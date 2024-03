Oscar 2024: Emma Stone conquista prêmio de melhor atriz pela segunda vez; conheça a artista

Aconteceu de novo! A 96ª edição do Oscar foi transmitida no último domingo, 10, e consagrou alguns dos melhores filmes de 2023. Um dos favoritos, "Pobres Criaturas" (2023), foi vencedor em quatro categorias das 11 às quais havia sido indicado. E Emma Stone levou o Oscar como melhor atriz pelo trabalho como Bella Baxter.

Uma das atrizes mais influentes e reconhecidas da indústria cinematográfica, Stone é a queridinha de Hollywood — e da Academia. Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2017 pelo papel em "La La Land" (2016), a atriz conquistou seu segundo prêmio no filme de Yorgos Lanthimos, no qual interpreta uma mulher adulta que voltou à vida com o cérebro de um bebê.

Além do Oscar, Stone também levou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards. Seu desenvolvimento como Bella Baxter foi reconhecido pela crítica especializada como um dos melhores papéis de sua carreira, maior do que o executado em "La La Land".

Emma Stone venceu a categoria mais acirrada da noite, que contava com outras quatro atrizes de peso: Sandra Hüller ("Anatomia de uma Queda"), Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores"), Carey Mulligan ("Maestro") e Annete Bening ("NYAD"). Gladstone, Stone e Hüller eram as grandes favoritas.

"Às mulheres desta categoria, só queria dizer que vocês são incríveis. Sandra, Annette, Carey, Lily, eu divido este prêmio com vocês. Estou impressionada com a atuação de cada uma, será uma honra poder continuar fazendo isso juntas, e tão bem acompanhada", agradeceu a atriz, bastante emotiva.

Assim que subiu ao palco, o vestido de Stone abriu nas costas e a atriz fez uma brincadeira com Ryan Gosling, seu parceiro em "La La Land". "Meu vestido está quebrado. Acho que aconteceu durante 'I'm Just Ken', tenho certeza", brincou ela.

Emma Stone: protagonista em mistura de drama de época com ficção científica (Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures/Divulgação)

Bella Baxter: o desafio que vai se tornar um clássico

A vitória de Stone à categoria não veio à toa: o trabalho corporal e vocal que a atriz desenvolveu para a criação de Bella Baxter são, de fato, dignos de Oscar. Mais bonito do que ver Stone sem amarras, explorando a liberdade dentro de um papel difícil, foi enxergar em sua interpretação crescer para que a personagem tivesse um desenvolvimento tão atenuado — e ao mesmo tempo natural — ao longo do filme. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação.

O longa se passa na década de 1930 e 1940 e conta a história de Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter (Willen Dafoe). Querendo ver mais do mundo, ela foge com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) e viaja pelos continentes.

“Eu estava tão animada e assustada pelos motivos certos. Bella não tem nenhuma vergonha ou trauma, ou mesmo uma história de fundo. Ela não foi criada por uma sociedade que está colocando esses limites nas mulheres. Isso pode ser incrivelmente libertador. Bella tira coisas dos homens que encontra, das mulheres que encontra, do ambiente em que está, do que está comendo. Ela é como uma esponja”, disse Stone sobre a personagem.

Quem é Emma Stone?

Nascida em Scottsdale, no Arizona (Estados Unidos), Stone, de 35 anos, Emma Stone é o que pode se chamar de artista completa: atriz premiada, cantora da Broadway e modelo.

Ela começou a carreira como atriz quando criança, em peças teatrais. Durante a adolescência, ela se mudou com a família para Los Angeles e encarou seu primeiro papel na TV em "The Partridge Family (2004), aos 15 anos. Cinco anos mais tarde, aos 20, ficou muito reconhecida pelo papel de "Zombieland" (2009), filme que abriu portas para a extensa aquisição de prêmios que a atriz já recebeu.

A forma como Stone conduziu sua personagem em "Zombieland" foi o motor de arranque para que o diretor Will Gluck a escalasse para a comédia romântica e adolescente Easy A (2010). Pelo trabalho na produção, aos 21 anos, Emma Stone foi indicada ao BAFTA de melhor atriz em ascensão e ao Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. Ela não levou nenhum dos prêmios, mas foi uma das atrizes mais jovens a ser indicada, na época.

Um ano mais tarde, Stone encarou de frente um de seus maiores papéis de drama. Em "Histórias Cruzadas" (2011), assumiu a personagem Skeeter, uma jornalista americana que questiona o racismo vivido pelas empregadas domésticas nos anos 1960, ano no qual a presença de pessoas pretas nos ambientes ainda era vista com muita segregação — incluindo espaços exclusivos para pessoas brancas e pretas, como banheiros, conduções etc. "Histórias Cruzadas" foi indicado a quatro categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme. Levou apenas uma estatueta para casa, a de melhor atriz coadjuvante, com Octavia Spenncer.

Com a carreira já estabelecida no comédia e começando bem o drama, as portas foram se abrindo para que Emma Stone saísse de uma atriz voltada para comédias românticas adolescentes e se consagrasse como uma grande artista e nome de peso em Hollywood. A primeira indicação ao Oscar veio em "Birdman (2014), filme que venceu como o melhor do ano e recebeu quatro estatuetas em 2015, das nove categorias a que foi indicado. Stone concorreu como melhor atriz coadjuvante, mas perdeu o prêmio para Patricia Arquette, que interpretou Olivia Evans em "Boyhood" (2014).

'La La Land' e o primeiro Oscar

Depois de encostar os dedos na estatueta da Academia em 2015, mas não levá-la para casa, em 2017 finalmente chegou a vez dela: Emma Stone levou o prêmio de melhor atriz por "La La Land" (2016), um clássico musical de uma história de romance, muito voltado para a retratação de Hollywood. O filme foi indicado a 14 categorias do Oscar e saiu vencedor de seis delas.

"Tanta coisa para comemorar e... Ryan Gosling", brincou ela em seu discurso como vencedora por 'La La Land'. "E eu ainda tenho muito para crescer, aprender e trabalhar para ser uma atriz melhor. E esse cara [a estatueta] é um sinal muito bonito para que eu continue essa jornada. Sou muito grata por isso".

No ano seguinte à "La La Land", Emma Stone se superou mais uma vez com "A Favorita", o encontro entre a atriz e o diretor grego Yorgos Lanthimos — mesma dupla que compõe o elenco de "Pobres Criaturas". O longa foi indicado a 1o categorias do Oscar, mas levou apenas uma, a de melhor atriz, para Olivia Colman. Emma Stone foi indicada como melhor atriz coadjuvante e perdeu o prêmio para Regina King.

"A Favorita" foi mais uma prova de que Stone está entre os maiores nomes de Hollywood atualmente. A união dela com Yorgos Lanthimos gerou "Pobres Criaturas", que saiu do Oscar de 2024 com 4 estatuetas — incluindo a de melhor atriz.

Yorgos Lanthimos abraça e parabeniza Emma Stone pela vitória do Oscar de melhor atriz (PATRICK T. FALLON/AFP/Getty Images)

Qual é a história de 'Pobres Criaturas'?

Onde assistir 'Pobres Criaturas'?

O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros e chega ao streaming da Star+ em 20 de março.

Qual é a classificação indicativa de 'Pobres Criaturas'?

O filme é indicado para maiores de 18 anos por possuir cenas de sexo explícito, violência e uso de drogas ilícitas.

Qual a duração de 'Pobres Criaturas'?

O filme tem 2 horas e 21 minutos.

Quem está no elenco de 'Pobres Criatura'?

Fazem parte do elenco, além de Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Christopher Abbot e Margaret Qualley. Yorgos Lanthimos assina como diretor e Tony McNamara como roteirista.

