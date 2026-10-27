O evento que reunirá 500 executivos em Miami para discutir o futuro da América Latina

Mais de 500 executivos, empreendedores e autoridades se reunirão em Miami, em 19 de novembro, para discutir os caminhos da América Latina em uma economia global em transformação.

O Simpósio do Conselho das Américas (COA) chega à edição de 2026 com uma agenda que combina inteligência artificial, investimento, segurança e expansão de empresas da região nos Estados Unidos.

Realizado no Loews Coral Gables Hotel, o encontro terá painéis, conversas e sessões simultâneas com representantes de empresas, governos e instituições de toda a região. O tema deste ano é “O próximo capítulo da América Latina: crescimento, investimento e a economia da IA".

Da infraestrutura de IA à vantagem competitiva

A inteligência artificial estará entre os principais eixos da programação. Um dos painéis discutirá a infraestrutura necessária para ampliar a economia da IA na América Latina, com foco no potencial dos data centers.

Participam Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy; Ricardo Alário, CEO da ODATA; e Ximena Rincón, ministra da Energia do Chile.

Outro debate abordará como transformar estratégias de IA em vantagem competitiva. Entre os participantes estão Paula Bellizia, vice-presidente para a América Latina da Amazon Web Services; Felipe Villamarín, cofundador da Rappi; Eleanor Dorfman, da Anthropic; e Alex Carreteiro, presidente regional para as Américas da Heineken.

A agenda também prevê conversas sobre o cenário econômico da região, inovação no setor bancário e liderança em momentos de crise. Roberto Alvo, CEO da LATAM Airlines, participará de um painel sobre os desafios de conduzir uma empresa em períodos de instabilidade.

Já Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, estará em uma discussão sobre o futuro dos serviços financeiros e a conexão com os clientes.

Empresas latino-americanas nos Estados Unidos

A expansão de companhias da América Latina no mercado americano também terá espaço no simpósio. Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer, participará do painel ao lado de executivos de empresas como Globant, Orbia e Castillo Hermanos.

À tarde, os debates abordarão ainda os riscos de segurança nas Américas, a transformação digital dos consumidores latino-americanos e as condições necessárias para a reconstrução da Venezuela, incluindo investimento estrangeiro e o papel de instituições multilaterais.

Antes da abertura ao público, o evento promoverá mesas-redondas privadas para altos executivos. Os encontros tratarão da implementação de IA em larga escala, das mudanças nas áreas de relações governamentais e assuntos corporativos e dos desdobramentos geopolíticos que podem afetar a região em 2027.

BRAVO Awards reconhece empresas e líderes

Após o simpósio, o COA realizará a 31ª edição do BRAVO Business Awards. Entre os homenageados estão Roberto Alvo, CEO da LATAM Airlines, que receberá o prêmio de CEO do Ano; o Banco do Brasil, reconhecido com o Prêmio Legado; e a Rappi, premiada por sua contribuição à inovação.

Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, receberá o prêmio de CEO Inovador do Ano, por sua atuação em soluções de energia renovável e armazenamento.