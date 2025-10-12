Diane Keaton teve 'piora súbita' recente, diz revista; Woody Allen estaria 'devastado'

A aclamada atriz Diane Keaton morreu na Califórnia, aos 79 anos, no sábado (11), conforme noticiado por seus amigos e pela imprensa internacional. Pessoas próximas disseram à revista People que a saúde de Keaton "declinou muito repentinamente" nos meses anteriores à sua morte.

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A família, que optou por manter o assunto em sigilo, pediu privacidade neste momento de luto.

Diane Keaton alcançou a fama nos anos 70 e deixou uma marca indelével no cinema, sendo uma figura chave em duas das maiores sagas de Hollywood. Seu papel de Kay Adams-Corleone no épico de máfia O Poderoso Chefão (e suas sequências) a tornou central na trama.

O ponto alto de sua carreira está ligado à sua duradoura colaboração com o cineasta Woody Allen. A atriz recebeu um Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho na comédia Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall, 1978), um dos filmes mais celebrados da dupla.

Woody Allen e homenagens do elenco

O cineasta Woody Allen, ex-namorado e colaborador de Diane Keaton, estaria "extremamente consternado e chateado" com o falecimento, segundo relatos, com a morte a fazê-lo refletir sobre sua "própria mortalidade". Apesar das polêmicas em torno de Allen, Keaton manteve a amizade e o defendeu publicamente.

Colegas de trabalho prestaram homenagens emocionadas à Diane Keaton logo após a confirmação de sua morte. Bette Midler, com quem Keaton estrelou O Clube das Desquitadas, descreveu a amiga como "brilhante, linda, extraordinária". Leonardo DiCaprio a chamou de "única". Steve Martin, parceiro nas comédias O Pai da Noiva, também relembrou o humor da atriz em um tributo.

Diane Keaton deixa seus dois filhos, Dexter, de 29 anos, e Duke, de 25 anos.