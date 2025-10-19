Cinco novidades que estão movimentando o mercado de café no Brasil

Cultivado na Terra Indígena Sete de Setembro (RO), o microlote Tribos 100 Pontos reflete o terroir amazônico e o protagonismo dos povos indígenas (Divulgação/Divulgação)

Café indígena da Amazônia alcança 100 pontos

Pela primeira vez, um café da espécie Canéfora Robusta Amazônico conquistou a pontuação máxima de 100 pontos segundo o Fine Robusta Cupping Form, protocolo internacional de avaliação.

Produzido por Rafael Mupimoku Suruí, da etnia Paiter Suruí, o microlote nasceu na Terra Indígena Sete de Setembro, em Rondônia, por meio do Projeto Tribos, iniciativa da linha Rituais 85+ por 3 Corações que valoriza o protagonismo indígena e a produção sustentável.

Criado em 2019 pela marca de café 3 Corações, o Projeto Tribos já impactou a vida de mais de 169 famílias em 28 aldeias de Rondônia, movimentando mais de 520 mil quilos de Robustas Amazônicos e promovendo práticas sustentáveis com apoio da Funai, Embrapa Rondônia, Emater, Câmara Setorial do Café e secretarias estaduais e municipais de agricultura.

A avaliação foi registrada durante a 6ª edição do Concurso Tribos, com avaliação de um júri formado por nove especialistas independentes, liderados por Silvio Leite, referência mundial em cafés especiais. Apenas o lote de Suruí atingiu a nota perfeita, atribuída por dois jurados – entre eles o próprio Silvio –, em um resultado histórico para a cafeicultura.

Cultivado sob o microclima úmido e o solo fértil da floresta amazônica, o Café Tribos 100 Pontos reflete a riqueza do terroir da região. A combinação de altitude moderada, biodiversidade nativa e práticas agrícolas tradicionais confere à bebida sabor rico, complexo, potente e único. As notas sensoriais são de rapadura, mel, própolis, hibisco, flor de laranjeira, aroma vinhoso, acidez média, corpo delicado e finalização de rapadura levemente achocolatada.

“Este café é um dos mais complexos e completos que já provei em toda a minha carreira. É a primeira vez que temos a oportunidade de registrar oficialmente uma robusta de 100 pontos. É uma verdadeira joia rara”, afirma Silvio Leite, head judge do Concurso Tribos.

O café chega ao mercado em uma edição limitada, disponível exclusivamente no Mercafé, e-commerce da marca. Cada unidade é apresentada em um frasco de cristal inspirado no design Murano da Cristais Tavares, criado para ser guardado e colecionado como peça de arte. A edição será comercializada em um kit exclusivo que inclui o café em grãos e um moedor de alta precisão. Disponível por R$599.

Orfeu Cafés Especiais conquista certificação de agricultura regenerativa da Rainforest Alliance

As fazendas de Orfeu Cafés Especiais acabam de receber a Certificação de Agricultura Regenerativa Rainforest Alliance, nova norma auditada para o café. Orfeu é a primeira marca brasileira a conquistar o novo selo da organização internacional, que verifica o sistema de práticas que priorizam a regeneração – retorno em critérios mais saudáveis do solo, da água, da biodiversidade – e foco em resiliência climática.

Ao longo de seus 20 anos, a Orfeu Cafés Especiais valoriza o desenvolvimento da agricultura responsável e a manutenção das reservas naturais em suas fazendas. Ricardo Madureira, CEO de Orfeu, explica que a empresa, desde sua fundação, já implementava métodos, como manejo da cobertura do solo com ervas espontâneas naturais e, assim, evitando exposição do solo, uso de composto orgânico para diminuição de fertilizantes químicos, entre outros.

Orfeu: marca está sediada na Fazenda Sertãozinho, no Sul de Minas Gerais (Divulgação/Divulgação)

A partir de 2023, a empresa se aprofundou na metodologia com grupos de estudos para maior aprimoramento de recursos. “Cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas é parte intrínseca do que acreditamos e operamos em Orfeu. Neste sentido, uma agricultura que respeite o meio ambiente é algo que sempre perseguimos em nossa história. Mais recentemente, com a agricultura regenerativa, estudamos os critérios e entendemos que uma série de práticas das fazendas se encaixavam perfeitamente no conceito.”

As fazendas de Orfeu obtiveram certificações socioambientais da UTZ Certified em 2004, e da Rainforest Alliance nos anos de 2014 e 2018. A produção de azeites de Orfeu também foi certificada Rainforest Alliance em 2023, tornando-se a primeira operação de azeites do mundo certificada pela organização.

Para Yuri Feres, diretor da Rainforest Brasil, reconhecer Orfeu Cafés Especiais como agricultura regenerativa no setor cafeeiro do país é inspirador. “A Certificação de Agricultura Regenerativa conquistada pela Orfeu representa um marco importante para o setor de café no Brasil. Mais do que um selo, ela simboliza um compromisso concreto com a restauração dos solos, a valorização da biodiversidade e a resiliência climática. Para nós, da Rainforest Alliance, é motivo de orgulho ver uma empresa brasileira de referência adotar a nova norma, abrindo caminho para que outros produtores e marcas sigam na mesma direção. Esta conquista reforça que práticas responsáveis não apenas fortalecem ecossistemas e comunidades rurais, mas também podem ampliar o acesso a mercados que reconhecem e premiam a produção sustentável”, explica.

Cafellow lança ação para celebrar seu primeiro ano

Para celebrar seu primeiro aniversário — que coincide com o Dia Internacional do Café —, a Cafellow, primeira marca brasileira de cafés coados em sachês compostáveis, criada e comandada por Paula Veloso, lança uma ação especial: um kit de degustação por tempo limitado, pensado para quem deseja conhecer os sabores e a experiência do café especial da marca.

Cafellow: ação para celebrar seu primeiro ano (Divulgação/Divulgação)

O box comemorativo, personalizado e desenvolvido exclusivamente para esta ocasião, reúne três sachês com os três blends da Cafellow: Determinado (100% arábica), Sensual (com maca peruana e frutas vermelhas) e Criativo (com cogumelo e baunilha). É a primeira vez que os consumidores podem adquirir um sachê de cada sabor em um único kit, já que eles não são vendidos separadamente.

Os kits foram produzidos em quantidade limitada, disponíveis apenas enquanto durarem os estoques — e não há previsão de uma nova ação semelhante em breve. Somente pelo e-commerce da marca.

Nespresso apresenta os novos sabores da temporada

A Nespresso, empresa pioneira em cafés porcionados de qualidade sustentável que, desde 2006, comercializa cápsulas, máquinas e acessórios para café no país, apresenta os novos sabores em edição limitada:

Nespresso: sabores limitados (Divulgação/Divulgação)

Maple Pecan: a doçura caramelada do xarope de maple encontra o sabor marcante da noz-pecã em um café encorpado e aconchegante. Feito com café arábica da América Latina e da África.

Pumpkin Spice Cake: notas sutis de abóbora doce combinam-se ao cravo-da-índia e a especiarias, criando um café muito aromático.

Gingerbread: inspirado no clássico biscoito de gengibre, traz especiarias quentes e aroma doce.

Peppermint Pinwheel: refrescante e doce como uma bala de menta, é ideal para combinar com leite. Blend feito com grãos arábica provenientes da Etiópia, América Central e América do Sul.

Com o tema Café em Transformação — Inovação, Sustentabilidade e Oferta do Mercado Global, Semana Internacional do Café apresenta sua 13ª edição

A 13ª edição da Semana Internacional do Café (SIC) acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte. Principal encontro de cafés do Brasil, o evento cresce 50% em tamanho e se torna a maior edição da história, com número recorde de expositores e uma programação voltada a todos os elos da cadeia cafeeira.

Neste ano, a SIC ocupa 20.000 m², reúne 240 expositores, deve movimentar cerca de R$ 150 milhões em negócios e receber 25 mil visitantes de mais de 40 países.

Semana Internacional do Café, Belo Horizonte, SIC (Marcus Desimoni/NITRO/Divulgação)

"A Semana Internacional do Café se consolidou como a principal plataforma de negócios do setor no Brasil e uma das mais relevantes do mundo. Nosso papel é criar um ambiente em que produtores, indústrias, torrefadores, compradores e novos empreendedores possam se conectar e gerar resultados concretos. Em 2025, a S/C amplia sua dimensão e reforça seu compromisso em antecipar tendências, abrir mercados e oferecer caminhos reais de desenvolvimento para toda a cadeia. O crescimento do evento reflete a força do café brasileiro e a necessidade de estarmos preparados para competir em um cenário global em constante transformação", comenta Caio Alonso Fontes, CEO da Espresso&CO.

Com foco em negócios e B2B, a SIC reúne diversos profissionais do mercado do café, incluindo produtores, dos pequenos aos grandes, e empreendedores que se preparam para entrar no setor. Além de representantes de empresas que atuam em todas as etapas da cadeia produtiva (seleção, processamento e embalagem do grão), agrônomos, mestres de torra, baristas e agentes de setores complementares, pesquisadores, micro torrefadores e compradores internacionais.

Semana Internacional do Café

Site: http://www.semanainternacionaldocafe.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/semanainternacionaldocafe

Datas: 05, 06 e 07 de novembro de 2025

Horário: das 10h às 19h

Local: Expominas — Av. Amazonas, 6200, Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais

Ingressos: