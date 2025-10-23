O tênis mais seguro do mundo? Asics lança modelo com airbag reutilizado

O Japão não é o único ponto em comum entre as marcas Asics e Toyota. Ambas buscam aprimorar suas tecnologias para uma melhor performance nas ruas. Agora, as marcas se uniram para transformarem os hábitos de consumo no esporte e na mobilidade com o lançamento do Asics Japan S Airbagm feito com tecidos de airbags reutilizados.

O modelo apresenta linhas que remetem ao design automotivo e uma reinterpretação moderna do clássico do basquete dos anos 80.

O resultado é um calçado com 25% do cabedal composto por airbag reutilizado.

“Mais do que uma colaboração entre marcas, este projeto representa a convergência de valores que compartilhamos com a ASICS: a busca pela melhoria contínua, o respeito às pessoas e o compromisso com a sustentabilidade. Ao transformar airbags em um produto de estilo e performance, reforçamos a importância da economia circular e ampliamos nossa presença em universos culturais que dialogam com a mobilidade. É uma forma de mostrar que a Toyota está sempre em movimento, conectando inovação, responsabilidade e propósito”, afirma Roberto Braun, Diretor de Comunicação e porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil e Presidente da Fundação Toyota do Brasil.

Asics e Toyota: calçado com 25% do cabedal composto por airbag reutilizado (Asics/Divulgação)

“Assim como a Toyota redefine padrões de mobilidade, a ASICS tem como missão promover equilíbrio entre corpo e mente por meio do esporte, do bem-estar e da inovação. Essa collab celebra a convergência desses valores, reforçando nossa presença no universo do SportStyle e ampliando nosso diálogo com diferentes comunidades culturais”, afirma Constanza Novillo, diretora de Marketing da Asics para a América Latina.

A colaboração entre Asics x Toyota está disponível nas lojas Asics de São Paulo e Rio de Janeiro e no e-commerce por R$ 499,99.