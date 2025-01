Fernanda Torres se torna a 1ª brasileira a conquistar o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro

Pela primeira vez na história o Brasil levou uma estatueta do Globo de Ouro para casa. Neste domingo, 5, Fernanda Torres, recebeu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama, feito inédito para o cinema nacional. Ela "vinga" a mãe, que foi a única outra atriz brasileira a competir na categoria, em 1999, pelo papel em "Central do Brasil".

Fernanda disputava o prêmio com Angelina Jolie (“Maria Callas”), Pamela Anderson (“The Last Showgirl”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O Quarto ao Lado”) e Kate Winslet (“Lee”), esta última vencedora do Oscar de Melhor Atriz por “Titanic” (1998).

"Ainda Estou Aqui", indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, mas não levou a estatueta para casa.

Pouco a pouco, Fernanda Torres foi dominando o cenário internacional da indústria cinematográfica pelo papel como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui". Nos últimos meses, esteve em Los Angeles — onde está localizado o Teatro Dolby — para divulgação e campanha do filme. "Ainda Estou Aqui" ainda tenta uma vaga nas principais categorias das premiações internacionais de cinema, incluindo o Oscar, onde disputa uma oportunidade em Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme. No Brasil, o filme já passa de 2 milhões de espectadores nos cinemas.

Carreira na TV e no cinema

Nem só por Eunice Paiva Fernanda é famosa: a atriz coleciona no currículo uma porção de papéis em filmes e séries brasileiros. Começou jovem no teatro, incentivada pela mãe e pelo pai, na época também atores.

No cinema, foi protagonista de clássicos como "Saneamento Básico", "O Que é Isso, Companheiro?" — indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 1998 —, "Terra Estrangeira" e "Casa de Areia". Já recebeu prêmios nacionais e internacionais por suas performances e chegou a ser homenageada, no ano passado, pelo Critics Choice Awards Latino como Melhor Atriz.

Na TV, estrelou diversas produções de comédia, entre as mais famosas "Os Normais" e "Tapas e Beijos", ambos disponíveis no Globoplay.