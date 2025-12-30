Retrospectiva: os 10 melhores bares do Brasil, segundo ranking EXAME Casual 2025

De coquetéis elaborados a chopes bem tirados, de casas dedicadas ao vinho às que servem apenas cachaça. Os bares que aparecem aqui abrangem diferentes categorias. Nos menus aparecem com cada vez mais frequência os drinques sem álcool. Também marcam presença pratos elaborados, que muitas vezes levam os clientes a confundir o conceito de bar com o de restaurante. Mas não ficam de fora os clássicos de boteco, armazenados em estufas quentes e frias — uma vitrine ao deleite.

Pelo terceiro ano trazemos o ranking dos 100 Melhores Bares do Brasil, da Casual EXAME. Convidamos 50 renomados críticos e influenciadores de todo o país (confira abaixo os nomes) a escolher dez bares de sua preferência, sem ordem de importância, sendo cinco da região onde vivem e outros cinco de diferentes regiões do país. Todos os votos foram compilados e organizados nesta lista. Em caso de empate, a organização foi feita por ordem alfabética. Estão presentes bares de 17 cidades brasileiras em 12 estados e no Distrito Federal.

A seguir você confere os dez primeiros colocados. A lista também reconhece o trabalho de toda a cadeia, dos garçons aos empresários. Consulte sem moderação.

Tan Tan | São Paulo

1 º lugar ▸ 21 votos

Não são mais os noodles que carregam a fama do Tan Tan, em São Paulo, ainda que a massa­ asiática apareça timidamente no menu da casa. Pelo terceiro ano, o estabelecimento de Thiago Bañares conquista o topo do pódio deste ranking. No ano passado, a coleção de prêmios cresceu com a entrada no ranking mundial dos 50 Melhores Bares, da lista 50 Best, com a 31a colocação — sendo o único brasileiro na lista.

“Nunca foi um plano trabalhar e me envolver com coquetelaria no nível em que está hoje, mas é uma coisa de que eu sempre gostei. Desde quando eu era cozinheiro, sempre fui muito envolvido, sempre estudei muito e sempre me interessei pelo mundo dos bares”, diz Bañares.

No ano em que a casa comemora dez anos de existência, a carta de drinques batizada “Pour-Hibition” reflete sobre a relação das pessoas com o álcool em três pontos. O primeiro se chama “Pré-proibição”, quando o consumo de álcool era social e parte da cultura popular. Para este momento, a casa sugere coquetéis inspirados na sociedade americana antes de 1920, considerada a época dourada da coquetelaria, como o drinque Elegance (70 reais), inspirado no clássico Bijou, feito com shissô, cachaça branca, Porto Guava da Cia dos Fermentados, vermute tinto e licor de ervas Abadia. A fase “Proibição”, inspirada na época da repressão nos Estados Unidos que impulsionou a criatividade em bares clandestinos, o head bartender do grupo, Caio Carvalhaes, apresenta drinques que remetem aos anos de 1920 a 1933. A terceira parte da carta apresenta o momento “Pós-proibição”, que resgatou receitas clássicas, exaltou a liberdade criativa, como o coquetel Sinner (45 ­reais), que combina milho e rum zero produzido na casa.

Um terço do cardápio possui receitas com zero teor de álcool. “Decidimos não subcategorizá-los para mostrar que é possível integrar todo o universo da coquetelaria, apresentando as criações com consistência e profundidade”, explica Bañares. Os lámens continuam­ no menu, ao lado de pratos como o Yardbird Katsu Sando (65 reais), um hambúrguer de porco empanado com molho chuno no shokupan, e Spring Rolls-Royce (77 reais), uma versão sofisticada de harumaki, servido frio com tartar de atum, gergelim e maionese.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Fechado no último domingo do mês

The Liquor Store | São Paulo

2 º lugar ▸ 13 votos

Drinque do The Liquor Store: os coquetéis são a estrela da segunda casa do Tan Tan, que tem apenas 25 lugares (The Liquor Store/Divulgação)

A dedicação de Thiago Bañares e Caio Carvalhaes aparece mais uma vez na lista, com o The Liquor Store seguindo os passos do irmão mais velho, Tan Tan. O bar com apenas 25 lugares está localizado acima do restaurante japonês Goya Zushi, nos Jardins, em São Paulo. Por lá, o balcão com poucas poltronas de veludo vermelho recebe os clientes que desejam se debruçar sobre o tema da coquetelaria, visto que o foco da casa é voltado especificamente para os drinques.

A carta, dividida em Spirit Forward, Bitters, Sours e Light (“categorias mais ligadas ao estilo e às estruturas do que a sabores”, como explica Carvalhaes), conta com 12 novos coquetéis autorais, como o Flower Power (62 reais), um clarificado de hibisco, Bourbon Bulleit, cachaça Princesa Isabel Bom de Bico, Lillet branco e mate, que combina notas florais, tostadas, doces e secas, e o Maria Bonita (65 reais), que traz as bases do brasileiro Maria Mole com um mix de cachaça, brandy de Jerez, vermute branco, coco e avelã, servido a -14 ºC. “A temperatura faz toda a diferença”, diz o head bartender. Uma seleção de tira-gostos inclui porção de azeitonas (19 reais), prato de queijos (45 reais) e montadito de damasco, anchova e tapenade (35 reais). Às quartas-feiras, saem das coqueteleiras uma carta especial de martinis, que podem ser acompanhados por ostras frescas de Santa Catarina.

Serviço: Alameda Franca, 1.151, 1º andar (em cima do restaurante Goya), Jardim Paulista, São Paulo. De terça-feira a sábado. 1º turno, das 19h às 21h30; 2º turno, das 21h45 à 0h15

Exímia | São Paulo

3 º lugar ▸ 12 votos

Coquetel do Exímia: pesquisa de antropologia e história de drinques clássicos como base (Exímia/Divulgação)

A cultura brasileira é o ponto de partida das criações do Exímia, bar inaugurado há pouco mais de um ano e a poucos metros da Avenida Faria Lima, na capital paulista. As assinaturas das cartas de bebida e de comida são de Márcio Silva e Manu Buffara, respectivamente.

Para desenvolver a carta de coquetéis, Silva teve como base pesquisas de antropologia e história dos coquetéis vintages e clássicos que, com ingredientes naturais e nativos do Brasil, se transformaram em criações contemporâneas. Entre as sugestões estão Eróica (53 reais), feito com Hibiki Suntory Whisky, Haku vodca, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco; Ameríndio (49 reais), com rum com masala brasileiro, Whiskey Maker’s Mark, amburana, limão, gengibre, demerara e mix de bitters; e o Kakau (51 reais), que combina bourbon Whiskey Maker’s Mark, Roku Gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja.

Os pratos criados por Buffara, eleita melhor chef da América Latina pelo The World’s 50 Best em 2022, trazem referências de seu restaurante, Manu, em Curitiba. No cardápio, pratos como o suculento tutano (72 reais), assado na brasa e servido no osso cortado longitudinalmente e coberto com carne bovina batida na faca, vinagrete de mostarda fermentada, alcaparra frita e tortillas, e a rabada, cozida lentamente e servida entre pão folha com demi glace, picles de maxixe e coalhada da casa. Nas próprias palavras de Manu, a maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio — a parceria vem desde 2012.

Serviço: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi, São Paulo. De terça-feira a sábado, das 18h à 1h

Santana Bar | São Paulo

4 º lugar ▸ 11 votos

Balcão do Santana Bar: coquetéis elegantes, complexos e com textura (Leandro Fonseca /Exame)

A inteligência artificial e a moda ajudaram Gabriel Santana, o bartender, e Vinícius Demian, atual chefe de bar do Santana Bar, em São Paulo, a elaborar a nova carta de coquetéis da casa. Para o novo menu em vigor, a estética monocromática foi o ponto de partida para a criação dos coquetéis. “Partimos de cores elencadas com a ajuda de inteligência artificial, inspiradas nas últimas tendências da moda, e de perfis de sabor, para definir os ingredientes que usaríamos e de que forma. Foi um trabalho conjunto de brainstorming e design thinking para traduzir os tons em coquetéis complexos, elegantes, com muita textura e uma estética bem definida”, explica Santana.

Entre as criações, o drinque preto Moonless Night (49 reais), feito de uma receita de soda de cola própria, composta de 16 ingredientes (entre eles baunilha, noz-moscada, café, semente de coentro e água de coco), que é complementada por Fernet, Amaro, Singleton 12 anos e Johnnie Walker Double Black. O resultado é um highball com notas amargas, servido com limão caramelizado com creme de vinagre balsâmico. Para acompanhar os drinques, o menu de comidinhas apresenta pratos para comer com as mãos, como o Club Sandwich de Camarão (59 reais), o Tartare de Carne (49 reais) e a tábua de Charcuterie (89 reais).

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 1.026, Pinheiros, São Paulo. Segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 16h à 0h, e domingo, das 15h às 21h

Caledonia Whisky & Co. | São Paulo

5 º lugar ▸ 10 votos

Ambiente do Caledonia: bar dedicado ao uísque arrisca drinques elaborados a partir de outros destilados (Caledonia/Divulgação)

A nova carta do Caledonia proporciona pelo menos 16 combinações possíveis. O bar paulistano dedicado aos rótulos de uísque expande sua carta para a criação de coquetéis com outros destilados e fermentados. No menu Mitos&Matéria, são apresentados coquetéis autorais que exploram quatro mitos: Sekhmet, Susano-o, Heracles e Baco, feitos com bebidas produzidas com quatro ingredientes que podem ser fermentados: cevada, arroz, leite e uva. Figuram no menu criações como o Velatus (64 reais), feito com Tio Pepe en Rama, Vermute de Jerez Blanco Fernando de Castilla, Vinho do Porto Branco e Solução Salina Baleine; o Lykos (58 reais), coquetel clarificado com leite de cabra, preparado também com Don Julio Blanco, xarope de agave, suco de limão-siciliano e queijo parmesão; e o Kushi (40 reais), com Sakê Urakasumi, infusão de arroz japonês em Dolin Dry e Aperol, Nigori Yuzu, solução umami e crocante de arroz.

Para além das criações etílicas, o head bartender Alison Oliveira e o chef Rodrigo de Rizzo desenvolveram um prato para cada uma das quatro seções da carta, formando um menu completo ao final. Como a entrada fria Iunu (22 reais), um tartare de cevada e mix de ervas, beterraba defumada no mel de hibisco e flor de sal defumada, que harmoniza com a seção do Mito de Sekhmet, cujo elemento-base é a cevada. “Em uma ida ao bar, dá para provar todos os coquetéis pela ordem das histórias, optar por um só mito, conhecer apenas os pratos, seguir pela intensidade dos drinques... são 16 experiências possíveis”, contam os sócios Maurício Porto e Guilherme Valle.

Serviço: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a sábado, das 18h à 0h. Horários da loja: de terça-feira a sábado, das 15h30 à 0h

Megiro | Salvador

5 º lugar ▸ 10 votos

Drinque do Megiro: clássicos com ingredientes regionais (Megiro/Divulgação)

Inaugurado há pouco mais de um ano pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o Megiro apresenta uma proposta mais casual do que o irmão mais velho, MiniBar Gem. Na capital baiana, o bar propõe versões repaginadas de pratos tradicionalmente servidos em bares do estado há mais de meio século.

“Antes de ter o meu próprio negócio, sempre pensei em abrir um boteco. Quando criamos o Origem, eu tinha vontade de abri-lo aos domingos somente para fazer comida típica de boteco, com minha mãe na cozinha. Mas oito anos depois esse sonho se tornou realidade”, diz Lemos.

Das mãos do chef saem novas versões de pratos, como sarapatel, servido na casa com polvo (92 reais), e moquecas menos usuais, como a de camarão (245 reais). Os pratos podem acompanhar drinques clássicos, como as caipirinhas, feitas com diferentes frutas (a partir de 34 reais); as batidinhas (22 reais), com versões de umbu com gengibre e coco; e criações refrescantes, como o Bahia Spritz (46 reais), feito com espumante, Aperol e tangerina. Na parte dos doces, Lisiane se voltou para as sobremesas com que se deliciava na infância, durante as férias que passava com a família em Ilhéus, como pavê, pudim e queijadinha. “O pavê tem deixado todo mundo emocionado. É como um sorvete durinho, exatamente como o que a gente comia quando era criança.”

Serviço: Avenida Santa Luzia, 656, loja 12, Horto Florestal, Salvador. Terça e quarta-feira, das 17h às 23h, de quinta-feira a sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 17h

MiniBar Gem | Salvador

7º lugar ▸ 9 votos

MiniBar Gem: ao lado do restaurante Origem, em Salvador (MiniBar Gem/Divulgação)

Mais uma casa de Arouca e Lemos figura neste ranking. Localizado ao lado do restaurante Origem, eleito neste ano o melhor restaurante do Brasil pela Casual EXAME. Como o nome diz, trata-se de um minibar, com pratos inspirados nos snacks. No cardápio, inspirações baianas, como o sonho de vatapá com peixe curado e ­mujjol (48 reais), e o caldinho de frutos do mar com espuma de coco (42 reais). Também há sanduíches, como o minissanduba de camarão com fonduta de provolone (48 reais) e o Burger Gem (54 reais), com Black­ Angus, cebola em três versões (maionese, crispy e picles) e alface, no pão artesanal.

A parte dos doces, assinada por Arouca, traz o criativo Amor e Amora (39 reais), um crocante de sucrilhos com compota de frutas vermelhas, sorvete de doce de leite, bolo de baunilha, coroado com tuille de suspiro.

Já a seção etílica conta com 13 coquetéis autorais feitos com ingredientes locais, como o Umbu Smash (48 reais), feito com cachaça Origem, umbu, limão, açúcar e hortelã, e o Herança Costeira (44 reais), com gim fat wash de dendê, licuri, xarope de coentro, água de coco salgada e limão-taiti. Uma parada com apenas 21 lugares para antes ou depois de jantar no Origem.

Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça-feira a sábado, das 18h30 às 23h

Nosso | Rio de Janeiro

7 º lugar ▸ 9 votos

Nosso: três andares com bar, restaurante e terraço (Nosso/Divulgação)

Localizado em Ipanema, o Nosso é o bar carioca mais bem posicionado neste ranking. A carta de drinques assinada por Daniel Estevan traz criações que celebram os ingredientes brasileiros, a exemplo do Espresso da Mata (44 reais), feito com rum oito anos, vermute de jaboticaba, café e licor de café, e do Baré Sbagliatto (42 reais), que combina Campari, Cinzano e espumante de cambuci. Entre os clássicos da casa, criações ousadas, como o Sururu Milk Punch (42 reais), com cachaça, azeite de dendê, abacaxi com coentro, rapadura, limão e bitter.

A casa de três andares dividida em ambientes distintos, como bar, restaurante e terraço, também é chamada de restaurante, porque o chef Bruno Katz apresenta as referências das diferentes cozinhas por onde passou. Aparecem no menu menções à Ásia, com o Tori Karage (48 reais), um frango frito com maple de kimchi, maionese Kewpie e cebolinha, e ao Peru, com ceviche (62 reais) com leite de tigre, ají amarillo e sorbet de manga. O Brasil não fica de fora, com o peixe (92 reais) servido com musseline de pupunha, ovas de salmão, cebola caramelizada e molho de azedinha.

Serviço: Rua Maria Quitéria, 91, Ipanema, Rio de Janeiro. De terça-feira a sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Fechado no último domingo do mês

Picco | São Paulo

9º lugar ▸ 8 votos

Coquetel do Picco: pizzas completam o cardápio (Picco/Divulgação)

Pizza napolitana e bons drinques. uma dupla que se complementa no Picco, em São Paulo, e no currículo do bartender-chefe e sócio do Picco desde 2016, Lula Mascella, que iniciou a carreira na cozinha com apenas 14 anos, quando trabalhou como ajudante de garçom na pizzaria do pai, o empresário e entusiasta gastronômico Luiz Antônio Mascella. Ao longo dos anos, Lula acumulou experiências como pizzaiolo, forneiro e ajudante de cozinha, até se especializar como bartender.

Do balcão saem drinques autorais e supercriativos, como o Baklava (51 reais), feito com Haku Vodca, manteiga noisette, cupuaçu, jerez oloroso, nozes, pistache e sorvete de pão na chapa, e o Picco Martini (45 reais), com Roku Gin, saquê, vermute seco, jerez fino e pesto de manjericão — uma festa na coqueteleira. Já do forno, as redondas individuais possuem sabores clássicos, como a marinara (70 reais), e criações da casa, como a Priscilda (80 reais), com molho de tomate, pasta de abóbora temperada, calabresa moí­da e queijo grana padano, e o Luminoso (80 reais), coberto por minicebolas caramelizadas, calda de beterraba, pistache moído e queijo de cabra.

“O Picco é um lugar simples e autêntico, desapegado de grandes confortos e regalias — por isso, não espere requinte. Nosso propósito é entregar criações de coquetéis de alta qualidade e identidade própria em um espaço animado, divertido e acolhedor. Se você gosta de música, temos apresentações ao vivo gratuitas todos os dias, que vão de jazz a música brasileira”, diz Mascella.

Serviço: Rua Lisboa, 294, Pinheiros, São Paulo. De terça-feira a domingo, das 18h à 0h

Pirex | Belo Horizonte

9 º lugar ▸ 8 votos

Pirex: porções servidas em cumbucas no bar localizado em cima de uma galeria de Belo Horizonte (Lucas Cancela/Estudio Grampo/Divulgação)

Como um bom bar mineiro que se preze, o Pirex oferece diferentes opções de petiscos em suas estufas quente e fria, servidos no vasilhame que dá nome ao bar. Uma ida ao balcão é válida para escolher entre os clássicos de boteco e criações dos chefs Caio Soter e Isabela Rochinha, como a língua na cerveja preta com picles de maçã verde (42,60 reais) ou o torresmo de barriga (49,60 reais) e a empada de costela e maionese queimada (14 reais). A casa também oferece pratos vegetarianos e veganos, como o bobó de palmito com banana e batata-doce, servido com farofa de dendê (28,80 reais), ou o tartare de beterraba com amendoim (24,80 reais).

“Boteco é uma coisa muito séria em BH, mas para nós isso não é motivo para solenidade. Trabalhamos com um equilíbrio fino entre respeitar as referências tradicionais que as pessoas têm e propor ideias novas que contribuam para enriquecer esse legado. Não é nada fácil, mas tem dado certo”, diz Vitor Velloso, sócio da casa.

O bar, localizado em cima de uma galeria, com vista para a Praça Raul Soares, conta ainda com uma seleção de batidinhas (a partir de 15,80 reais), como as de coco, maracujá e banoffe, e outros bebericos assinados pelo bartender Diego Kruz.

Serviço: Galeria São Vicente — Avenida Amazonas, 1.049, loja 54, Belo Horizonte. De terça a sexta-feira, das 11h30 às 15h. De quarta a sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h às 18h

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o Tan Tan São Paulo 2o The Liquor Store São Paulo 3o Exímia São Paulo 4o Santana Bar São Paulo 5o Caledonia Whisky & Co. São Paulo 5o Megiro Salvador 7o MiniBar Gem Salvador 7o Nosso Rio de Janeiro 9o Picco São Paulo 9o Pirex Belo Horizonte 11o Bar dos Arcos São Paulo 11o Elena Horto Rio de Janeiro 11o Plou Vinhos São Paulo 14o Capincho Porto Alegre 14o Purgatório Salvador 14o The Punch Bar São Paulo 14o Astor São Paulo 18o Bar da Dona Onça São Paulo 18o Boca de Ouro São Paulo 18o Guarita São Paulo 18o Jurubeba Rio de Janeiro 18o Moela São Paulo 18o Surubar Rio de Janeiro 24o Koya88 São Paulo 24o Lágrima São Paulo 24o Liz Cocktails & Co Rio de Janeiro 24o Sede 261 São Paulo 28o Bar do Luis Fernandes São Paulo 28o Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 28o Chanchada Rio de Janeiro 28o Hideout Speakeasy Santos (SP) 28o Shiro São Paulo 28o Timbuca Belo Horizonte 34o Balcão São Paulo 34o Baretto (Hotel Fasano) São Paulo 34o Ginger Curitiba 34o Regô São Paulo 34o Seen (Tivoli Mofarrej Hotel) São Paulo 39o Cabernet Butiquim Belo Horizonte 39o Cascasse il Mondo São Paulo 39o Juramento 202 Belo Horizonte 39o Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 39o Trinca Bar São Paulo 44o Atlântico 212 São Paulo 44o Domo São Paulo 44o Rabo di Galo (Hotel Rosewood) São Paulo 44o SubAstor São Paulo 44o Vian Rio de Janeiro 49o A Porca Voadora Belo Horizonte 49o Arp Bar Rio de Janeiro 49o Bar da Lôra Belo Horizonte 49o Boteco de Manu São Paulo 49o Giz Cozinha Boêmia Fortaleza 49o Mykola Lab Bar Curitiba 49o Ping Yang Thai Bar & Food São Paulo 56o Bar do Luiz Nozoie São Paulo 56o Cia do Chopp Recife 56o Continental Curitiba 56o Okinaki Belo Horizonte 56o Pirambeira Bar Salvador 56o Riviera Bar São Paulo 62o Barouche São Paulo 62o Elevado Bar São Paulo 62o Fifty Fifty São Paulo 62o Florestal Belo Horizonte 62o The Door Bar São Paulo 62o La Boca Curitiba 62o Nit Bar de Tapas São Paulo 62o Pina Drinques São Paulo 70o Botica Rio de Janeiro 70o Canto Bar de Parrilla Curitiba 70o Dom Bar Curitiba 70o Galeto Sat’s Rio de Janeiro 70o Quartinho Rio de Janeiro 70o Recanto Paraibano Recife 70o Tijolada Rio de Janeiro 70o Velho Espanha Salvador 70o Xerelete Búzios (RJ) 79o Balcão 201 Rio de Janeiro 79o Bar Urca Rio de Janeiro 79o Bar do Cofre São Paulo 79o Caracol São Paulo 79o Casa de Francisca São Paulo 79o Cozinha Tupis Belo Horizonte 79o Cineclube Cortina São Paulo 79o Fel São Paulo 79o Skye (Hotel Unique) São Paulo 88o Glouton Belo Horizonte 89o Barito Bar Brasília 90o Casa Vivá Porto Alegre 91o Gards Curitiba 92o Atlântico Paraty (RJ) 93o La Casita Londrina (PR) 94o Zimbro Cocktails & Co. Goiânia 95o Olivos 657 Porto Alegre 96o Puro Oyster Bar Florianópolis 97o Veloso Bar São Paulo 98o Zeh Cozinha Natal 99o Moleska Gastrobar Fortaleza 100o Muamba Bar Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).