Walter Salles recebe homenagem na Gala do Museu da Academia do Oscar

Depois do Oscar de Melhor Filme Internacional, Walter Salles será um dos principais homenageados na 5ª edição da Gala do Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

O evento ocorre no dia 18 de outubro, e terá outros homenageados. Salles receberá o Luminary Award, que reconhece a visão do diretor no cinema e as contribuições dele à indústria cinematográfica. Junto do cineasta, recebem homenagens também a atriz Penélope Cruz, que será reconhecida com o Icon Award, o cantor Bruce Springsteen, laureado com o Legacy Award, e o comediante Bowen Yang, homenageado com o Vantage Award.

Gala de Gala: Música e Fundos para o Museu

A Academy Museum Gala é mais do que uma simples cerimônia de premiação. Ela se tornou um evento crucial para a manutenção do museu, que preserva a história do cinema e promove iniciativas de educação e acessibilidade cultural. Em 2024, o evento arrecadou mais de US$ 11 milhões.

Durante a cerimônia, Bruce Springsteen fará uma apresentação musical. O cantor, que ganhou o Oscar de Melhor Canção Original por "Philadelphia", se junta aos outros homenageados para um evento que promete ser uma noite memorável para os fãs de cinema, música e cultura.