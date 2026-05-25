Cem anos de Elizabeth II: exposição revela joias e vestidos inéditos da monarca

No ano que marca o centenário do nascimento da Rainha Elizabeth II, a monarca ganha uma homenagem com foco no poder diplomático de seu guarda-roupa. A mostra Queen Elizabeth II: Her Life In Style (Rainha Elizabeth: Seu Estilo de Vida, em tradução livre), já está em cartaz na The King's Gallery, no Palácio de Buckingham, em Londres.

Essa é a maior exposição já realizada sobre a moda da monarca, que teve o reinado mais longo da história britânica. Fica aberta ao público até 18 de outubro de 2026 e reúne, ao todo, mais de 300 peças retiradas diretamente do arquivo pessoal da soberana, hoje sob a guarda da Coleção Real.

O percurso percorre dez décadas de vida de Elizabeth II, desde os primeiros trajes de infância até acessórios que se tornaram sua assinatura visual na maturidade. Mais da metade do acervo nunca foi exposta ao público antes.

Da alta-costura diplomática ao guarda-roupa cotidiano

Entre as raridades reveladas estão os colares usados por Elizabeth II no dia de seu casamento, uma tiara até então mantida sob sigilo e um vestido de gala adaptado discretamente para acomodar as primeiras gestações da monarca, entre 1948 e 1950. A seleção traz ainda croquis originais, amostras de tecidos e correspondências manuscritas que revelam a participação ativa da rainha no desenvolvimento de sua imagem pública.

Para além dos mantos cerimoniais — como os trajes utilizados na coroação dos pais de Elizabeth II e o vestido da primeira turnê oficial dela pela Commonwealth, em 1953 —, a mostra dedica uma seção inteira ao estilo de vida privado da rainha.

Nesse espaço focado no cotidiano, ganham destaque as roupas de equitação e os conjuntos de tweed, estruturados por grifes tradicionais como Burberry, Angela Kelly e Hardy Amies. Itens funcionais da rotina real, como binóculos, óculos de sol, malas de viagem das décadas de 1940 e 1950 e os icônicos guarda-chuvas transparentes da Launer London completam a imersão na logística da coroa.

A experiência cultural em Londres é acompanhada por um guia multimídia narrado pela atriz britânica Keeley Hawes e pelo livro oficial do centenário, Queen Elizabeth II: Fashion and Style.

Roteiro estendido: imersão no estilo britânico em Mayfair

Para os viajantes que buscam complementar o circuito de moda com uma imersão na hospitalidade clássica de Londres, o icônico Brown's Hotel desponta como a extensão ideal do roteiro. Inaugurado em 1832 no coração de Mayfair — a poucos minutos do Palácio de Buckingham —, o primeiro hotel da capital inglesa acumula quase dois séculos de história, tendo hospedado figuras que vão da Rainha Vitória a Theodore Roosevelt e Agatha Christie.

Atualmente gerido pela grife de luxo Rocco Forte Hotels, o endereço equilibra a opulência vitoriana com intervenções contemporâneas de design. É o caso da exclusiva Paul Smith Suite, projetada em colaboração com o estilista britânico Sir Paul Smith, que mistura obras de arte modernas ao mobiliário clássico inglês.

Após a visita à galeria real, o ritual pós-exposição tradicionalmente se desloca para o The Drawing Room, o salão de chá do hotel. Com painéis de madeira originais e lareiras ornamentadas, o espaço serve um dos mais disputados Afternoon Tea de Londres, mantendo viva a precisão dos scones recém-preparados, pâtisseries finas e blends de chás selecionados que conectam o hóspede diretamente à tradição britânica.