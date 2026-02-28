Birkenstock lança capítulo dois da coleção Ensemble 1774

A Birkenstock lançou o segundo capítulo da série Ensemble 1774, desenvolvida com o designer francês Thibo Denis. A coleção revisita três silhuetas do portfólio da marca — Goerlitz, Uerzell e Stroedt — com novas combinações de materiais e cores, sem deixar de lado a base anatômica clássica dos calçados da empresa alemã.

A novidade dá continuidade à primeira edição da colaboração, de outubro de 2024, quando os três modelos foram introduzidos ao público. Agora, os calçados seguem com a mesma estrutura, mas recebem acabamentos diferentes como camurça, couro e nobuck, além da nova cartela de cores em tons quentes e terrosos.

O Ensemble 1774 é um projeto dentro do ecossistema 1774 da Birkenstock, criado para convidar talentos a reinterpretar o legado da marca. O número faz referência ao ano de fundação da empresa alemã. Cada lançamento parte dos princípios centrais da marca — qualidade, funcionalidade e tradição — enquanto abre espaço para novas ideias de design.

No caso do novo capítulo da colaboração com Thibo Denis, o conceito principal é o de "escalar a cidade", metáfora adotada pela marca para descrever os deslocamentos feitos no ambiente urbano, que reflete na estrutura e aparência dos calçados.

Modelos

O Goerlitz, conhecido por suas proporções amplas e estrutura de duas tiras com cadarços grossos de corda, retorna em camurça bordô e taupe. O modelo mistura referências do tênis de caminhada retrô ao skate dos anos 2000, uma associação à identidade da marca.

O Uerzell é um mule slip-on com linhas esculturais e entressola de cortiça aparente. No novo capítulo, o modelo é apresentado em camurça preta. Já o Stroedt, um tênis baixo de cadarço lançado originalmente em couro, passa a ser oferecido em camurça bordô e taupe.

Todos os pares mantêm a palmilha anatômica azul da Birkenstock, removível, além do solado característico da marca e do "1774" em relevo. Os tamanhos são unissex, do 36 ao 47, e a coleção já está disponível para compra no site 1774.com e em lojas selecionadas no exterior.

O designer

Thibo Denis tem mais de 15 anos de experiência em calçados. Começou na Kris Van Assche como designer de sapatos e acessórios e ingressou no Grupo LVMH em 2015, na Christian Dior Couture, onde colaborou com Kim Jones e participou do desenvolvimento de cápsulas como Air Dior e ERL.

Denis também assinou a colaboração Dior by Birkenstock, lançada em janeiro de 2022, e hoje integra o estúdio masculino da Louis Vuitton, ao lado do diretor criativo Pharrell Williams, como supervisor das coleções de acessórios e calçados.