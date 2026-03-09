Casa de Rihanna em Los Angeles é alvo de tiros; suspeita é presa

Uma mulher foi detida na tarde de domingo, 8, após disparar tiros em direção à casa da cantora Rihanna em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles.

Segundo autoridades citadas pelo jornal Los Angeles Times, a cantora estava em casa no momento do tiroteio, mas não ficou ferida.

De acordo com a polícia, a suspeita, descrita como uma mulher de cerca de 30 anos, parou um veículo em frente à propriedade da artista, no bairro Beverly Hills Post Office, e disparou várias vezes em direção à residência.

Após o ataque, o veículo, um Tesla branco, deixou o local. Um helicóptero da polícia localizou o carro cerca de 30 minutos depois em um estacionamento de centro comercial em Sherman Oaks, a cerca de 12 quilômetros da casa da cantora. A mulher foi presa no local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um rifle de assalto dentro do veículo e sete cápsulas de munição, segundo o porta-voz da polícia.

Marcas de tiros na propriedade

A polícia informou que foram encontrados buracos de bala no portão da residência e também em um motorhome estacionado na garagem da casa. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Até o momento, não se sabe o que motivou o ataque.

Também não há confirmação se o rapper A$AP Rocky, parceiro de Rihanna, e os filhos do casal estavam na casa no momento do tiroteio.