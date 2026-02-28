Do iniciante ao maratonista: 5 lançamentos de tênis de corrida em 2026

A corrida tem ganhado o coração dos brasileiros: em 2025, o esporte angariou dois milhões de novos adeptos e totalizou 15 milhões de corredores, segundo o estudo "Por Dentro do Corre", da Olympikus em parceria com a consultoria Box1824. E não dá para fazer o exercício, é sabido, sem um bom tênis.

O esporte já é a quarta atividade física mais praticada no Brasil, com 14% de adesão da população, ante 12% em 2024. E o movimento pode ser considerado global, já que a corrida foi o exercício mais praticado no mundo em 2025, segundo o Relatório de Tendências Esportivas do Strava.

Com mais gente correndo, a indústria de calçados ajusta os lançamentos para 2026. A prévia do The Running Event, principal feira do setor, indica três tendências no mercado, segundo o site Runner's World: o retorno dos tênis com foco em estabilidade para treinos, o crescimento de modelos sem placa de carbono para rodagem e ritmo e a continuidade dos chamados "supertênis" para provas e competições.

A seguir, confira cinco modelos que se destacam dentro dessas tendências, eleitos a partir dos seguintes critérios: versatilidade, custo-benefício, opção para iniciantes, alto rendimento para corredores experientes e estabilidade.

Versatilidade: ASICS Megablast

Para quem busca investir em um único tênis para a maioria dos treinos, o ASICS Megablast aparece como uma das opções mais completas para 2026.

Trata-se de um modelo que equilibra alto nível de amortecimento e bom retorno de energia, sem recorrer ao uso de placa, o que o torna mais versátil para vários treinos e até para ocasiões do dia a dia.

A construção mais leve para a categoria permite que o tênis seja usado tanto em rodagens longas quanto em treinos moderados e estímulos de ritmo, sem perder conforto. É indicado para corredores que querem reduzir a rotação ao longo da semana sem abrir mão de desempenho.

Custo-benefício: Saucony Triumph 23

O Saucony Triumph 23 é indicado para os corredores que buscam conforto, custo-benefício e versatilidade. A proposta do tênis é priorizar amortecimento e estabilidade para quem acumula volume ao longo da semana, com uma construção voltada à durabilidade.

Mesmo sem o apelo de tecnologias de competição, o Triumph 23 entrega proteção suficiente contra impacto no asfalto e um comportamento previsível em ritmos mais baixos, sendo uma boa opção de par principal para rodagem e recuperação.

Para iniciantes: Nike Pegasus 41

Para quem está começando a correr e procura um modelo para uso cotidiano, o Nike Pegasus 41 é um dos destaques. O tênis prioriza durabilidade e estabilidade lateral, com entressola pensada para suportar impactos repetidos ao longo do tempo.

Embora não seja um modelo voltado ao desempenho em ritmos elevados, o Pegasus 41 se destaca porque consegue atender desde caminhadas até corridas leves e moderadas, o que explica seu posto recorrente entre os mais vendidos da categoria.

Corredores experientes: Nike Vaporfly 4

Os corredores que já têm experiência e querem melhorar desempenho em provas podem gostar do Nike Vaporfly. Conhecido como um dos "supertênis" do mercado, o modelo conta com uma espuma de alta responsividade combinada a uma placa de carbono ao longo de toda a entressola, o que ajuda a aumentar a eficiência da corrida em ritmos mais altos.

Em relação às versões anteriores, a marca ajustou peso e geometria para deixar a transição da passada mais estável. Por isso, o Vaporfly se mantém entre as escolhas mais usadas por atletas em provas como 10 km, meia maratona e maratona.

Rapidez e estabilidade: Saucony Endorphin Speed 5

Para os dias de treino rápido e estímulos de velocidade, o Saucony Endorphin Speed 5 ocupa o espaço entre o tênis de rodagem e o de competição. A entressola responsiva e a placa de nylon favorecem transições mais rápidas e uma sensação de impulsão maior, sem chegar ao nível de rigidez dos modelos com placa de carbono.

O resultado é um tênis para treinos de ritmo e intervalados, quando o corredor quer ter mais intensidade sem "gastar" o par reservado para provas.

Bônus para os trilheiros: Merrell Agility Peak 6

Como opção fora do asfalto e prefere trilhas, o Merrell Agility Peak 6 está entre as apostas mais completas em 2026. O modelo tem uma entressola mais alta para aumentar o nível de amortecimento, além de solado com cravos mais agressivos e placa de proteção contra pedras, voltados a terrenos irregulares.

É um calçado que busca oferecer tração e segurança em descidas e trechos técnicos, sem eliminar completamente a sensação de contato com o solo, o que o torna possível de usar em percursos variados.