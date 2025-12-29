Casual

3 restaurantes pé na areia para conhecer nas férias

Peixe frito, polvo, frutos do mar e preparações de verão são as principais atrações dos estabelecimentos litorâneos

Gastronomia das férias: 3 restaurantes para conhecer no litoral (Elvis Fernandes/Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11h13.

Restaurantes
O verão já chegou e os restaurantes litorâneos preparam uma porção de pratos com peixes, frutos-do-mar e outras especiarias que dão água na boca. 

Separamos abaixo três restaurantes com o pé na areia para conhecer nestas férias. Confira:

Rocka Fish (Búzios)

Rumo à primeira Estrela Michelin, o Rocka é um clássico de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Localizado na Praia Brava, em uma antiga casa de pescador, tem, além da boa comida, um ambiente bastante aprazível. No lugar da areia está o gramado bem próximo ao mar, com espreguiçadeiras e almofadões para relaxar.Criado pelo chef argentino Gustavo Rinkevich, o Rocka já entrou em diversas lista dos melhores restaurantes do Brasil, ao longo de seus 14 anos de história. Por lá, vale pedir o camarão com ovo frito e pimentão verde para petiscar e o polvo na brasa com azeitonas desidratadas como prato principal. rockafish.com.br

Manga (Salvador)

Prato do restaurante Manga, em Salvador (Manga/Divulgação)

Na perfeita mistura entre a Bahia e a Alemanha, o Manga é uma ótima pedida para incluir no roteiro de viagem a Salvador. Comandado pelos antigos cozinheiros do D.O.M, a alemã Kafe e o baiano Danti Bassi, o restaurante valoriza a gastronomia orgânica e é reconhecido pelos presuntos, língua defumada, terrines e demais embutidos preparados por lá. Para conhecer a casa, aposte no menu-degustação. mangamar.com.br

Orama (João Pessoa)

O Orama Rooftop, em João Pessoa (Orama/Divulgação)

O Orama Rooftop faz jus ao nome que recebeu: “espetáculo”, na tradução do tupi-guarani. O restaurante, que fica no rooftop do hotel Ba’ra, tem chamado a atenção dos turistas pela mistura da gastronomia brasileira autêntica e a belíssima vista para o mar de Cabo Branco.  Não deixe de pedir o carpaccio tonnato e a moqueca de frutos do mar. @oramarooftop

