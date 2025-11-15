Restaurantes para qualquer hora do dia (ou da fome)

A Casa de Antonia: bolo de tâmaras e castanha do Pará (Estudio-Mio/Divulgação)

A Casa de Antonia

A Casa de Antonia, localizada no icônico Conjunto Nacional, oferece receitas da chef Andrea Vieira em qualquer hora do dia, do café da manhã ao jantar, em plena Avenida Paulista.

Para iniciar o dia, as sugestões são as panquecas americanas (R$ 34), a shakshuka (R$ 42) e a rabanada salgada com creme de queijo (R$ 29), servidas ao lado de cafés, sucos e pães artesanais. No almoço executivo, a chef elaborou “As caseirices de Antonia” (R$ 89), que inclui entrada, prato principal e sobremesa, com opção de taça de vinho (R$ 27). Um dos destaques da semana é o picadinho com farofa de ovos, caldinho de feijão e vinagrete de banana, finalizado com bolo de coco gelado.

No menu “all day”, o couvert ganha rolinhos de linguiça com molho de ervas e manteiga (R$ 24). Entre as entradas, as opções são o polvo à galega (R$ 72) e o escabeche de pescada amarela com coulis de pimentão (R$ 39). À noite, entre os principais, estão o farfalline com abóbora, ervilha-torta, tamarindo e camarões (R$ 99) e o clássico Beef Wellington (R$ 122), agora servido com salada romana grelhada e vinagrete de pistache.

Na carta de drinques, a novidade é o Amado (R$ 47), combinação de tequila, xarope de açúcar, limão taiti, pepino e ginger ale, pensada para refrescar os dias mais quentes. Para adoçar a ocasião, o bolo de tâmara com castanha-do-pará (R$ 32) é a nova criação vegana da chef, entre uma vitrine repleta de tentações.

Endereço: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional – entrada ao lado do cinema — São Paulo/SP

Joya: tartine de camarão e panceta (Juliana Primon/Divulgação)

Joya Boulangerie

A Joya Boulangerie, padaria artesanal francesa na Vila Madalena, é um espaço que atende do brunch ao jantar. O cardápio une panificação artesanal francesa, confeitaria e receitas elaboradas pela chef Isabela Honda, que apresenta um menu renovado que destaca os ingredientes da estação.

No brunch, as sugestões incluem o shakshuka de linguiça toscana (R$ 38) servido com pão sourdough da casa, o bowl de iogurte grego com granola e frutas da estação (R$ 25) e viennoiseries que vão do croissant amanteigado (R$ 14) ao pain au chocolat (R$ 22). A experiência podeser harmonizada com vinhos naturais e biodinâmicos oferecidos em taça e garrafa.

No almoço, aparecem pratos como o croque monsieur madame (R$ 52), preparado no brioche, além do sanduíche de rosbife com salsa crioula e aioli, no croissant (R$ 55). A chef ainda sugere a tartine camarão & panceta (R$ 65), com creme de castanha de caju, camarão rosa grelhado, panceta frita e pimentão em conserva, e o sanduíche espinafre & gorgonzola (R$ 40), que combina creme de queijo e espinafre, maçã verde e praliné de nozes.

Entre as bebidas, o mate com tangerina nitrogenado (R$ 19) surpreende pelo efeito cascata e o matcha com koso de morango e leite (R$ 25) é servido em camadas. O café é tratado com a mesma reverência que os pães e viennoiseries: uma joia artesanal. O compromisso com a qualidade começa na escolha dos grãos, que são selecionados por meio de um processo criterioso conduzido pelos parceiros da casa.

O jantar amplia a proposta da boulangerie com pratos que remetem à cozinha francesa. Entre as entradas estão o alho-poró & chèvre (R$ 42) e o rosbife & dukkah (R$ 49). Nos principais, destacam-se o rigatone cacio e pepe & mignon (R$ 89) e o peixe ao vapor & creme de bisque (R$ 99). Na vitrine de confeitaria, o carro-chefe é o entremet de coco e manga (R$ 33), criação leve e tropical, além das sobremesas como chocolate & laranja (R$ 38) e morango & manjericão (R$ 36), que completam o menu da noite.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 1406, Vila Madalena, São Paulo/SP

Gael — Cozinha Mestiça

O Gael Cozinha Mestiça iniciou sua operação em dezembro de 2019 para oferecer à Rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros, acolhimento e charme, tanto no menu quanto no ambiente. Em pouco tempo, o público passou a se encantar com a pluralidade da marca e, após seis anos, solidifica seu conceito de uma casa para todos os momentos.

Sua convidativa estrutura proporciona novas experiências em seus ambientes, desde a entrada e o jardim verde e florido, com mesas ao ar livre, até os espaços cobertos, como o pergolado e a casa da vovó. A proposta do restaurante é de uma casa para acolher diferentes ocasiões e perfis de clientes, em todos os períodos do dia.

Gael: jardim verde e florido, com mesas ao ar livre (Divulgação/Divulgação)

Com foco na simplicidade e na busca por comidas acolhedoras, o Gael apresenta um menu variado com influência de várias referências gastronômicas, para serem saboreadas no café da manhã, no almoço, no brunch, no happy hour ou até no jantar a dois. Fazem parte da lista petiscos para compartilhar, pratos de carnes, pescados, massas, vegetarianos, comida japonesa, paninis da charcutaria, pizzas, cafés, vitaminas e bolos, além das cartas de vinhos e drinks.

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 322, Pinheiros, São Paulo - SP

Sky Hall Garden

São Paulo é uma cidade que nunca para e alguns restaurantes, como o Sky Hall Garden, já entenderam a importância de acompanhar esse ritmo oferecendo experiências gastronômicas completas assinadas pelo chef Martin Casilli, que percorrem todas as refeições do dia, acompanhada de uma premiada carta de drinques autorais e não alcoólicos, pelo bartender Renan Tarantino.

O brunch, especialmente servido aos sábados e domingos das 10h às 15h, traz destaques como o Combo Brunch (R$ 179), que reúne tostadas, ovos, pão de queijo, frutas, café e suco, além dos Ovos Royale com salmão gravlax (R$ 44) e sobremesas, como a Rabanada com doce de leite (R$ 39).

No almoço e jantar, criações como o Pulpo a la Gallega (R$ 88), o Atum Mi Cuit em crosta de pistache (R$ 108) e o Wagyu com fritas em gordura de porco canastra (R$ 168) figuram como destaques. Na sobremesa, o mais pedido é o “IL Gelato”, cremeux de frutas secas com tuille de caramelo e missô (R$ 41).

Sky Hall Garden: experiências gastronômicas assinadas pelo chef Martin Casilli percorrem todas as refeições do dia (Isabelle Ribeiro/Divulgação)

De segunda a sexta-feira, o restaurante também oferece menu executivo (R$ 79), das 12h às 15h, com entrada, principal e sobremesa que variam a cada dia da semana.

Na coquetelaria, Renan Tarantino assina drinques como o Antídoto (R$ 61), que combina tequila blanca, morango, marmelada de toranja e limão-taiti, e os mocktails, com destaque para o Honey B (R$ 28), com abacaxi, chá earl grey, xarope de mel e limão siciliano, e o Acalmomila (R$ 28), preparado com laranja, maracujá, xarope de camomila com capim-limão e limão-taiti.

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1327 – Jardins, São Paulo/SP

Maialino Panino: seguirá com a operação de retirada e delivery, mas o foco principal está em receber as pessoas no salão de 24 lugares (Divulgação/Divulgação)

Maialino Panino

Atendendo do brunch ao jantar, a Maialino Panino abre seu primeiro ponto físico em Pinheiros a partir do dia 17 de novembro. Criada em 2020 como restaurante de delivery, a marca apresenta um cardápio em que receitas já conhecidas pela clientela equilibram tradição e criatividade, com ingredientes de alto nível — alguns produzidos na própria casa, como o rosbife, o carpaccio, a costela e o pulled pork, e outros importados, como a mortadela, o salame e o presunto cru, finamente cortados na fatiadora instalada na bancada da loja.

O valor dos paninos varia de R$ 49 a R$ 63 e todos vêm com uma porção de chips de batata doce e batata asterix. Outro detalhe é que podem ser pedidos quentes ou frios, com exceção do Formaggio, que combina um blend de queijo Minas padrão de búfala e gorgonzola suave à pasta de queijo de cabra e é prensado no tostex, para chegar ao cliente bem aquecido e com o recheio derretido no ponto certo.

O novo endereço ganha tem um olhar cuidadoso para as bebidas. Além de água, cerveja, refrigerantes, sodas italianas feitas na casa e o negroni italiano da milanese, haverá opções de vinhos tintos, brancos, rosé, laranja e espumante. A carta foi elaborada pela premiada dupla de sommelières Cassia Campos e Dani Bravin e oferece oito rótulos, entre eles o Volpi Barbera Doc, da região italiana do Piemonte, o siciliano Meridiano 12 Zibbibo Doc e o Pinot Grigio 92 Rosé, do Lácio.

Endereço: Rua Cônego Eugênio Leite, 464, Pinheiros, São Paulo/SP

Mocotó

Fundado em 1973, o Mocotó — que nasceu na Vila Medeiros e hoje conta com uma segunda unidade na Vila Leopoldina — conquistou público e crítica com sua típica cozinha sertaneja, o ambiente descontraído e o serviço sempre simpático. À frente da casa desde 2001, o chef Rodrigo Oliveira acumula prêmios e defende uma gastronomia que valoriza as raízes com pratos já consagrados como o caldo de Mocotó e o Dadinho de Tapioca — criação do chef e que esse ano completou 20 anos.

Mocotó: premissa de priorizar as escolhas de ingredientes e fornecedores pensando não só no sabor ou na apresentação do prato, mas em toda a cadeia

Aberto do almoço até o jantar sem interrupção, o público encontra sugestões tradicionais como mocofava (uma combinação de caldo de mocotó com favada criada por seu tio Gercino Almeida), baião-de-dois com queijo-de-coalho, linguiça, bacon e carne-seca, feijão-de-corda com maxixe, chuchu, abóbora e quiabo, rabada cozida na cerveja preta com xerém de milho cremoso, queijo Mantiqueira e agrião, dobradinha com pão da casa e o torresmo, petisco clássico do Mocotó.

Impossível visitar o restaurante e não experimentar também as excelentes e bem servidas caipirinhas, que vão da fórmula básica de sucesso do drink - cachaça, limão taiti e açúcar — a receitas exclusivas da casa como a Maria Bonita, que leva cachaça, caju, maracujá e calda de cajá, ou a Minha Nêga, com cachaça em amburana, limão taiti e calda de rapadura. Na sessão de sobremesas, mais boas surpresas tornam a experiência inesquecível: do clássico doce pernambucano cartola de engenho, que combina banana, queijo-manteiga e farofinha de açúcar e canela, à autoral crème brûlée de doce de leite e amburana, todas merecem seu lugar ao sol.

Endereço: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros