Como a bolsa tote virou símbolo de luxo e status discreto

A sacola de algodão cru que muita gente ganha de brinde em livraria, museu ou feira de design passou a ocupar as vitrines de algumas das marcas mais caras do mundo. A estilista britânica Phoebe Philo, que esteve à frente da Céline entre 2008 e 2017 e hoje assina a própria grife, vende uma tote de lona branca feita inteiramente de algodão, com exceção do zíper metálico do bolso interno, por £ 450, cerca de R$ 3 mil. A sueca Toteme cobra £ 510 por um modelo em algodão orgânico disponível em ecru, marrom e vermelho.

Nas casas tradicionais do luxo, os valores sobem conforme entra o couro. A versão da Tom Ford combina corpo de lona com alças e acabamentos em pele de bezerro e custa £ 1.600, aproximadamente R$ 10,8 mil, enquanto a da Prada, com detalhes de couro e ferragens de metal, ultrapassa £ 2.000, o que equivale a mais de R$ 13,4 mil.

Da barra de gelo às redes sociais

A referência por trás de quase todas essas peças vem da Nova Inglaterra. Em 1944, a L.L.Bean lançou em seu catálogo de outono uma bolsa reforçada de lona chamada Ice Carrier, criada para levar blocos de gelo do carro até as caixas térmicas das casas americanas. O modelo saiu de linha depois de uma única temporada e voltou em 1965 rebatizado de Boat and Tote. Ainda produzida no Maine, a bolsa suporta até 500 libras, cerca de 227 quilos, e os modelos básicos custam em torno de US$ 55, algo próximo de R$ 280.

O interesse pela peça cresceu nos últimos anos com a moda de bordar frases irônicas no espaço reservado ao monograma, incluindo a própria palavra "Prada". Em 2024, a rede de supermercados Trader Joe's viu suas minitotes de lona, vendidas a US$ 2,99 (cerca de R$ 15), esgotarem antes de qualquer divulgação e reaparecerem em sites de revenda como o eBay por até US$ 999, ou aproximadamente R$ 5 mil, segundo a agência Associated Press.

O valor está na referência

The Tote Bag, da Marc Jacobs: lançada em 2019, a linha virou um dos produtos mais reconhecíveis da marca

Para Tiffany Hill, fundadora da consultoria de tendências Trend Suite, a sacola de lona se transformou em uma espécie de "status anti-status". Em entrevista ao Guardian, ela aponta que uma bolsa clara, que inevitavelmente vai manchar e custa centenas ou milhares de libras, deixa a praticidade em segundo plano e vende um estilo de vida associado a barcos, casas de veraneio e feiras de produtores. Na sua avaliação, as grifes aproveitam um imaginário já pronto da elite americana em vez de criar um do zero.

O raciocínio vale também para o varejo de alimentos. A Erewhon, rede de supermercados de alto padrão de Los Angeles frequentada por celebridades, vende sua tote em ecru por cerca de £ 74 (perto de R$ 500). Marc Jacobs antecipou o movimento em 2019, quando lançou a linha The Tote Bag, cujo modelo médio chegou às lojas por US$ 175, aproximadamente R$ 900, e se tornou um dos produtos mais reconhecíveis da marca.

A blogueira americana Muffy Aldrich, autora do Salt Water New England e dona de mais de uma centena de bolsas da L.L.Bean, afirmou ao jornal britânico que as maisons conseguem acrescentar bolsos, logotipos e mudar proporções, mas dificilmente vão produzir uma tote de lona melhor do que a original.

A sacola reutilizável no Brasil

Por aqui, o hábito de carregar a própria sacola ganhou impulso em São Paulo com a lei, sancionada em 2011 e em vigor desde abril de 2015, que proibiu a distribuição das sacolinhas plásticas tradicionais no comércio. Um ano depois, a Associação Paulista de Supermercados (Apas) registrou queda de 70% no consumo de sacolas plásticas nos estabelecimentos da capital.

Em 2026, a tote aparece entre os formatos de bolsa mais procurados no país, com opções que giram em torno de R$ 180 nas grandes redes e ultrapassam R$ 1.100 nas grifes nacionais. No segmento internacional, a Dior escalou a velejadora brasileira Tamara Klink para a campanha global da Book Tote inspirada em "A Volta ao Mundo em 80 Dias", de Júlio Verne.