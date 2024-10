Lupo anuncia parceria com Saucony e vai vender tênis da marca

A Lupo Sport, marca esportiva do Grupo Lupo, acaba de anunciar uma parceria com a Saucony marca americana de calçados esportivos que voltou para o país em 2022.

A partir deste mês, os consumidores podem comprar os tênis da marca no e-commerce da Lupo, em duas lojas próprias localizadas em Araraquara (sede da Lupo), além da loja do Shopping Iguatemi em São Paulo e a Lupo Sport do Outlet Premium da Imigrantes.

“Estamos animados com esta parceria. Entendemos que oferecer, cada vez mais, tudo o que o nosso cliente precisa dentro de nossas lojas, é um caminho natural. Também é uma oportunidade de ampliar o mix de produtos esportivos e agregar ainda mais valor à nossa marca e portfólio”, explica Liliana Aufiero, Diretora Presidente da Lupo.

A parceria faz todo o sentido no atual momento da Lupo Sport, que tem focado na comunidade de corrida, na qual a Saucony Brasil é bem posicionada, presente neste nicho desde 2022. Entre os modelos que serão vendidos estão os Kinvara Pro, Triumph 20, Ride 16, Axon 3 e Cohesion 16.

"Estamos trabalhando intensamente para expandir ainda mais a presença da Saucony no País, e a parceria com a Lupo Sport, uma marca que também prioriza qualidade e performance, é um marco importante nessa trajetória. Juntos, unimos forças para consolidar nossa posição de destaque no segmento de corrida e fortalecer nossa atuação, oferecendo soluções que atendem não só os corredores, mas toda a comunidade esportiva”, comenta René Blancaire, diretor operacional da Saucony Brasil.