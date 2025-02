Morre Tony Roberts, ator indicado ao Tony e parceiro frequente de Woody Allen

O ator Tony Roberts, conhecido por seu trabalho no teatro e por atuar ao lado de Woody Allen em diversos filmes, morreu na sexta-feira, 7, aos 85 anos. A informação foi confirmada por sua filha, Nicole Burley, ao The New York Times.

Roberts fez carreira na Broadway, onde se destacou tanto em comédias quanto em musicais. Ele recebeu duas indicações ao prêmio Tony, por “How Now, Dow Jones” (1967) e “Play It Again, Sam” (1969), este último escrito por Woody Allen. Ao longo de décadas, ele estrelou produções como “Victor/Victoria” (1995), ao lado de Julie Andrews, e a versão teatral de “Some Like It Hot”, intitulada “Sugar” (1972).

No cinema, Roberts se tornou um nome recorrente nos filmes de Woody Allen, geralmente interpretando o amigo do protagonista. Ele atuou em “Annie Hall” (1977), “Stardust Memories” (1980), “A Midsummer Night’s Sex Comedy” (1982), “Hannah and Her Sisters” (1986) e “Radio Days” (1987).

Da Broadway à TV

Além dos papéis icônicos no teatro e no cinema, Roberts também trabalhou na televisão. Ele participou de séries como "Murder, She Wrote" e "Law & Order", além de estrelar as produções de curta duração “The Four Seasons” (1984) e “The Lucie Arnaz Show” (1985).

Roberts nasceu em Nova York, em 22 de outubro de 1939, filho do locutor de rádio e televisão Ken Roberts. Ele estudou na High School of Music and Art e se formou na Northwestern University, em Illinois.

Seu casamento com Jennifer Lyons terminou em divórcio. Além da filha, Nicole Burley, ele não deixa outros herdeiros.

A relação com Woody Allen começou nos bastidores da Broadway, quando Roberts substituiu Robert Redford na peça “Barefoot in the Park”.

Allen, que inicialmente havia rejeitado o ator para um papel, mudou de ideia ao vê-lo no palco e brincou: "Você foi ótimo. Como é que você é um péssimo candidato?"