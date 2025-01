5 filmes que toda empreendedora deveria assistir

“Ainda Estou Aqui”

Direção: Walter Salles

Um dos mais belos filmes já produzidos pelo cinema brasileiro, conta a história de Eunice Paiva, mulher aguerrida, mãe de cinco filhos que se torna advogada e ativista dos direitos humanos para provar que o regime militar capturou, assassinou e desapareceu com o corpo de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva. Fernanda Torres está sublime no papel da protagonista, que no fim da vida é vivida por Fernanda Montenegro, igualmente genial.

“É Assim que Acaba”

Direção: Justin Baldoni

Lily (Blake Lively) vive um romance dos sonhos com o neurocirurgião Ryle (Justin Baldoni). Mas aos poucos o amor vai dando lugar a um comportamento ciumento e agressivo por parte do rapaz e Lily se vê repetindo o mesmo padrão de relacionamento abusivo que testemunhou entre seus pais durante toda a infância e adolescência. A beleza deste filme está na força interior de Lily para romper com esse ciclo de violência, tornando-se mais consciente em relação ao que é o amor verdadeiro.

“Eu Não Sou um Homem Fácil”

Direção: Éléonore Pourriat

Imagine um mundo onde quem dá as cartas são as mulheres e, ao invés do machismo, o que existe é a misandria – o ódio e o desprezo pelo sexo masculino. Essa é a premissa da comédia francesa protagonizada pelo ótimo Vincent Elbaz, que no filme vive um machão mulherengo que um belo dia acorda na distopia descrita acima. O charme do filme é justamente acompanhar a “desconstrução” de Damien (Elbaz). Ao sofrer inúmeras situações de preconceito apenas por ser homem, ele passa a entender e se revoltar contra as pequenas – e grandes – violências que as mulheres vivem no dia a dia.

Joy – O Nome do Sucesso

Direção: David O. Russell

Joy Mangano é um dos maiores nomes do empreendedorismo americano. Nos anos 1990 inventou o “miracle mop”, um tipo de esfregão que torcia a água suja sem necessidade de esforço físico e se tornou fenômeno de vendas nos Estados Unidos. No filme, a história real de Joy é vivida pela atriz Jennifer Lawrence, que mostra toda as dificuldades enfrentadas pela empreendedora antes de se tornar milionária. A principal delas: ser uma mãe solo, que morava com os pais e estava cheia de dívidas e, mesmo assim, consegue virar o jogo.

Pureza

Direção: Renato Barbieri

O que é capaz de fazer e até onde pode ir uma mãe desesperada que sabe que o filho está em perigo? A maranhense Pureza Lopes de Loyola enfrentou fazendeiros, jagunços e gente perigosa para salvar o filho de um trabalho análogo à escravidão, tornando-se assim uma das maiores ativistas do combate ao trabalho escravo e ao tráfico humano do mundo. A história real dessa mulher é contada nesse filme, que traz Dira Paes em uma das interpretações mais sensíveis de sua carreira.