. “Dividimos a transformação de Dylan em três fases: sua chegada a Nova York (1961-62), a era Freewheelin’ (1963-64) e o visual mod mais ajustado de 1965”, explicou Phillips ao New York Times. O objetivo, segundo ela, não era uma reprodução exata, mas sim capturar a essência do artista que customizava suas calças jeans. Em homenagem ao estilo de Dylan, a Levi’s lançou a coleção Levi's Vintage Clothing x A Complete Unknown, com jaquetas e calças.

Nosferatu

Figurinista: Linda Muir (primeira indicação ao Oscar)

Nosferatu foi lançado há mais de um século, e para recriar a atmosfera gótica e sombria do longa, a figurinista Linda Muir precisou se debruçar sobre a moda europeia do século XIX. O imponente manto de Conde Orlok, usado por Bill Skarsgård, por exemplo, foi inspirado em retratos da família Esterházy, que costumavam usar roupas com detalhes em ouro e peles. “Skarsgård passava um tempo sozinho em frente ao espelho nos ensaios, absorvendo o figurino para incorporar o personagem”, contou Muir à Vogue.

Conclave

Figurinista: Lisy Christl (segunda indicação ao Oscar)

Os figurinos do drama político Conclave, se diferencia de todos os outros concorrentes ao Oscar. Ambientado no Vaticano, os figurinos dos cardeais possuem tons de vermelho mais intensos e acessórios refinados, como cruzes e joias ornamentadas. “Agora vejo influências da Igreja Católica Romana por toda parte. A estrutura e a elegância dos trajes são impressionantes”, disse Christl ao The New York Times. A figurinista também se inspirou na coleção de alta-costura da Balenciaga de 2020 para criar os vestuários.

Gladiador II

Figurinistas: Janty Yates (terceira indicação ao Oscar, um Oscar vencido) e David Crossman (segunda indicação ao Oscar)

Pode se pensar que os figurinos de Gladiador II lembrem as peças do primeiro filme, mas Yates e Crossman desejaram incluir uma abordagem moderna às roupas. A dupla possui conhecimentos complementares. Em 2001, Yates levou o prêmio de Melhor Figurino por Gladiador e Crossman possui conhecimento em figurinos militares. O longa filmado no Marrocos e em Malta teve 500 figurantes, quatro vezes menos do que o primeiro filme.